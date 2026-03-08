FRIȘPA – locul unde viitorii diplomați și funcționari publici își întâlnesc mentorii

10:50

Rusia este pregătită, dacă va fi necesar, să acționeze ca mediator în eventuale negocieri de pace între Iran și Statele Unite, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, pentru publicația rusă Izvestia. „Desigur, dacă va fi nevoie, Rusia este pregătită să ofere servicii de mediere”, a spus …