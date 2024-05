VIDEO: Nagacevschi declară că Veronica Dragalin a fost prinsă în jocul tâmpit al unor corupți din cadrul PAS care fură

15:40

Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a ținut să-și exprime sprijinul pentru Ucraina cântând piesa lui Neil Young Rockin’in The Free World, marți seară, într-un bar din capitala Ucrainei, dar mulți ucraineni i-au judecat miercuri prestația nepotrivită, în mijlocul ofensivei ruse din regiunea Harkov, scrie Le Monde. „Este suficient un singur cuvânt pentru a descrie seara […] The post Turneul muzical al lui Antony Blinken la Kiev stârnește controverse în Ucraina appeared first on Omniapres.