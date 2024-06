VIDEO Lovit pe o trecere de pietoni din Chișinău. Un bărbat a fost spitalizat în urma unui accident

22:40

Pe online au apărut informații că un prestator de servicii medicale din Moldova, din domeniul fertilizării in vitro, ar activa fără autorizația eliberată de Agenția de Transplant. Prestatorul a numit informația „falsă” și a anunțat că va iniția procedurile legale pentru a-și apăra reputația profesională. Într-o reacție la subiect, ministra Sănătății Ala Nemerenco a precizat […] The post Prestează servicii de fertilizare in vitro fără autorizația Agenției de Transplant? Nemerenco reacționează appeared first on NewsMaker.