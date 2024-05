Moscova a confiscat activele unor companii occidentale din Rusia

07:40

Astfel o numește pe șefa statului Maia Sandu fosta procuroare anticorupție, Victoria Furtună. O persoană lipsită total de o elementară educație juridică. Am impresia că din Constituție a citit doar articolul ce prevede mandatul președintelui și referendumul, omițând primele articole în care sunt expres definite principiile separării puterilor în stat. Nici nu mi-am imaginat că […]