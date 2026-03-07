Prețul petrolului a ajuns la 90 de dolari pe baril, cea mai mare creștere de la începutul pandemiei
Cotidianul, 7 martie 2026 09:30
Cotația barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un val de perturbări pe piețele energetice, Iranul a reacționând la atacurile aeriene prin restricționarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerțul global cu energie, transmite Bloomberg, …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 10 minute
09:50
Maia Sandu, în vizită la Cahul și Giurgiulești: „Sudul țării are oameni harnici și mult potențial. Am încredere că îl putem valorifica” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat astăzi o vizită în sudul țării, la Cahul și Giurgiulești. Șefa statului a continuat la Cahul dezbaterile despre sănătatea mintală și siguranța online, lansate acum câteva săptămâni. În cadrul unei discuții cu tineri, părinți și profesori, au fost abordate riscurile din mediul digital și responsabilitatea comună de a-i …
Acum 30 minute
09:30
Prețul petrolului a ajuns la 90 de dolari pe baril, cea mai mare creștere de la începutul pandemiei # Cotidianul
Cotația barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a declanșat un val de perturbări pe piețele energetice, Iranul a reacționând la atacurile aeriene prin restricționarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerțul global cu energie, transmite Bloomberg, …
Acum 24 ore
19:20
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti mai puțin pentru energia electrică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pe 6 martie proiecte de tarife mai mici decât cele aplicate în prezent. Potrivit proiectului, pentru consumatorii deserviți de Premier Energy tariful ar putea fi stabilit la 3,50 lei/kWh, cu 9 bani mai puțin …
18:40
În cadrul Zilelor Studentului FRIȘPA, studenții au discutat cu Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul, despre rolul administrației publice locale într-o perioadă marcată de crize regionale și riscuri de securitate. Discuția a fost una directă, concentrată pe responsabilitățile reale ale primarilor și pe vulnerabilitățile care pot apărea la nivel local. Dandiș a subliniat că, în multe …
17:40
VIDEO | Rugăciuni ciudate la Casa Albă: pastori evanghelici s-au adunat în Biroul Oval să se roage pentru Donald Trump # Cotidianul
Un moment neobișnuit a fost surprins în Biroul Oval de la Casa Albă, unde mai mulți pastori creștini evanghelici s-au adunat pentru a se ruga pentru președintele SUA, Donald Trump. Imaginile, publicate pe rețelele sociale de conturile oficiale ale Casei Albe, au devenit rapid virale și au stârnit reacții împărțite. În videoclip poate fi văzut …
17:20
„Alternativa” lui Ceban: consilier MAN, prins beat la volan și reținut pentru 72 de ore # Cotidianul
Un consilier municipal din Chișinău din partea partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), formațiune condusă de primarul capitalei Ion Ceban, a fost reținut pentru 72 de ore după ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan. Este vorba despre Marian Bucătaru, ales în Consiliul Municipal Chișinău, care a fost oprit de poliție în seara …
16:10
VIDEO | Fiul lui Veaceslav Platon, vizat într-un dosar de contrabandă cu droguri. Cernăuțeanu: Egor Platon este dat în căutare și se află în procedură de extrădare # Cotidianul
Egor Platon, fiul controversatului om de afaceri Veaceslav Platon, este vizat într-un dosar penal privind contrabanda cu droguri sintetice în Republica Moldova și se află în procedură de extrădare. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a declarat că tânărul este cercetat în cadrul unor anchete legate de capturi …
15:30
Herman von Hebel și Bernard Lavigne au fost aleși membri ai Comisiei de Vetting al procurorilor. Proiect votat de PAS, cu huiduieli în Parlament # Cotidianul
Herman von Hebel și Bernard Lavigne au fost aleși în calitate de membri ai Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Candidaturile au fost propuse plenului Parlamentului repetat. Proiectul de lege, a fost votat de deputații PAS după ce, ieri, a fost aprobat un amendament care permite ca membrii comisiilor propuși …
14:30
Curtea Constituțională a respins excepțiile de neconstituționalitate ridicate de avocatul lui Tauber și Guțul # Cotidianul
Curtea Constituțională a respins sesizările privind excepțiile de neconstituționalitate unor prevederi din Codul Penal, care incriminează acceptarea finanțării ilegale a partidelor politice din partea grupurilor criminale organizate. Sesizările au fost ridicate de avocatul Sergiu Moraru în interesele fostei deputate Marina Tauber și a bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, acuzate de comiterea acestei infracțiuni, transmite IPN. În …
14:30
VIDEO | Igor Grosu respinge criticile privind modificarea legii vetting-ului: „Nu am văzut un argument serios împotriva candidatului” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins criticile formulate de unii reprezentanți ai societății civile și experți în drept după modificarea legislației privind numirea membrilor în comisiile de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Reacțiile au apărut în contextul deciziei majorității parlamentare de a ajusta mecanismul de numire a membrilor comisiei de vetting, inclusiv în cazul …
12:40
ANRE propune tarif uniform pentru distribuția gazelor naturale în toată Republica Moldova # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat pentru consultări publice proiectele de hotărâri privind introducerea unui tarif uniform pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de directorul ANRE, Constantin Borosan, printr-o postare pe rețelele sociale. Măsura face parte din procesul de liberalizare a pieței gazelor …
12:00
VIDEO | Cernăuțeanu confirmă: deputații fugari se ascund în regiunea transnistreană, unii în locații protejate de structuri rusești # Cotidianul
Mai mulți politicieni dați în urmărire de autoritățile Republicii Moldova s-ar afla în regiunea transnistreană, însă reținerea lor este imposibilă din cauza lipsei jurisdicției și a riscurilor pentru polițiști. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni de la TV8. Potrivit acestuia, autoritățile cunosc exact locul unde …
12:00
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți în weekend. Noile tarife publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică # Cotidianul
Prețurile la carburanți în Republica Moldova continuă să crească și în acest weekend. Potrivit datelor anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru perioada 7–9 martie 2026, atât benzina, cât și motorina se scumpesc din nou. Astfel, benzina se va scumpi cu 21 de bani, iar motorina cu 63 de bani. Un litru de …
11:20
PAS introduce din nou pe ordinea de zi numirea lui Herman von Hebel în Comisia de vetting al procurorilor, după modificarea legii # Cotidianul
PAS a decis includerea pe ordinea de zi a ședinței de vineri a Parlamentului a proiectului de hotărâre privind numirea lui Herman von Hebel în funcția de membru al Comisiei de vetting al procurorilor, chiar dacă legea care a modificat procedura de numire a membrilor a fost deja contestată la Curtea Constituțională a Republicii Moldova. …
11:00
Radu Marian: „Atacurile asupra lui Herman von Hebel sunt doar praf în ochi pentru a bloca reforma justiției” # Cotidianul
Criticile opoziției la adresa expertului internațional Herman von Hebel reprezintă o încercare de a bloca reforma justiției și procesul de evaluare externă a magistraților. De această părere este deputatul PAS, Radu Marian. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a afirmat că nu există argumente reale împotriva integrității candidatului propus de Uniunea Europeană pentru comisiile de …
10:50
Republica Moldova ar putea deschide primele capitole de negociere cu Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2026, iar până în 2029 legislația națională ar urma să fie aliniată aproape complet la standardele europene. Mesajul a fost transmis de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul unei întâlniri cu studenții Facultății de Relații Internaționale, Științe …
10:30
Maia Sandu: Lumea intră într-o perioadă turbulentă, iar Moldova trebuie să-și consolideze parteneriatele pentru securitate # Cotidianul
Situația internațională tot mai tensionată și evoluțiile din Orientul Mijlociu arată că lumea intră într-o perioadă tot mai complicată, iar Republica Moldova trebuie să ia măsuri pentru a-și consolida securitatea și parteneriatele cu alte state. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu la emisiunea „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV. „Este …
10:10
LIVE | Ședința plenară a Parlamentului din 6 martie. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește astăzi, 6 martie, în ședință plenară. Pe agenda deputaților figurează examinarea proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului de adjunct al Avocatului Poporului. De menționat că Gumennaia și-a depus, pe 25 februarie, cererea de demisie, invocând motive personale. În funcția vacantă ar putea fi numită Olesea Doronceanu. La moment, ea deține …
10:10
Dodon, soldatul veșnic fidel al Moscovei. Socialistul cere reluarea negocierilor cu Rusia pentru gaz mai ieftin # Cotidianul
În timp ce majoritatea statelor europene încearcă să reducă dependența energetică de Moscova și să limiteze influența economică a Kremlinului după invazia asupra Ucrainei, fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a lansat un nou mesaj public în care îndeamnă Chișinăul să înceapă negocieri directe cu Rusia pentru achiziția de gaze naturale. În mesajul său, …
Ieri
09:40
Primele facturi la gaz cu noul tarif vor fi emise în martie: consumul din februarie va fi calculat la două prețuri # Cotidianul
Consumatorii din Republica Moldova vor primi la începutul lunii martie primele facturi la gaz calculate conform noului tarif aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Facturile vor reflecta consumul din luna februarie și vor include două tarife diferite, deoarece noul preț a intrat în vigoare pe 4 februarie. Potrivit companiei Energocom, pentru consumatorii casnici …
09:30
VIDEO | Maia Sandu: Nu există 61 de voturi pentru reforma justiției. Nu putem opri reforma doar pentru că opoziția nu o susține # Cotidianul
Faptul că în actualul Parlament nu există 61 de deputați care să susțină reforma justiției, nu este motiv pentru care procesul să fii blocat din lipsa unei majorități calificate. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul emisiunii Cabinetul din umbră de la Jurnal TV. Șefa statului a afirmat că mecanismul …
5 martie 2026
18:40
Maia Sandu, a promulgat legea adoptată de majoritatea parlamentară PAS care modifică procedura de numire a membrilor Comisiei Vetting, propuși de partenerii internaționali # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a promulgat legea adoptată de majoritatea parlamentară PAS care modifică procedura de numire a membrilor Comisiei pentru vettingul procurorilor și deschide calea pentru desemnarea lui Herman von Hebel. Documentul prevede că membrii Comisiei Vetting propuși de partenerii internaționali pot fi aprobați cu votul majorității simple a deputaților, adică 51 de …
18:30
Aproape 19 tone de rodii, distruse după ce au fost depistate cu pesticide peste limita admisă # Cotidianul
Autoritățile sanitare din Republica Moldova au interzis comercializarea unui lot de aproape 19 tone de rodii importate, după ce analizele de laborator au arătat că fructele conțineau reziduuri de pesticide peste limitele admise de legislație. Întregul lot a fost retras și distrus înainte de a ajunge pe piață, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Potrivit …
17:40
Mihai Popșoi, la Berlin: „Republica Moldova este mai rezilientă energetic decât acum câțiva ani” # Cotidianul
Republica Moldova rămâne stabilă din punct de vedere energetic, în pofida contextului regional tensionat și a instituirii stării de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile. Declarația a fost făcută la Berlin de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, care a subliniat că autoritățile de la Chișinău au reușit în ultimii ani să …
17:30
Locuitorii municipiului Bălți ar putea plăti mai mult pentru apa potabilă începând cu anul viitor. Întreprinderea municipală „Apă-Canal Bălți” a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică aprobarea unui nou tarif pentru serviciul de alimentare cu apă, iar propunerea indică o majorare de circa 34% față de nivelul actual. Potrivit solicitării publicate de ANRE pentru …
17:30
200 de soldați ucraineni s-au întors acasă după un schimb de prizonieri cu Rusia. Urmează vineri încă un schimb # Cotidianul
200 de soldați ucraineni care erau ținuți în captivitate în Rusia s-au întors acasă. Rusia și Ucraina au anunțat joi un schimb a câte 200 de prizonieri de război din fiecare tabără, ca parte a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfășurate la Geneva. „De fiecare dată când oamenii noștri se întorc acasă, acest …
16:40
VIDEO | Dorin Junghietu: „Nu sunt motive de panică privind gazele în martie. Moldova are volumele contractate pentru sezonul rece” # Cotidianul
Republica Moldova nu riscă, în acest moment, probleme majore de aprovizionare cu gaze naturale, în pofida tensiunilor din Orientul Mijlociu și a volatilității de pe piețele energetice. Autoritățile au contractat deja volumele necesare pentru sezonul de încălzire și pentru anul gazier 2025-2026, iar o eventuală creștere semnificativă a tarifelor în luna martie nu este anticipată. …
16:10
Atragerea investițiilor în sectorul agroalimentar. Alexandru Munteanu: agricultura este avantajul competitiv al țării # Cotidianul
Republica Moldova încearcă să atragă noi investiții în sectorul agroalimentar, considerat unul dintre pilonii economiei și un domeniu-cheie pentru integrarea în piața europeană. Tema a fost discutată la cea de-a treia ediție a Forumului Investițional în Sectorul Agroalimentar, desfășurat la Chișinău, unde oficiali guvernamentali, investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri din mai multe state …
16:10
PSRM susține că a adunat cele 46 de semnături pentru a înainta moțiunea de cenzură împotriva Guvernului # Cotidianul
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) anunță că a adunat cele 46 de semnături necesare pentru înaintarea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Documentul nu va fi însă depus imediat, deoarece opoziția intenționează mai întâi să cheme la raport în Parlament mai mulți miniștri, a declarat deputatul socialist Vlad Bătrîncea. Potrivit …
16:00
Alexandru Tănase: Moldova nu poate renunța la Transnistria și trebuie să aibă un plan strategic # Cotidianul
În cea de-a patra zi a Zilelor Studentului FRIȘPA, studenții Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative au participat la o conferință dedicată unuia dintre cele mai controversate subiecte ale momentului: rolul dreptului internațional într-o lume tot mai dominată de raporturi de forță. Invitatul evenimentului a fost Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale …
15:50
Ala Nemerenco, după raportul CNA: Țara clocotește de corupție. „Nu da mită” și alte birocrații nu au scăzut corupția nici cu 0,0001 % # Cotidianul
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a reacționat după prezentarea în Parlament a raportului de activitate al Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru anul 2025, afirmând că datele prezentate arată amploarea fenomenului corupției din Republica Moldova. Potrivit acesteia, raportul confirmă că problema corupției rămâne una sistemică și nu poate fi combătută doar de o singură instituție. …
15:40
Mark Rutte: Incidentul cu racheta doborâtă de NATO nu justifică activarea Articolului 5 # Cotidianul
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că incidentul în care sistemele de apărare ale Alianței au doborât o rachetă balistică îndreptată spre Turcia nu reprezintă, deocamdată, un motiv pentru activarea Articolului 5, care prevede apărarea colectivă a statelor membre. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat agenției Reuters. „Nimeni nu vorbește despre Articolul …
14:50
Raport CNA 2025: 850 de infracțiuni depistate și sechestre de aproape 710 milioane de lei # Cotidianul
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentului raportul de activitate al instituției pentru anul 2025. Potrivit directorului CNA, în 2025 instituția și-a concentrat eforturile pe intensificarea luptei împotriva corupției, cu o atenție sporită asupra corupției electorale, recuperării bunurilor provenite din infracțiuni și fortificării mecanismelor de prevenire a corupției. Astfel, ofițerii …
12:30
Prețurile la carburanți în Republica Moldova continuă să crească pentru a patrazi consecutiv. Potrivit datelor anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru 6 martie 2026, benzina și motorina se scumpesc din nou. Astfel, benzina se va scumpi cu 16 bani, iar motorina cu 47 de bani. Un litru de benzină va costa 24 …
11:40
Usatîi: Doi ofițeri SIS ar fi fost reținuți la Moscova. Autoritățile ar fi încercat să-i schimbe cu bașcana Evghenia Guțul # Cotidianul
Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova s-ar afla în detenție în Federația Rusă, după ce ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești în aprilie 2025. Informația a fost făcută publică de vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” …
11:20
VIDEO | După ce PCRM a dat în concesiune Portul Giurgiulești în 2005 pentru 99 de ani, astăzi, foștii comuniști, redenumiți socialiști, îl vor înapoi în administrarea statului. Radu Marian, către Bătrîncea: „Sunt minunat de ipocrizia acestor colegi” # Cotidianul
Discuțiile din Parlament privind situația Portului Internațional Liber Giurgiulești au generat un schimb dur de replici între deputații majorității și cei ai opoziției. Socialistul Vlad Bătrîncea a criticat inițiativa Guvernului privind modificarea legislației legate de port, iar deputatul PAS Radu Marian i-a reproșat că actualele probleme sunt consecința deciziilor luate de foștii guvernanți comuniști în …
11:10
VIDEO | Igor Grosu atenționează Consiliul Concurenței și ANRE „să stea cu ochii la pompă” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a cerut Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și Consiliul Concurenței din Republica Moldova să monitorizeze strict prețurile carburanților la benzinării, avertizând că unii operatori ar putea profita de situația dificilă de pe piață. Declarațiile au fost făcute în contextul creșterii prețurilor la carburanți și al îngrijorărilor legate de posibile majorări …
10:50
Rusia vrea să fie pe post de mediator între Iran și SUA: „Americanii gestionează situația prost” # Cotidianul
Rusia este pregătită, dacă va fi necesar, să acționeze ca mediator în eventuale negocieri de pace între Iran și Statele Unite, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, pentru publicația rusă Izvestia. „Desigur, dacă va fi nevoie, Rusia este pregătită să ofere servicii de mediere”, a spus …
10:40
Pe 4 martie 2026, în cadrul Zilelor Studentului FRIȘPA, studenții Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative au avut o discuție directă cu reprezentanți ai opoziției parlamentare despre locul acesteia în viața politică a Republicii Moldova. La invitația facultății au răspuns Ion Chicu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și președinte al Partidului Dezvoltării și …
10:20
VIDEO | Renato Usatîi: O persoană foarte influentă din Moldova ar sta în umbră în dosarul de contrabandă cu armament # Cotidianul
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că în spatele dosarului privind contrabanda cu armament ar sta „o persoană foarte influentă” din Republica Moldova, care ar acționa din umbră. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal TV, unde politicianul a afirmat că instituțiile de drept ar trebui să ofere mai multe …
10:10
Dorin Junghietu: Republica Moldova are stocuri de motorină pentru circa 12 zile și benzină pentru trei săptămâni # Cotidianul
Republica Moldova are în prezent stocuri suficiente de motorină pentru aproximativ 12 zile de consum, iar cele de benzină acoperă peste 20 de zile. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la emisiunea În Context de la Moldova 1. Potrivit ministrului, în benzinării și depozite există rezerve de motorină pentru aproximativ șapte zile, …
10:00
LIVE | Parlamentul se întrunește într-o nouă ședință: deputații examinează mai multe proiecte de lege # Cotidianul
Deputații se întrunesc astăzi, 5 martie, în ședință plenară a Parlamentului. Pe ordinea de zi sunt incluse mai multe subiecte, printre care examinarea în prima lectură a proiectului de lege privind transformarea rețelei de date contabile în rețeaua privind durabilitatea agricolă și alte intervenții în actele normative din domeniul agricol, precum și inițiativa legislativă care …
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Republica Moldova va organiza pentru prima dată Campionatul Mondial de judo pentru cadeți. Competiția, care va avea loc în 2027, va reuni tineri judokani din întreaga lume. Anunțul a fost făcut pe 5 martie de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Educației, președintele Federației Internaționale de Judo, Marius Vizer, și președintele Federației …
4 martie 2026
22:00
Regimul iranian, aflat sub presiune și cu foarte puțini aliați internaționali, conta pe sprijinul Moscovei în contextul loviturilor continue ale SUA și Israelului, însă până acum a fost profund dezamăgit, arată o analiză DW. La doar câteva ore după ce bombele israeliene și americane au început să lovească Teheranul, sâmbătă, Rusia a emis o declarație …
21:50
La Zilele Studentului FRIȘPA 2026, studenții au avut ocazia să vadă cum arată, în cifre, starea de spirit a societății din Republica Moldova. Directorul IMAS Moldova, Doru Petruți, a prezentat rezultatele Barometrului social-politic din februarie 2026, iar datele arată o realitate mai nuanțată decât retorica politică de la televizor: moldovenii rămân în mare parte pro-europeni, …
21:40
Traficul de droguri nu mai este doar un subiect din rapoarte statistice sau din comunicate ale poliției. Fenomenul începe să fie discutat tot mai des și în spațiul universitar, acolo unde tinerii încearcă să înțeleagă cum afectează această problemă societatea și ce soluții există. Subiectul a fost adus în fața studenților Facultății de Relații Internaționale, …
18:40
Criză de gaze în Transnistria: compania din Dubai implicată în plățile pentru gaz ar fi fost evacuată pe fondul tensiunilor din jurul Iranului # Cotidianul
Regiunea transnistreană se confruntă cu o criză de gaze naturale, iar autoritățile locale au introdus un regim strict de economisire a resurselor energetice, după ce livrările de gaz au fost reduse semnificativ. Potrivit portalului Zona de Securitate, care citează surse proprii, compania din Dubai prin intermediul căreia se efectua plata pentru gazul livrat în regiune …
18:10
ANRE precizează R. Moldova are stocuri petroliere suficiente și nu reprezintă factori de risc pentru consumatori # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, la acest moment, stocurile de produse petroliere existente pe teritoriul R. Moldova sunt suficiente și nu prezintă factori de risc sistemic pentru consumatori. În cazul apariției a unor situații incerte, precum evoluțiile generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, ANRE are instituit un mecanism de raportare zilnică a …
17:30
Armata SUA a declarat miercuri că a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump, dar că ținta nu era obiectivul inițial al războiului, scrie Reuters. „Liderul unității care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost vânat și ucis. Iranul a încercat să-l …
17:30
Probleme cu gazele în regiunea transnistreană: centralele termice oprite, cozi la stațiile de alimentare # Cotidianul
Regiunea transnistreană se confruntă din nou cu dificultăți în aprovizionarea cu gaze naturale. Începând cu ora 14:00, autoritățile locale au oprit funcționarea centralelor termice, iar la stațiile de alimentare cu gaz s-au format cozi lungi de automobile, potrivit informațiilor din teren. Potrivit unor surse citate de agenția IPN, la mai multe puncte de alimentare cu …
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.