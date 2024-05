Dumitru Diacov: Știu sigur că starea de spirit în PSDE nu este cea mai fericită

13:10

Sistemul judecătoresc este blocat, iar instituțiile nu funcționează din motiv că au plecat practic toți judecătorii, afirmă fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. "Astăzi ședințele se numesc pentru anul 2024, 2026. Dacă vreți să înțelegeți ce se întâmplă în sistem depuneți o cerere de chemare în judecată și vedeți când va fi numită ședința. În […]