Scad facturile la lumină? ANRE propune reducerea tarifelor la energia electrică

17:30

Regiunea transnistreană se confruntă din nou cu dificultăți în aprovizionarea cu gaze naturale. Începând cu ora 14:00, autoritățile locale au oprit funcționarea centralelor termice, iar la stațiile de alimentare cu gaz s-au format cozi lungi de automobile, potrivit informațiilor din teren. Potrivit unor surse citate de agenția IPN, la mai multe puncte de alimentare cu …