Clubul de fotbal „Petrocub” s-a despărțit de patru jucători. Cine sunt fotbaliștii

Ucraina s-a declarat „pregătită" să participe la noile discuții propuse de Rusia la Istanbul, luni, dar a cerut Moscovei să îi transmită un document care să detalieze condițiile sale pentru o pace durabilă, notează AFP. Sub presiunea americană, cele două țări au organizat o rundă de negocieri la Istanbul pe …