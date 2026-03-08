Hîncești în doliu după moartea educatoarei Ludmila Vartic: soțul, vicepreședintele consiliului raional, este acuzat de femicid. „Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul unui abuz continuu, umilință și control”

16:10

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) anunță că a adunat cele 46 de semnături necesare pentru înaintarea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Documentul nu va fi însă depus imediat, deoarece opoziția intenționează mai întâi să cheme la raport în Parlament mai mulți miniștri, a declarat deputatul socialist Vlad Bătrîncea. Potrivit …