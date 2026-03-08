VIDEO | Alexandru Tănase despre ieșirea Republicii Moldova din CSI: „Integrarea europeană este incompatibilă cu prezența în CSI”
Cotidianul, 8 martie 2026 13:10
Fostul președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, Alexandru Tănase, consideră că Republica Moldova ar fi trebuit să iasă din Comunitatea Statelor Independente (CSI) acum cinci-șase ani. Potrivit acestuia, organizația nu aduce beneficii reale țării, iar apartenența la CSI este incompatibilă cu aspirațiile de integrare europeană ale Chișinăului. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii …
Acum o oră
13:10
Acum 2 ore
12:10
Acum 4 ore
11:20
În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a sunt 40 de femei deputate. Același număr a fost înregistrat și în legislatura precedentă, fiind un nivel-record al reprezentării femeilor în Parlament. Cele mai multe femei deputate se regăsesc în Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 24 de femei din totalul de 55 de deputați. Urmează Fracțiunea …
10:30
Mesaje de 8 martie de la conducerea țării: „Moldova este mai puternică datorită curajului, dedicării și muncii femeilor” # Cotidianul
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, înalți oficiali din Republica Moldova au transmis mesaje de felicitare, subliniind contribuția esențială a femeilor la dezvoltarea societății și necesitatea asigurării egalității de șanse pentru toate femeile și fetele din țară. Președinta Maia Sandu a adresat un mesaj de felicitare femeilor din Republica Moldova, evidențiind rolul acestora în consolidarea …
10:20
Premierul Alexandru Munteanu, de 8 martie: „Prin munca, răbdarea și determinarea lor, ele țin această țară în mișcare și îi dau speranță” # Cotidianul
„Femeile din Moldova sunt puternice, curajoase și incredibil de dedicate. Le admirăm în familiile noastre, în școli și spitale, în afaceri, în agricultură, în instituțiile statului și în comunități. Prin munca, răbdarea și determinarea lor, ele țin această țară în mișcare și îi dau speranță”. Declarația a fost făcută de prim-ministrul R. Moldova, Alexandru Munteanu, …
10:00
Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative din Chișinău a găzduit, în perioada 2–6 martie, o serie amplă de dezbateri, conferințe și întâlniri cu personalități din viața publică, în cadrul Zilelor Studentului FRIȘPA 2026. Timp de câteva zile, studenții au avut ocazia să discute direct cu diplomați, foști demnitari, experți, primari și reprezentanți ai …
Acum 24 ore
18:40
Promo-LEX: Ședințele Parlamentului s-au desfășurat cu mai multe probleme legate de asigurarea transparenței decizionale și de respectarea procedurilor parlamentare # Cotidianul
Ședințele plenare ale Parlamentului din această săptămână s-au desfășurat cu mai multe probleme legate de asigurarea transparenței decizionale și de respectarea procedurilor parlamentare, conform sintezei ședințelor plenare ale Parlamentului din 5-6 martie, efectuată de Asociația Promo-LEX. Organizația a constatat că transparența decizională a fost afectată în cazul a șase proiecte de lege examinate în cadrul …
16:20
„Iranul va fi lovit foarte puternic astăzi”, a declarat preşedintele SUA sâmbătă. „Zone şi grupuri de oameni care nu au fost niciodată considerate ţinte sunt acum luate în serios în considerare pentru distrugere totală şi moarte sigură, din cauza comportamentului negativ al Iranului”, a adăugat el, transmite News.ro. „Inamicii (Israelul şi Statele Unite) îşi pot …
16:10
După icoane cu Putin și Stalin, rușii pictează fața militarilor trimiși în Ucraina în biserici. Autorul crede că dacă nu au nimb, se poate # Cotidianul
După ce o mozaică cu Putin, Stalin și Șoigu, care urma să fie amplasată în biserica Ministerului Apărării din Rusia, a ajuns subiect de critici, fețele militarilor trimiși în Ucraina sunt pictate în biserici. Într-un locaș din orașul Pskov, au apărut portretele soldaților Ruslan Șeika și Nicolai Savcenko. Cei doi au carieră militară în spate. …
14:20
VIDEO | Nicușor Dan: România este pregătită pentru unirea cu Republica Moldova, dacă cetățenii o vor # Cotidianul
România este pregătită pentru o eventuală unire cu Republica Moldova, dacă și atunci când cetățenii de peste Prut vor decide acest lucru. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan într-un interviu acordat postului polonez TVP World, transmite euronews.ro. Șeful statului român a subliniat că, deși cele două state au o istorie și o cultură …
Ieri
11:20
Maia Sandu: „Atacurile rusești de aseară asupra orașelor și infrastructurii civile ucrainene sunt crime de război. Moldova le condamnă fără rezerve” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacurile rusești din noaptea trecută asupra orașelor și infrastructurii civile din Ucraina, calificându-le drept crime de război și îndemnând comunitatea internațională să rămână concentrată asupra sprijinirii Kievului. Șefa statului a declarat că „atacurile rusești de aseară asupra orașelor și infrastructurii civile ucrainene sunt crime de război”. Președinta …
11:10
Atac masiv asupra Ucrainei: șapte morți și mai mulți răniți la Harkiv, după ce un bloc de locuințe a fost lovit de o rachetă balistică # Cotidianul
Rusia a atacat masiv Ucraina în noaptea de vineri spre sâmbătă. Cel puțin 7 oameni au fost uciși, iar peste 10 au fost răniți Printre victime se numără și trei copii, în orașul Harkiv, unde o rachetă balistică rusească a lovit un bloc de locuințe. În urma impactului, o scară a clădirii a fost complet …
11:00
Explozie în apropierea Aeroportul Internațional Dubai: zborurile au fost suspendate după interceptarea unei drone, iar Emiratele Arabe Unite acuză un atac din Iran # Cotidianul
O explozie puternică a fost auzită, sâmbătă, în apropierea Aeroportul Internațional Dubai, unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, după ce o posibilă amenințare aeriană a fost interceptată. Incidentul a dus la suspendarea temporară a zborurilor, iar autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că se confruntă cu un atac cu rachete și drone …
10:50
Vasile Costiuc a participat la o conferință a suveraniștilor la Washington, alături de George Simion. În imagini apare și Nelu Straciuc, vizat în dosarul „Zelionka” # Cotidianul
Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a participat zilele acestea la o conferință „de nivel secundar” organizată la Washington, în Statele Unite. Evenimentul a reunit „populiștii de dreapta din Europa”, conservatori și susținători ai mișcării MAGA din SUA, printre ei și liderul AUR, fostul candidat la funcția de președinte al României, George Simion, scrie …
09:50
Maia Sandu, în vizită la Cahul și Giurgiulești: „Sudul țării are oameni harnici și mult potențial. Am încredere că îl putem valorifica” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat astăzi o vizită în sudul țării, la Cahul și Giurgiulești. Șefa statului a continuat la Cahul dezbaterile despre sănătatea mintală și siguranța online, lansate acum câteva săptămâni. În cadrul unei discuții cu tineri, părinți și profesori, au fost abordate riscurile din mediul digital și responsabilitatea comună de a-i …
09:30
Prețul petrolului a ajuns la 90 de dolari pe baril, cea mai mare creștere de la începutul pandemiei # Cotidianul
Cotația barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un val de perturbări pe piețele energetice, Iranul a reacționând la atacurile aeriene prin restricționarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerțul global cu energie, transmite Bloomberg, …
6 martie 2026
19:20
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti mai puțin pentru energia electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pe 6 martie proiecte de tarife mai mici decât cele aplicate în prezent. Potrivit proiectului, pentru consumatorii deserviți de Premier Energy tariful ar putea fi stabilit la 3,50 lei/kWh, cu 9 bani mai puțin …
18:40
În cadrul Zilelor Studentului FRIȘPA, studenții au discutat cu Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul, despre rolul administrației publice locale într-o perioadă marcată de crize regionale și riscuri de securitate. Discuția a fost una directă, concentrată pe responsabilitățile reale ale primarilor și pe vulnerabilitățile care pot apărea la nivel local. Dandiș a subliniat că, în multe …
17:40
VIDEO | Rugăciuni ciudate la Casa Albă: pastori evanghelici s-au adunat în Biroul Oval să se roage pentru Donald Trump # Cotidianul
Un moment neobișnuit a fost surprins în Biroul Oval de la Casa Albă, unde mai mulți pastori creștini evanghelici s-au adunat pentru a se ruga pentru președintele SUA, Donald Trump. Imaginile, publicate pe rețelele sociale de conturile oficiale ale Casei Albe, au devenit rapid virale și au stârnit reacții împărțite. În videoclip poate fi văzut …
17:20
„Alternativa” lui Ceban: consilier MAN, prins beat la volan și reținut pentru 72 de ore # Cotidianul
Un consilier municipal din Chișinău din partea partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), formațiune condusă de primarul capitalei Ion Ceban, a fost reținut pentru 72 de ore după ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan. Este vorba despre Marian Bucătaru, ales în Consiliul Municipal Chișinău, care a fost oprit de poliție în seara …
16:10
VIDEO | Fiul lui Veaceslav Platon, vizat într-un dosar de contrabandă cu droguri. Cernăuțeanu: Egor Platon este dat în căutare și se află în procedură de extrădare # Cotidianul
Egor Platon, fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, este vizat într-un dosar penal privind contrabanda cu droguri sintetice în Republica Moldova și se află în procedură de extrădare. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a declarat că tânărul este cercetat în cadrul unor anchete legate de capturi …
15:30
Herman von Hebel și Bernard Lavigne au fost aleși membri ai Comisiei de Vetting al procurorilor. Proiect votat de PAS, cu huiduieli în Parlament # Cotidianul
Herman von Hebel și Bernard Lavigne au fost aleși în calitate de membri ai Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Candidaturile au fost propuse plenului Parlamentului repetat. Proiectul de lege, a fost votat de deputații PAS după ce, ieri, a fost aprobat un amendament care permite ca membrii comisiilor propuși …
14:30
Curtea Constituțională a respins excepțiile de neconstituționalitate ridicate de avocatul lui Tauber și Guțul # Cotidianul
Curtea Constituțională a respins sesizările privind excepțiile de neconstituționalitate unor prevederi din Codul Penal, care incriminează acceptarea finanțării ilegale a partidelor politice din partea grupurilor criminale organizate. Sesizările au fost ridicate de avocatul Sergiu Moraru în interesele fostei deputate Marina Tauber și a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, acuzate de comiterea acestei infracțiuni, transmite IPN. În …
14:30
VIDEO | Igor Grosu respinge criticile privind modificarea legii vetting-ului: „Nu am văzut un argument serios împotriva candidatului” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins criticile formulate de unii reprezentanți ai societății civile și experți în drept după modificarea legislației privind numirea membrilor în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Reacțiile au apărut în contextul deciziei majorității parlamentare de a ajusta mecanismul de numire a membrilor comisiei de vetting, inclusiv în cazul …
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
ANRE propune tarif uniform pentru distribuția gazelor naturale în toată Republica Moldova # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat pentru consultări publice proiectele de hotărâri privind introducerea unui tarif uniform pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de directorul ANRE, Constantin Borosan, printr-o postare pe rețelele sociale. Măsura face parte din procesul de liberalizare a pieței gazelor …
12:00
VIDEO | Cernăuțeanu confirmă: deputații fugari se ascund în regiunea transnistreană, unii în locații protejate de structuri rusești # Cotidianul
Mai mulți politicieni dați în urmărire de autoritățile Republicii Moldova s-ar afla în regiunea transnistreană, însă reținerea lor este imposibilă din cauza lipsei jurisdicției și a riscurilor pentru polițiști. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Potrivit acestuia, autoritățile cunosc exact locul unde …
12:00
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți în weekend. Noile tarife publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică # Cotidianul
Prețurile la carburanți în Republica Moldova continuă să crească și în acest weekend. Potrivit datelor anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru perioada 7–9 martie 2026, atât benzina, cât și motorina se scumpesc din nou. Astfel, benzina se va scumpi cu 21 de bani, iar motorina cu 63 de bani. Un litru de …
11:20
PAS introduce din nou pe ordinea de zi numirea lui Herman von Hebel în Comisia de vetting al procurorilor, după modificarea legii # Cotidianul
PAS a decis includerea pe ordinea de zi a ședinței de vineri a Parlamentului a proiectului de hotărâre privind numirea lui Herman von Hebel în funcția de membru al Comisiei de vetting al procurorilor, chiar dacă legea care a modificat procedura de numire a membrilor a fost deja contestată la Curtea Constituțională a Republicii Moldova. …
11:00
Radu Marian: „Atacurile asupra lui Herman von Hebel sunt doar praf în ochi pentru a bloca reforma justiției” # Cotidianul
Criticile opoziției la adresa expertului internațional Herman von Hebel reprezintă o încercare de a bloca reforma justiției și procesul de evaluare externă a magistraților. De această părere este deputatul PAS, Radu Marian. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a afirmat că nu există argumente reale împotriva integrității candidatului propus de Uniunea Europeană pentru comisiile de …
10:50
Republica Moldova ar putea deschide primele capitole de negociere cu Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2026, iar până în 2029 legislația națională ar urma să fie aliniată aproape complet la standardele europene. Mesajul a fost transmis de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul unei întâlniri cu studenții Facultății de Relații Internaționale, Științe …
10:30
Maia Sandu: Lumea intră într-o perioadă turbulentă, iar Moldova trebuie să-și consolideze parteneriatele pentru securitate # Cotidianul
Situația internațională tot mai tensionată și evoluțiile din Orientul Mijlociu arată că lumea intră într-o perioadă tot mai complicată, iar Republica Moldova trebuie să ia măsuri pentru a-și consolida securitatea și parteneriatele cu alte state. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu la emisiunea „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV. „Este …
10:10
LIVE | Ședința plenară a Parlamentului din 6 martie. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește astăzi, 6 martie, în ședință plenară. Pe agenda deputaților figurează examinarea proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului de adjunct al Avocatului Poporului. De menționat că Gumennaia și-a depus, pe 25 februarie, cererea de demisie, invocând motive personale. În funcția vacantă ar putea fi numită Olesea Doronceanu. La moment, ea deține …
10:10
Dodon, soldatul veșnic fidel al Moscovei. Socialistul cere reluarea negocierilor cu Rusia pentru gaz mai ieftin # Cotidianul
În timp ce majoritatea statelor europene încearcă să reducă dependența energetică de Moscova și să limiteze influența economică a Kremlinului după invazia asupra Ucrainei, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a lansat un nou mesaj public în care îndeamnă Chișinăul să înceapă negocieri directe cu Rusia pentru achiziția de gaze naturale. În mesajul său, …
09:40
Primele facturi la gaz cu noul tarif vor fi emise în martie: consumul din februarie va fi calculat la două prețuri # Cotidianul
Consumatorii din Republica Moldova vor primi la începutul lunii martie primele facturi la gaz calculate conform noului tarif aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Facturile vor reflecta consumul din luna februarie și vor include două tarife diferite, deoarece noul preț a intrat în vigoare pe 4 februarie. Potrivit companiei Energocom, pentru consumatorii casnici …
09:30
VIDEO | Maia Sandu: Nu există 61 de voturi pentru reforma justiției. Nu putem opri reforma doar pentru că opoziția nu o susține # Cotidianul
Faptul că în actualul Parlament nu există 61 de deputați care să susțină reforma justiției, nu este motiv pentru care procesul să fii blocat din lipsa unei majorități calificate. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul emisiunii Cabinetul din umbră de la Jurnal TV. Șefa statului a afirmat că mecanismul …
5 martie 2026
18:40
Maia Sandu, a promulgat legea adoptată de majoritatea parlamentară PAS care modifică procedura de numire a membrilor Comisiei Vetting, propuși de partenerii internaționali # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat legea adoptată de majoritatea parlamentară PAS care modifică procedura de numire a membrilor Comisiei pentru vettingul procurorilor și deschide calea pentru desemnarea lui Herman von Hebel. Documentul prevede că membrii Comisiei Vetting propuși de partenerii internaționali pot fi aprobați cu votul majorității simple a deputaților, adică 51 de …
18:30
Aproape 19 tone de rodii, distruse după ce au fost depistate cu pesticide peste limita admisă # Cotidianul
Autoritățile sanitare din Republica Moldova au interzis comercializarea unui lot de aproape 19 tone de rodii importate, după ce analizele de laborator au arătat că fructele conțineau reziduuri de pesticide peste limitele admise de legislație. Întregul lot a fost retras și distrus înainte de a ajunge pe piață, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit …
17:40
Mihai Popșoi, la Berlin: „Republica Moldova este mai rezilientă energetic decât acum câțiva ani” # Cotidianul
Republica Moldova rămâne stabilă din punct de vedere energetic, în pofida contextului regional tensionat și a instituirii stării de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile. Declarația a fost făcută la Berlin de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, care a subliniat că autoritățile de la Chișinău au reușit în ultimii ani să …
17:30
Locuitorii municipiului Bălți ar putea plăti mai mult pentru apa potabilă începând cu anul viitor. Întreprinderea municipală „Apă-Canal Bălți” a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică aprobarea unui nou tarif pentru serviciul de alimentare cu apă, iar propunerea indică o majorare de circa 34% față de nivelul actual. Potrivit solicitării publicate de ANRE pentru …
17:30
200 de soldați ucraineni s-au întors acasă după un schimb de prizonieri cu Rusia. Urmează vineri încă un schimb # Cotidianul
200 de soldați ucraineni care erau ținuți în captivitate în Rusia s-au întors acasă. Rusia și Ucraina au anunțat joi un schimb a câte 200 de prizonieri de război din fiecare tabără, ca parte a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfășurate la Geneva. „De fiecare dată când oamenii noștri se întorc acasă, acest …
16:40
VIDEO | Dorin Junghietu: „Nu sunt motive de panică privind gazele în martie. Moldova are volumele contractate pentru sezonul rece” # Cotidianul
Republica Moldova nu riscă, în acest moment, probleme majore de aprovizionare cu gaze naturale, în pofida tensiunilor din Orientul Mijlociu și a volatilității de pe piețele energetice. Autoritățile au contractat deja volumele necesare pentru sezonul de încălzire și pentru anul gazier 2025-2026, iar o eventuală creștere semnificativă a tarifelor în luna martie nu este anticipată. …
16:10
Atragerea investițiilor în sectorul agroalimentar. Alexandru Munteanu: agricultura este avantajul competitiv al țării # Cotidianul
Republica Moldova încearcă să atragă noi investiții în sectorul agroalimentar, considerat unul dintre pilonii economiei și un domeniu-cheie pentru integrarea în piața europeană. Tema a fost discutată la cea de-a treia ediție a Forumului Investițional în Sectorul Agroalimentar, desfășurat la Chișinău, unde oficiali guvernamentali, investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri din mai multe state …
16:10
PSRM susține că a adunat cele 46 de semnături pentru a înainta moțiunea de cenzură împotriva Guvernului # Cotidianul
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) anunță că a adunat cele 46 de semnături necesare pentru înaintarea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Documentul nu va fi însă depus imediat, deoarece opoziția intenționează mai întâi să cheme la raport în Parlament mai mulți miniștri, a declarat deputatul socialist Vlad Bătrîncea. Potrivit …
16:00
Alexandru Tănase: Moldova nu poate renunța la Transnistria și trebuie să aibă un plan strategic # Cotidianul
În cea de-a patra zi a Zilelor Studentului FRIȘPA, studenții Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative au participat la o conferință dedicată unuia dintre cele mai controversate subiecte ale momentului: rolul dreptului internațional într-o lume tot mai dominată de raporturi de forță. Invitatul evenimentului a fost Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale …
15:50
Ala Nemerenco, după raportul CNA: Țara clocotește de corupție. „Nu da mită” și alte birocrații nu au scăzut corupția nici cu 0,0001 % # Cotidianul
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a reacționat după prezentarea în Parlament a raportului de activitate al Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru anul 2025, afirmând că datele prezentate arată amploarea fenomenului corupției din Republica Moldova. Potrivit acesteia, raportul confirmă că problema corupției rămâne una sistemică și nu poate fi combătută doar de o singură instituție. …
15:40
Mark Rutte: Incidentul cu racheta doborâtă de NATO nu justifică activarea Articolului 5 # Cotidianul
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că incidentul în care sistemele de apărare ale Alianței au doborât o rachetă balistică îndreptată spre Turcia nu reprezintă, deocamdată, un motiv pentru activarea Articolului 5, care prevede apărarea colectivă a statelor membre. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat agenției Reuters. „Nimeni nu vorbește despre Articolul …
14:50
Raport CNA 2025: 850 de infracțiuni depistate și sechestre de aproape 710 milioane de lei # Cotidianul
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentului raportul de activitate al instituției pentru anul 2025. Potrivit directorului CNA, în 2025 instituția și-a concentrat eforturile pe intensificarea luptei împotriva corupției, cu o atenție sporită asupra corupției electorale, recuperării bunurilor provenite din infracțiuni și fortificării mecanismelor de prevenire a corupției. Astfel, ofițerii …
12:30
Prețurile la carburanți în Republica Moldova continuă să crească pentru a patrazi consecutiv. Potrivit datelor anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru 6 martie 2026, benzina și motorina se scumpesc din nou. Astfel, benzina se va scumpi cu 16 bani, iar motorina cu 47 de bani. Un litru de benzină va costa 24 …
11:40
Usatîi: Doi ofițeri SIS ar fi fost reținuți la Moscova. Autoritățile ar fi încercat să-i schimbe cu bașcana Evghenia Guțul # Cotidianul
Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova s-ar afla în detenție în Federația Rusă, după ce ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești în aprilie 2025. Informația a fost făcută publică de vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” …
11:20
VIDEO | După ce PCRM a dat în concesiune Portul Giurgiulești în 2005 pentru 99 de ani, astăzi, foștii comuniști, redenumiți socialiști, îl vor înapoi în administrarea statului. Radu Marian, către Bătrîncea: „Sunt minunat de ipocrizia acestor colegi” # Cotidianul
Discuțiile din Parlament privind situația Portului Internațional Liber Giurgiulești au generat un schimb dur de replici între deputații majorității și cei ai opoziției. Socialistul Vlad Bătrîncea a criticat inițiativa Guvernului privind modificarea legislației legate de port, iar deputatul PAS Radu Marian i-a reproșat că actualele probleme sunt consecința deciziilor luate de foștii guvernanți comuniști în …
