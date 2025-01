Jurnalistă jefuită când își ducea copilul la grădiniță. Procuratura: individul riscă până la 7 ani de închisoare

16:30

Timp de un an, un minor din raionul Ialoveni ar fi fost exploatat prin muncă și ținut „în condiții de trai similare sclaviei”. Suspectul, un bărbat de 52 de ani, ar fi aplicat constrângerea fizică asupra minorului, amenințându-l cu violența fizică și limitându-i dreptul la libera circulație. Informația a fost comunicată, pe 3 ianuarie, de […] The post VIDEO Exploatare prin muncă la Ialoveni? Un minor – ținut în „condiții similare sclaviei”. Suspectul riscă închisoare appeared first on NewsMaker.