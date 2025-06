Au început lucrările la apeductul magistral Chișinău–Strășeni–Călărași: Peste 35.000 de oameni vor avea acces la apă potabilă

18:10

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat astăzi colectivului SA Moldovagaz noua componență a Consiliului de administrație a întreprinderii. Aceștia au fost votați de către Consiliul de observatori al Moldovagaz săptămâna trecută, în cadrul unei adunări prin corespondență. Astfel, a fost implementat rezultatele concursului desfășurat în acest sens de către Ministerul Energiei în anul 2024 când […] Moldovagaz are nouă componență a consiliu de administrație. Vadim Ceban rămâne preşedinte