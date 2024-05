Ucraina va introduce întreruperi de energie electrică în toată țara începând de astăzi

15:00

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) susține că Procurorii anticorupție doresc să blocheze verificarea integrității lor, chiar și cu prețul încălcării legii Pe 14 mai 2024, Tatiana RĂDUCANU și-a anunțat demisia din Comisiile de Pre-vetting și Vetting care verifică integritatea judecătorilor și procurorilor. Mai mult de jumătate dintre judecătorii și procurorii evaluați până acum […] The post Un ONG atacă Procuratura Anticorupție appeared first on Omniapres.