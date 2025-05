„Poate obține prețuri mai bune la gaze”. Reacții după ce Energocom preia furnizările Moldovagaz

22:10

Potrivit unor surse apropiate clubului, citate de ZUGO.MD, conducerea FC Zimbru ia în calcul încheierea colaborării cu antrenorul turc Hikmet Karaman. Deși nu a fost făcut un anunț oficial, se pare că decizia vine în urma rezultatelor sub așteptări din acest sezon.