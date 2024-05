VIDEO: Iurie Mărgineanu: Dragalin ar porni dosare de corupție și împotriva actualei puteri, dar nu i se permite

16:10

Astăzi, 14 mai 2024, Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, participă în format online, la evenimentul „Îmbunătățirea securității regionale prin agenții eficiente împotriva corupției” ce are loc în capitala Bulgariei, Sofia. Acest eveniment aduce împreună lideri din domeniul combaterii corupției din Moldova, Lituania, Ucraina, România și Bulgaria pentru a discuta strategii și practici privind înființarea […] The post Veronica Dragalin participă la evenimentul „Îmbunătățirea securității regionale prin agenții eficiente împotriva corupției” appeared first on Omniapres.