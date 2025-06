Topul celor mai bine plătite joburi vacante din R. Moldova. Posturi pentru toate nivelele de studii

10:50

Moldoveanca Misha Miller a pășit în premieră pe covorul roșu al prestigiosului Festival de Film de la Cannes. Recunoscută internațional în urma succesului răsunător al piesei „Bam Bam”, interpreta se află la Cannes la invitația organizatorilor, alături de vedete de talie mondială precum Bella Hadid, Leonardo DiCaprio și Eva Longoria, scrie protv.ro. Urmărește-ne pe Telegram și … The post foto, video | Misha Miller, pe covorul roșu de la Cannes: „Am mai făcut un pas spre visul meu” first appeared on ZUGO. Articolul foto, video | Misha Miller, pe covorul roșu de la Cannes: „Am mai făcut un pas spre visul meu” apare prima dată în ZUGO.