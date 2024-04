Regele Charles al III-lea îşi reia activităţile publice

13:40

Mykola Solsky, ministrul ucrainean al agriculturii, este acuzat că și-a însușit terenuri aparținând statului între 2017 și 2021, a anunțat marți într-un comunicat Agenția Națională Anticorupție, scrie Le Monde. În calitate de ministru, Mykola Solsky a jucat în special un rol crucial în sprijinirea industriei cerealelor din Ucraina. Dacă responsabilitatea sa ar fi confirmată, el ar […]