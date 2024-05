Ivan Gheorghiu fost multiplu campion la kickboxing, anunță despre un nou scandal în sportul moldovenesc

07:30

Cu mai puţin de şase luni înainte de alegerile prezidenţiale din SUA, un sondaj publicat, luni, de The New York Times nu este deloc liniştitor pentru Joe Biden. Sondajul de opinie, realizat de Institutul Siena, arată că actualul preşedinte american este semnificativ în urma republicanului Donald Trump în cinci din cele şase "state decisive".