„Masa Bucuriei”, cea mai amplă campanie de solidaritate socială din Moldova, revine înainte de Paște

Tot mai multi cetățeni ai Republicii Moldova revin acasă din Emiratele Arabe Unite, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. O nouă cursă pe ruta Dubai–Chișinău a aterizat în această seară. Oamenii spun că au trăit zile tensionate, au auzit explozii și au văzut drone pe cer. Cei mai mulți au fost nevoiți să aștepte mai multe zile până au reușit să găsească un zbor spre casă. Ieri, 33 de cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv persoane cu dublă cetățenie, au revenit acasă din Orientul Mijlociu, în condiții similare.