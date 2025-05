11:00

Sub pretextul apărării drepturilor omului, o fundație rusă finanțată de stat a promovat ani la rândul agenda geopolitică a Kremlinului la nivel global — inclusiv prin asigurarea sprijinului legal pentru presupuşi spioni, infractori și propagandiști, scrie Rise.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Fundația pentru susținerea și apărarea drepturilor compatrioților care locuiesc peste hotare, cunoscută sub …