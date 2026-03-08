VIDEO | Alexandru Tănase despre ieșirea Republicii Moldova din CSI: „Integrarea europeană este incompatibilă cu prezența în CSI”

12:30

Prețurile la carburanți în Republica Moldova continuă să crească pentru a patrazi consecutiv. Potrivit datelor anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru 6 martie 2026, benzina și motorina se scumpesc din nou. Astfel, benzina se va scumpi cu 16 bani, iar motorina cu 47 de bani. Un litru de benzină va costa 24 …