VIDEO: Oleksandr Usyk – ucraineanul a obținut victorie controversată în fața lui Fury

07:30

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut „o accelerare notabilă" a livrărilor americane de arme, spunându-i secretarului de stat al SUA Antony Blinken, cu care s-a întâlnit marţi la Kiev, că în prezent trece prea mult timp între anunţarea pachetelor de ajutor şi apariţia efectivă a armelor pe linia frontului. Într-o nouă pledoarie pentru a obţine […]