Johannes Hahn va veni la Chişinău de Ziua Europei

Un adjunct al ministrului rus al Apărării Serghei Şoigu, Timur Ivanov, a fost arestat cu privire la presupuse fapte de corupţie, anunţă marţi Comitetul rus de anchetă, relatează AFP. Preşedintele rus Vladimir Putin a fost informat cu privire la arestarea acestui militar de rang înalt, o decizie rară în contextul ofensivei ruse în Ucraina, scrie […]