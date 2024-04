Libertatea presei în UE, în cădere liberă și riscă să se rupă

10:10

Încercarea de a adopta o lege care ar permite retragerea cetățeniilor moldovenești demonstrează încă o dată că PAS idee nu are cum se guvernează un stat democratic, iar Maia Sandu tace. De această părere este ex-judecătorul CEDO, Stanislav Pavlovschi. Potrivit lui, această guvernare nu cunoaște care este rolul guvernării într-o societate democratică. Aceste idei năstrușnice […]