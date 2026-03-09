Prețurile la carburanți explodează din nou: motorina se scumpește cu 72 de bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

09:30

Faptul că în actualul Parlament nu există 61 de deputați care să susțină reforma justiției, nu este motiv pentru care procesul să fii blocat din lipsa unei majorități calificate. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul emisiunii Cabinetul din umbră de la Jurnal TV. Șefa statului a afirmat că mecanismul …