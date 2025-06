Alegeri prezidențiale în Polonia: Candidatul naţionalist conservator a câștigat alegerile la limită

15:50

La Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a fost realizată, în premieră pentru Republica Moldova, o intervenție chirurgicală de corecție dinamică a scoliozei severe. Operația, efectuată pe 14 mai, a fost realizată unei tinere de 18 ani care suferă de dureri lombare intense, oboseală accentuată și tulburări emoționale cauzate de un defect estetic pronunțat și …