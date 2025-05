1.000 pentru 1.000. Rusia și Ucraina au început cel mai mare schimb de prizonieri de la începutul războiului

10:50

Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat la o pedeapsă de 18 ani de închisoare pentru omor cu deosebită cruzime asupra concubinei sale. Sentința a fost pronunțată pe 20 mai 2025 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Conform probatoriilor administrate de procurori, inculpatul, aflat în stare avansată de ebrietate, a …