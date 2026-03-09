Nicușor Dan: R. Moldova ar putea adera la UE în 2028, dacă există voință politică
Cotidianul, 9 martie 2026 18:10
R. Moldova ar putea adera la UE chiar în 2028, cu doi ani mai devreme decât obiectivul trasat de președintele Maia Sandu. Declarația a fost făcută de liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, în cadrul vizitei sale la Varșovia, scrie RFI. Potrivit lui, Republica Moldova a înregistrat progrese, iar următoarea etapă este deschiderea negocierilor pe …
Acum 10 minute
18:20
Curtea Constituțională a refuzat suspendarea „legii Herman von Hebel”. Motivul invocat de CC # Cotidianul
Curtea Constituțională a respins solicitarea depusă de deputați din opoziție care cereau suspendarea prevederilor legale adoptate recent de Parlament, prin care a fost redus pragul de vot pentru desemnarea membrilor comisiilor de evaluare externă. Autorii sesizării au susținut că modificările contestate ar afecta unul dintre domeniile reglementate de lege și ar putea produce prejudicii ireparabile. …
Acum 30 minute
18:10
Acum 2 ore
17:10
Vasile Costiuc recunoaște că a fost sancționat de Poliție: „Am uitat, din griji, din nevoi, din prostiile mele, să trec revizia tehnică” # Cotidianul
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidul Democrația Acasă, a confirmat că a rămas fără microbuz după ce a fost prins conducând mijlocul de transport fără revizia tehnică și fără asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Incidentul a avut loc duminică, 8 martie, în localitatea Vărzărești din raionul Nisporeni. În urma controlului, polițiștii i-au retras plăcuțele de …
Acum 4 ore
16:10
VIDEO | Taxa de salubrizare ar putea fi exclusă din obligațiile fiscale ale capitalei în acest an # Cotidianul
Taxa de salubrizare ar putea fi exclusă din lista taxelor locale ale Chișinăului din acest an. Primarul Ion Ceban a propus consilierilor municipali ca la ședința din 12 martie să voteze taxele locale fără a o include. Decizia vine după luni de dispute care au blocat aprobarea bugetului municipal. „Noi suntem gata să excludem taxa …
15:50
VIDEO | Soțul educatoarei din Hîncești, Ludmila Vartic, audiat. Poliția a ridicat telefoanele victimei și ale lui Dumitru Vartic # Cotidianul
Soțul educatoarei din Hîncești, Ludmila Vartic, a fost audiat de anchetatori pe 8 martie. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, spune că pe acest caz sunt deschise mai multe procese penale, iar autoritățile desfășoară în continuare acțiuni procesuale. Potrivit șefei MAI, investigațiile sunt în desfășurare, iar calificarea juridică a faptelor urmează să fie stabilită de procurori …
15:40
Partidul Acțiune și Solidaritate l-a exclus din rândurile sale pe vicepreședintele raionului Hîncești, Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie după moartea soției # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate l-a exclus din rândurile sale pe vicepreședintele raionului Hîncești, Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie după moartea soției. Decizia a fost luată pe 9 martie 2026, în cadrul unei ședințe extraordinare a Biroului Executiv, care a decis și retragerea sprijinului politic acordat anterior celui acuzat de mai multe voci din …
15:10
Statul scoate la vânzare obligațiuni de 85 de milioane de lei pentru populație: dobânzi de până la 7,35% # Cotidianul
Ministerul Finanțelor lansează o nouă rundă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat destinate persoanelor fizice, în valoare totală de 85 de milioane de lei. Investitorii pot cumpăra obligațiuni guvernamentale direct online, prin platforma electronică eVMS.md, în perioada 9-18 martie. Potrivit Ministerului Finanțelor, oferta include obligațiuni cu dobândă fixă, disponibile în două variante de maturitate. …
15:00
Guvernul introduce o contribuție de 5% din taxele studenților străini pentru promovarea universităților moldovenești peste hotare # Cotidianul
Universitățile publice din Republica Moldova vor transfera 5% din veniturile obținute din taxele achitate de studenții străini către Ministerul Educației și Cercetării. Măsura este prevăzută într-un proiect elaborat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, care vizează modificarea metodologiei de finanțare a instituțiilor publice de învățământ superior. Potrivit proiectului, sumele colectate vor fi utilizate …
14:30
Prețurile la carburanți explodează din nou: motorina se scumpește cu 72 de bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică # Cotidianul
Prețurile la carburanți continuă să crească în Republica Moldova, pe fondul majorării accelerate a cotațiilor internaționale la petrol, generate de tensiunile militare din Golful Persic, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Pe 10 martie, carburanții vor înregistra o nouă scumpire. Prețul motorinei va crește cu 72 de bani, iar cel al benzinei – …
Acum 6 ore
14:10
VIDEO | Ivan Ceban vede comploturi la Chișinău: primarul susține că Sandu și Grosu vor să-l înlăture din funcție # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, revine cu acuzații la adresa guvernării, afirmând că președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului Igor Grosu ar încerca să-l înlăture din funcție prin presiuni asupra instituțiilor și instanțelor. Declarațiile au fost făcute în cadrul ședinței Primăriei din 9 martie, într-un discurs în care edilul a vorbit despre un presupus plan …
13:00
VIDEO | Adrian Băluțel, despre scandalul Von Hebel: „Nu ne putem permite deraierea procesului de vetting” # Cotidianul
Alegerea expertului internațional Herman von Hebel în Comisia pentru Evaluarea Procurorilor a provocat scandal la Chișinău, după ce opoziția parlamentară și mai multe organizații ale societății civile au criticat procedura și au anunțat că vor contesta decizia la Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Deputatul PAS, Adrian Băluțel, susține că majoritatea parlamentară a insistat asupra votului …
Acum 8 ore
12:20
Condamnare în dosarul finanțării ilegale a partidului „Șor”: fost lider teritorial din Rîșcani, condamnat la 4 ani de închisoare # Cotidianul
Un fost vicepreședinte al Oficiului Teritorial Rîșcani al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat, în lipsă, la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Decizia a fost pronunțată de instanța de judecată, în urma unui dosar instrumentat de Procuratura Anticorupție. Potrivit procurorilor, instanța …
11:40
Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai Chișinău prin dispoziția lui Ion Ceban # Cotidianul
Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi vor fi numiți viceprimari ai municipiului Chișinău printr-o dispoziție a primarului general Ion Ceban. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței operative a serviciilor Primăriei din 9 martie, la aproape patru luni după ce candidaturile celor doi nu au întrunit numărul necesar de voturi în Consiliul Municipal Chișinău. „Astăzi voi …
11:30
Vasile Costiuc, sancționat de Poliție: a rămas fără plăcuțele de înmatriculare și s-a ales cu două amenzi # Cotidianul
Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a rămas fără microbuz după ce a fost prins conducând mijlocul de transport fără revizia tehnică și asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Cazul a fost documentat duminica, 8 martie, în localitatea Vărzărești din raionul Nisporeni. Potrivit datelor obținute de reporterii Deschide.MD, în jurul orei 11:40, pe traseul R-25, …
11:10
Viorel Cernăuțeanu, despre decesul Ludmilei Vartic: „Poliția nu a fost sesizată cu nicio plângere” # Cotidianul
Poliția nu a fost sesizată cu nicio plângere pentru violență în familie depusă de Ludmila Vartic, soția lui Dumitru Vartic, vicepreședintele raionului Hîncești. Informația a fost oferită pentru ZdG de către Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției. „Poliția nu a fost sesizată cu nicio plângere, din 2019 încoace, pentru violență în familie depusă de …
10:50
MAE: 33 de moldoveni au revenit în siguranță la Chișinău din Dubai. Situația din Orientul Mijlociu rămâne fără schimbări majore # Cotidianul
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova continuă monitorizarea evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova din regiune. Potrivit unui comunicat emis de MAE din 9 martie, situația rămâne în mare parte neschimbată. Totodată, diplomația de la Chișinău informează că în după-amiaza zilei de 8 martie …
Acum 12 ore
10:10
Prețul petrolului a explodat. A depășit 100 de dolari pentru un baril, pentru prima dată din 2022. Donald Trump: „Este un preț foarte mic pentru pace” # Cotidianul
Prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, care alimentează temerile privind o posibilă criză globală de aprovizionare cu energie, transmite publicația britanică The Guardian. Potrivit sursei citate, cotația petrolului Brent a urcat până la aproximativ 119,5 dolari pe baril în tranzacțiile …
10:00
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–11 martie 2026, o vizită oficială la Vilnius, la invitația Președintelui Republicii Lituania, Gitanas Nausėda. Vizita are loc cu ocazia celei de-a 36 de aniversări a restabilirii independenței Lituaniei față de Uniunea Sovietică, proclamată pe 11 martie 1990 — un act pe care Moldova a fost prima …
09:50
VIDEO | Propaganda rusă despre războiul din 1992. Mihai Isac: Basmul cu Moldova agresor și Rusia spectator nu rezistă în fața faptelor # Cotidianul
Narațiunea promovată constant de propaganda rusă, potrivit căreia Republica Moldova ar fi fost agresorul în războiul de pe Nistru din 1992, iar armata rusă ar fi rămas un simplu „observator”, este contrazisă de documente, hotărâri internaționale și chiar de declarații ale oficialilor ruși. Analistul politic, Mihai Isac, a explicat, în cadrul emisiunii Fake News Alert …
Ieri
16:50
VIDEO | Alexandru Tănase: Republica Moldova este mai pregătită pentru o criză energetică, în timp ce Transnistria plătește prețul dependenței de gazul rusesc # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, susține că Republica Moldova este mai bine pregătită acum pentru a face față unei crize energetice, datorită diversificării surselor de aprovizionare cu gaze naturale, în timp ce regiunea transnistreană se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu gaze, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al perturbărilor în mecanismul …
15:20
Marș Feminist contra violenței și inegalității de gen: „Femei în siguranță. Dreptate în instanță!” # Cotidianul
Zeci de femei și bărbați au participat la Marșul Feminist, organizat în Chișinău împotriva violenței, discriminării și inegalității de gen. Sloganul manifestației din acest an este „Statul la nevoie se cunoaște: Femei în siguranță. Dreptate în instanță!”. Evenimentul a început în fața magazinului UNIC, iar coloana de oameni se îndrepta pe bulevardul Ștefan cel Mare, …
15:00
Hîncești în doliu după moartea educatoarei Ludmila Vartic: soțul, vicepreședintele consiliului raional, este acuzat de femicid. „Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul unui abuz continuu, umilință și control” # Cotidianul
Mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor au venit cu mesaje de alarmă după moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS, care ar fi fost victima abuzului partenerului ei. „Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control”, a scris Coaliția Națională „Viața …
14:20
Celula de criză a MAE: zborurile din Israel reîncep treptat, iar o cursă pe ruta Dubai–Chișinău a decolat în această dimineață # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe din R. Moldova vine cu date actualizate privind situația din Orientul Mijlociu. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile din Israel, restricțiile actuale stabilite de Comandamentul Frontului Intern rămân în vigoare și au fost extinse până luni, 9 martie, ora 20:00. Astfel, Ministerul israelian al Transporturilor a anunțat că, începând cu 8 martie, Aeroportul …
13:10
VIDEO | Alexandru Tănase despre ieșirea Republicii Moldova din CSI: „Integrarea europeană este incompatibilă cu prezența în CSI” # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, Alexandru Tănase, consideră că Republica Moldova ar fi trebuit să iasă din Comunitatea Statelor Independente (CSI) acum cinci-șase ani. Potrivit acestuia, organizația nu aduce beneficii reale țării, iar apartenența la CSI este incompatibilă cu aspirațiile de integrare europeană ale Chișinăului. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii …
12:10
11:20
În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr a fost înregistrat și în legislatura precedentă, fiind un nivel-record al reprezentării femeilor în Parlament. Cele mai multe femei deputate se regăsesc în Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 24 de femei din totalul de 55 de deputați. Urmează Fracțiunea …
10:30
Mesaje de 8 martie de la conducerea țării: „Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor” # Cotidianul
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, înalți oficiali din Republica Moldova au transmis mesaje de felicitare, subliniind contribuția esențială a femeilor la dezvoltarea societății și necesitatea asigurării egalității de șanse pentru toate femeile și fetele din țară. Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de felicitare femeilor din Republica Moldova, evidențiind rolul acestora în consolidarea …
10:20
Premierul Alexandru Munteanu, de 8 martie: „Prin munca, răbdarea și determinarea lor, ele țin această țară în mișcare și îi dau speranță” # Cotidianul
„Femeile din Moldova sunt puternice, curajoase și incredibil de dedicate. Le admirăm în familiile noastre, în școli și spitale, în afaceri, în agricultură, în instituțiile statului și în comunități. Prin munca, răbdarea și determinarea lor, ele țin această țară în mișcare și îi dau speranță”. Declarația a fost făcută de prim-ministrul R. Moldova, Alexandru Munteanu, …
10:00
Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative din Chișinău a găzduit, în perioada 2–6 martie, o serie amplă de dezbateri, conferințe și întâlniri cu personalități din viața publică, în cadrul Zilelor Studentului FRIȘPA 2026. Timp de câteva zile, studenții au avut ocazia să discute direct cu diplomați, foști demnitari, experți, primari și reprezentanți ai …
7 martie 2026
18:40
Promo-LEX: Ședințele Parlamentului s-au desfășurat cu mai multe probleme legate de asigurarea transparenței decizionale și de respectarea procedurilor parlamentare # Cotidianul
Ședințele plenare ale Parlamentului din această săptămână s-au desfășurat cu mai multe probleme legate de asigurarea transparenței decizionale și de respectarea procedurilor parlamentare, conform sintezei ședințelor plenare ale Parlamentului din 5-6 martie, efectuată de Asociația Promo-LEX. Organizația a constatat că transparența decizională a fost afectată în cazul a șase proiecte de lege examinate în cadrul …
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
„Iranul va fi lovit foarte puternic astăzi”, a declarat preşedintele SUA sâmbătă. „Zone şi grupuri de oameni care nu au fost niciodată considerate ţinte sunt acum luate în serios în considerare pentru distrugere totală şi moarte sigură, din cauza comportamentului negativ al Iranului”, a adăugat el, transmite News.ro. „Inamicii (Israelul şi Statele Unite) îşi pot …
16:10
După icoane cu Putin și Stalin, rușii pictează fața militarilor trimiși în Ucraina în biserici. Autorul crede că dacă nu au nimb, se poate # Cotidianul
După ce o mozaică cu Putin, Stalin și Șoigu, care urma să fie amplasată în biserica Ministerului Apărării din Rusia, a ajuns subiect de critici, fețele militarilor trimiși în Ucraina sunt pictate în biserici. Într-un locaș din orașul Pskov, au apărut portretele soldaților Ruslan Șeika și Nicolai Savcenko. Cei doi au carieră militară în spate. …
14:20
VIDEO | Nicușor Dan: România este pregătită pentru unirea cu Republica Moldova, dacă cetățenii o vor # Cotidianul
România este pregătită pentru o eventuală unire cu Republica Moldova, dacă și atunci când cetățenii de peste Prut vor decide acest lucru. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat postului polonez TVP World, transmite euronews.ro. Șeful statului român a subliniat că, deși cele două state au o istorie și o cultură …
11:20
Maia Sandu: „Atacurile rusești de aseară asupra orașelor și infrastructurii civile ucrainene sunt crime de război. Moldova le condamnă fără rezerve” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacurile rusești din noaptea trecută asupra orașelor și infrastructurii civile din Ucraina, calificându-le drept crime de război și îndemnând comunitatea internațională să rămână concentrată asupra sprijinirii Kievului. Șefa statului a declarat că „atacurile rusești de aseară asupra orașelor și infrastructurii civile ucrainene sunt crime de război”. Președinta …
11:10
Atac masiv asupra Ucrainei: șapte morți și mai mulți răniți la Harkiv, după ce un bloc de locuințe a fost lovit de o rachetă balistică # Cotidianul
Rusia a atacat masiv Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă. Cel puțin 7 oameni au fost uciși, iar peste 10 au fost răniți Printre victime se numără și trei copii, în orașul Harkiv, unde o rachetă balistică rusească a lovit un bloc de locuințe. În urma impactului, o scară a clădirii a fost complet …
11:00
Explozie în apropierea Aeroportul Internațional Dubai: zborurile au fost suspendate după interceptarea unei drone, iar Emiratele Arabe Unite acuză un atac din Iran # Cotidianul
O explozie puternică a fost auzită, sâmbătă, în apropierea Aeroportul Internațional Dubai, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, după ce o posibilă amenințare aeriană a fost interceptată. Incidentul a dus la suspendarea temporară a zborurilor, iar autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că se confruntă cu un atac cu rachete și drone …
10:50
Vasile Costiuc a participat la o conferință a suveraniștilor la Washington, alături de George Simion. În imagini apare și Nelu Straciuc, vizat în dosarul „Zelionka” # Cotidianul
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a participat zilele acestea la o conferință „de nivel secundar” organizată la Washington, în Statele Unite. Evenimentul a reunit „populiștii de dreapta din Europa”, conservatori și susținători ai mișcării MAGA din SUA, printre ei și liderul AUR, fostul candidat la funcția de președinte al României, George Simion, scrie …
09:50
Maia Sandu, în vizită la Cahul și Giurgiulești: „Sudul țării are oameni harnici și mult potențial. Am încredere că îl putem valorifica” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat astăzi o vizită în sudul țării, la Cahul și Giurgiulești. Șefa statului a continuat la Cahul dezbaterile despre sănătatea mintală și siguranța online, lansate acum câteva săptămâni. În cadrul unei discuții cu tineri, părinți și profesori, au fost abordate riscurile din mediul digital și responsabilitatea comună de a-i …
09:30
Prețul petrolului a ajuns la 90 de dolari pe baril, cea mai mare creștere de la începutul pandemiei # Cotidianul
Cotația barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un val de perturbări pe piețele energetice, Iranul a reacționând la atacurile aeriene prin restricționarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerțul global cu energie, transmite Bloomberg, …
6 martie 2026
19:20
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti mai puțin pentru energia electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pe 6 martie proiecte de tarife mai mici decât cele aplicate în prezent. Potrivit proiectului, pentru consumatorii deserviți de Premier Energy tariful ar putea fi stabilit la 3,50 lei/kWh, cu 9 bani mai puțin …
18:40
În cadrul Zilelor Studentului FRIȘPA, studenții au discutat cu Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul, despre rolul administrației publice locale într-o perioadă marcată de crize regionale și riscuri de securitate. Discuția a fost una directă, concentrată pe responsabilitățile reale ale primarilor și pe vulnerabilitățile care pot apărea la nivel local. Dandiș a subliniat că, în multe …
17:40
VIDEO | Rugăciuni ciudate la Casa Albă: pastori evanghelici s-au adunat în Biroul Oval să se roage pentru Donald Trump # Cotidianul
Un moment neobișnuit a fost surprins în Biroul Oval de la Casa Albă, unde mai mulți pastori creștini evanghelici s-au adunat pentru a se ruga pentru președintele SUA, Donald Trump. Imaginile, publicate pe rețelele sociale de conturile oficiale ale Casei Albe, au devenit rapid virale și au stârnit reacții împărțite. În videoclip poate fi văzut …
17:20
„Alternativa” lui Ceban: consilier MAN, prins beat la volan și reținut pentru 72 de ore # Cotidianul
Un consilier municipal din Chișinău din partea partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), formațiune condusă de primarul capitalei Ion Ceban, a fost reținut pentru 72 de ore după ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan. Este vorba despre Marian Bucătaru, ales în Consiliul Municipal Chișinău, care a fost oprit de poliție în seara …
16:10
VIDEO | Fiul lui Veaceslav Platon, vizat într-un dosar de contrabandă cu droguri. Cernăuțeanu: Egor Platon este dat în căutare și se află în procedură de extrădare # Cotidianul
Egor Platon, fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, este vizat într-un dosar penal privind contrabanda cu droguri sintetice în Republica Moldova și se află în procedură de extrădare. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a declarat că tânărul este cercetat în cadrul unor anchete legate de capturi …
15:30
Herman von Hebel și Bernard Lavigne au fost aleși membri ai Comisiei de Vetting al procurorilor. Proiect votat de PAS, cu huiduieli în Parlament # Cotidianul
Herman von Hebel și Bernard Lavigne au fost aleși în calitate de membri ai Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Candidaturile au fost propuse plenului Parlamentului repetat. Proiectul de lege, a fost votat de deputații PAS după ce, ieri, a fost aprobat un amendament care permite ca membrii comisiilor propuși …
14:30
Curtea Constituțională a respins excepțiile de neconstituționalitate ridicate de avocatul lui Tauber și Guțul # Cotidianul
Curtea Constituțională a respins sesizările privind excepțiile de neconstituționalitate unor prevederi din Codul Penal, care incriminează acceptarea finanțării ilegale a partidelor politice din partea grupurilor criminale organizate. Sesizările au fost ridicate de avocatul Sergiu Moraru în interesele fostei deputate Marina Tauber și a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, acuzate de comiterea acestei infracțiuni, transmite IPN. În …
14:30
VIDEO | Igor Grosu respinge criticile privind modificarea legii vetting-ului: „Nu am văzut un argument serios împotriva candidatului” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins criticile formulate de unii reprezentanți ai societății civile și experți în drept după modificarea legislației privind numirea membrilor în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Reacțiile au apărut în contextul deciziei majorității parlamentare de a ajusta mecanismul de numire a membrilor comisiei de vetting, inclusiv în cazul …
12:40
ANRE propune tarif uniform pentru distribuția gazelor naturale în toată Republica Moldova # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat pentru consultări publice proiectele de hotărâri privind introducerea unui tarif uniform pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de directorul ANRE, Constantin Borosan, printr-o postare pe rețelele sociale. Măsura face parte din procesul de liberalizare a pieței gazelor …
12:00
VIDEO | Cernăuțeanu confirmă: deputații fugari se ascund în regiunea transnistreană, unii în locații protejate de structuri rusești # Cotidianul
Mai mulți politicieni dați în urmărire de autoritățile Republicii Moldova s-ar afla în regiunea transnistreană, însă reținerea lor este imposibilă din cauza lipsei jurisdicției și a riscurilor pentru polițiști. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Potrivit acestuia, autoritățile cunosc exact locul unde …
12:00
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți în weekend. Noile tarife publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică # Cotidianul
Prețurile la carburanți în Republica Moldova continuă să crească și în acest weekend. Potrivit datelor anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru perioada 7–9 martie 2026, atât benzina, cât și motorina se scumpesc din nou. Astfel, benzina se va scumpi cu 21 de bani, iar motorina cu 63 de bani. Un litru de …
