Alexandru Tănase: Moldova nu poate renunța la Transnistria și trebuie să aibă un plan strategic

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a venit cu precizări pe 3 martie, referitor la importurile de lapte din Ucraina. Instituția a explicat că, potrivit ordinului din 23 februarie 2026, controalele la laptele ambalat au fost reduse, după ce testarea unui număr considerabil de probe nu a confirmat neconformități. De acum înainte, monitorizarea va viza doar …