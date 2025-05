Un fost premier rus avertizează: Dacă nu este oprit, Putin va merge spre Odesa și Transnistria. R. Moldova va fi luată în trei zile

14:40

Numărul persoanelor care solicită tratament antirabic este în creștere pe fondul creșterii cazurilor de atac al câinilor fără stăpân, în special în Chișinău. În contextul unui consum accelerat al vaccinului antirabic, autoritățile medicale anunță o nouă achiziție la începutul lunii iunie, deși inițial intenționau să înnoiască stocurile în luna august, informează IPN.