Ministrul Agriculturii demisionează din cauza unei afaceri cu terenuri în valoare de 7 milioane de euro

11:00

Corpul neînsuflețit al tinerei de 19 ani, dispărută la 12 aprilie 2024 în municipiul Orhei, a fost depistat la 20 aprilie 2024, în extravilanul satului Chițcanii Vechi, raionul Telenești La 12 aprilie 2024, Inspectoratul de poliție Orhei a fost sesizat despre dispariția unei tinere de 19 ani, însărcinată în luna a VI-a, care ar fi […]