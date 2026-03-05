Apa potabilă s-ar putea scumpi la Bălți: tariful propus ar crește cu aproximativ 34%
Cotidianul, 5 martie 2026 17:30
Locuitorii municipiului Bălți ar putea plăti mai mult pentru apa potabilă începând cu anul viitor. Întreprinderea municipală „Apă-Canal Bălți” a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică aprobarea unui nou tarif pentru serviciul de alimentare cu apă, iar propunerea indică o majorare de circa 34% față de nivelul actual. Potrivit solicitării publicate de ANRE pentru …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 10 minute
17:40
Mihai Popșoi, la Berlin: „Republica Moldova este mai rezilientă energetic decât acum câțiva ani” # Cotidianul
Republica Moldova rămâne stabilă din punct de vedere energetic, în pofida contextului regional tensionat și a instituirii stării de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile. Declarația a fost făcută la Berlin de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, care a subliniat că autoritățile de la Chișinău au reușit în ultimii ani să …
Acum 30 minute
17:30
Locuitorii municipiului Bălți ar putea plăti mai mult pentru apa potabilă începând cu anul viitor. Întreprinderea municipală „Apă-Canal Bălți” a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică aprobarea unui nou tarif pentru serviciul de alimentare cu apă, iar propunerea indică o majorare de circa 34% față de nivelul actual. Potrivit solicitării publicate de ANRE pentru …
17:30
200 de soldați ucraineni s-au întors acasă după un schimb de prizonieri cu Rusia. Urmează vineri încă un schimb # Cotidianul
200 de soldați ucraineni care erau ținuți în captivitate în Rusia s-au întors acasă. Rusia și Ucraina au anunțat joi un schimb a câte 200 de prizonieri de război din fiecare tabără, ca parte a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfășurate la Geneva. „De fiecare dată când oamenii noștri se întorc acasă, acest …
Acum 2 ore
16:40
VIDEO | Dorin Junghietu: „Nu sunt motive de panică privind gazele în martie. Moldova are volumele contractate pentru sezonul rece” # Cotidianul
Republica Moldova nu riscă, în acest moment, probleme majore de aprovizionare cu gaze naturale, în pofida tensiunilor din Orientul Mijlociu și a volatilității de pe piețele energetice. Autoritățile au contractat deja volumele necesare pentru sezonul de încălzire și pentru anul gazier 2025-2026, iar o eventuală creștere semnificativă a tarifelor în luna martie nu este anticipată. …
16:10
Atragerea investițiilor în sectorul agroalimentar. Alexandru Munteanu: agricultura este avantajul competitiv al țării # Cotidianul
Republica Moldova încearcă să atragă noi investiții în sectorul agroalimentar, considerat unul dintre pilonii economiei și un domeniu-cheie pentru integrarea în piața europeană. Tema a fost discutată la cea de-a treia ediție a Forumului Investițional în Sectorul Agroalimentar, desfășurat la Chișinău, unde oficiali guvernamentali, investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri din mai multe state …
16:10
PSRM susține că a adunat cele 46 de semnături pentru a înainta moțiunea de cenzură împotriva Guvernului # Cotidianul
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) anunță că a adunat cele 46 de semnături necesare pentru înaintarea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Documentul nu va fi însă depus imediat, deoarece opoziția intenționează mai întâi să cheme la raport în Parlament mai mulți miniștri, a declarat deputatul socialist Vlad Bătrîncea. Potrivit …
16:00
Alexandru Tănase: Moldova nu poate renunța la Transnistria și trebuie să aibă un plan strategic # Cotidianul
În cea de-a patra zi a Zilelor Studentului FRIȘPA, studenții Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative au participat la o conferință dedicată unuia dintre cele mai controversate subiecte ale momentului: rolul dreptului internațional într-o lume tot mai dominată de raporturi de forță. Invitatul evenimentului a fost Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale …
Acum 4 ore
15:50
Ala Nemerenco, după raportul CNA: Țara clocotește de corupție. „Nu da mită” și alte birocrații nu au scăzut corupția nici cu 0,0001 % # Cotidianul
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a reacționat după prezentarea în Parlament a raportului de activitate al Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru anul 2025, afirmând că datele prezentate arată amploarea fenomenului corupției din Republica Moldova. Potrivit acesteia, raportul confirmă că problema corupției rămâne una sistemică și nu poate fi combătută doar de o singură instituție. …
15:40
Mark Rutte: Incidentul cu racheta doborâtă de NATO nu justifică activarea Articolului 5 # Cotidianul
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că incidentul în care sistemele de apărare ale Alianței au doborât o rachetă balistică îndreptată spre Turcia nu reprezintă, deocamdată, un motiv pentru activarea Articolului 5, care prevede apărarea colectivă a statelor membre. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat agenției Reuters. „Nimeni nu vorbește despre Articolul …
14:50
Raport CNA 2025: 850 de infracțiuni depistate și sechestre de aproape 710 milioane de lei # Cotidianul
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a prezentat în plenul Parlamentului raportul de activitate al instituției pentru anul 2025. Potrivit directorului CNA, în 2025 instituția și-a concentrat eforturile pe intensificarea luptei împotriva corupției, cu o atenție sporită asupra corupției electorale, recuperării bunurilor provenite din infracțiuni și fortificării mecanismelor de prevenire a corupției. Astfel, ofițerii …
Acum 6 ore
12:30
Prețurile la carburanți în Republica Moldova continuă să crească pentru a patrazi consecutiv. Potrivit datelor anunțate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru 6 martie 2026, benzina și motorina se scumpesc din nou. Astfel, benzina se va scumpi cu 16 bani, iar motorina cu 47 de bani. Un litru de benzină va costa 24 …
Acum 8 ore
11:40
Usatîi: Doi ofițeri SIS ar fi fost reținuți la Moscova. Autoritățile ar fi încercat să-i schimbe cu bașcana Evghenia Guțul # Cotidianul
Doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova s-ar afla în detenție în Federația Rusă, după ce ar fi fost reținuți de serviciile speciale rusești în aprilie 2025. Informația a fost făcută publică de vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” …
11:20
VIDEO | După ce PCRM a dat în concesiune Portul Giurgiulești în 2005 pentru 99 de ani, astăzi, foștii comuniști, redenumiți socialiști, îl vor înapoi în administrarea statului. Radu Marian, către Bătrîncea: „Sunt minunat de ipocrizia acestor colegi” # Cotidianul
Discuțiile din Parlament privind situația Portului Internațional Liber Giurgiulești au generat un schimb dur de replici între deputații majorității și cei ai opoziției. Socialistul Vlad Bătrîncea a criticat inițiativa Guvernului privind modificarea legislației legate de port, iar deputatul PAS Radu Marian i-a reproșat că actualele probleme sunt consecința deciziilor luate de foștii guvernanți comuniști în …
11:10
VIDEO | Igor Grosu atenționează Consiliul Concurenței și ANRE „să stea cu ochii la pompă” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a cerut Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și Consiliul Concurenței din Republica Moldova să monitorizeze strict prețurile carburanților la benzinării, avertizând că unii operatori ar putea profita de situația dificilă de pe piață. Declarațiile au fost făcute în contextul creșterii prețurilor la carburanți și al îngrijorărilor legate de posibile majorări …
10:50
Rusia vrea să fie pe post de mediator între Iran și SUA: „Americanii gestionează situația prost” # Cotidianul
Rusia este pregătită, dacă va fi necesar, să acționeze ca mediator în eventuale negocieri de pace între Iran și Statele Unite, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, pentru publicația rusă Izvestia. „Desigur, dacă va fi nevoie, Rusia este pregătită să ofere servicii de mediere”, a spus …
10:40
Pe 4 martie 2026, în cadrul Zilelor Studentului FRIȘPA, studenții Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative au avut o discuție directă cu reprezentanți ai opoziției parlamentare despre locul acesteia în viața politică a Republicii Moldova. La invitația facultății au răspuns Ion Chicu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și președinte al Partidului Dezvoltării și …
10:20
VIDEO | Renato Usatîi: O persoană foarte influentă din Moldova ar sta în umbră în dosarul de contrabandă cu armament # Cotidianul
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că în spatele dosarului privind contrabanda cu armament ar sta „o persoană foarte influentă” din Republica Moldova, care ar acționa din umbră. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal TV, unde politicianul a afirmat că instituțiile de drept ar trebui să ofere mai multe …
10:10
Dorin Junghietu: Republica Moldova are stocuri de motorină pentru circa 12 zile și benzină pentru trei săptămâni # Cotidianul
Republica Moldova are în prezent stocuri suficiente de motorină pentru aproximativ 12 zile de consum, iar cele de benzină acoperă peste 20 de zile. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la emisiunea În Context de la Moldova 1. Potrivit ministrului, în benzinării și depozite există rezerve de motorină pentru aproximativ șapte zile, …
10:00
LIVE | Parlamentul se întrunește într-o nouă ședință: deputații examinează mai multe proiecte de lege # Cotidianul
Deputații se întrunesc astăzi, 5 martie, în ședință plenară a Parlamentului. Pe ordinea de zi sunt incluse mai multe subiecte, printre care examinarea în prima lectură a proiectului de lege privind transformarea rețelei de date contabile în rețeaua privind durabilitatea agricolă și alte intervenții în actele normative din domeniul agricol, precum și inițiativa legislativă care …
Acum 12 ore
09:30
Republica Moldova va organiza pentru prima dată Campionatul Mondial de judo pentru cadeți. Competiția, care va avea loc în 2027, va reuni tineri judokani din întreaga lume. Anunțul a fost făcut pe 5 martie de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Educației, președintele Federației Internaționale de Judo, Marius Vizer, și președintele Federației …
Acum 24 ore
22:00
Regimul iranian, aflat sub presiune și cu foarte puțini aliați internaționali, conta pe sprijinul Moscovei în contextul loviturilor continue ale SUA și Israelului, însă până acum a fost profund dezamăgit, arată o analiză DW. La doar câteva ore după ce bombele israeliene și americane au început să lovească Teheranul, sâmbătă, Rusia a emis o declarație …
21:50
La Zilele Studentului FRIȘPA 2026, studenții au avut ocazia să vadă cum arată, în cifre, starea de spirit a societății din Republica Moldova. Directorul IMAS Moldova, Doru Petruți, a prezentat rezultatele Barometrului social-politic din februarie 2026, iar datele arată o realitate mai nuanțată decât retorica politică de la televizor: moldovenii rămân în mare parte pro-europeni, …
21:40
Traficul de droguri nu mai este doar un subiect din rapoarte statistice sau din comunicate ale poliției. Fenomenul începe să fie discutat tot mai des și în spațiul universitar, acolo unde tinerii încearcă să înțeleagă cum afectează această problemă societatea și ce soluții există. Subiectul a fost adus în fața studenților Facultății de Relații Internaționale, …
18:40
Criză de gaze în Transnistria: compania din Dubai implicată în plățile pentru gaz ar fi fost evacuată pe fondul tensiunilor din jurul Iranului # Cotidianul
Regiunea transnistreană se confruntă cu o criză de gaze naturale, iar autoritățile locale au introdus un regim strict de economisire a resurselor energetice, după ce livrările de gaz au fost reduse semnificativ. Potrivit portalului Zona de Securitate, care citează surse proprii, compania din Dubai prin intermediul căreia se efectua plata pentru gazul livrat în regiune …
18:10
ANRE precizează R. Moldova are stocuri petroliere suficiente și nu reprezintă factori de risc pentru consumatori # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, la acest moment, stocurile de produse petroliere existente pe teritoriul R. Moldova sunt suficiente și nu prezintă factori de risc sistemic pentru consumatori. În cazul apariției a unor situații incerte, precum evoluțiile generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, ANRE are instituit un mecanism de raportare zilnică a …
Ieri
17:30
Armata SUA a declarat miercuri că a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump, dar că ținta nu era obiectivul inițial al războiului, scrie Reuters. „Liderul unității care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost vânat și ucis. Iranul a încercat să-l …
17:30
Probleme cu gazele în regiunea transnistreană: centralele termice oprite, cozi la stațiile de alimentare # Cotidianul
Regiunea transnistreană se confruntă din nou cu dificultăți în aprovizionarea cu gaze naturale. Începând cu ora 14:00, autoritățile locale au oprit funcționarea centralelor termice, iar la stațiile de alimentare cu gaz s-au format cozi lungi de automobile, potrivit informațiilor din teren. Potrivit unor surse citate de agenția IPN, la mai multe puncte de alimentare cu …
17:20
Armata SUA a declarat că a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump # Cotidianul
Armata SUA a declarat miercuri că a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump, dar că ținta nu era obiectivul inițial al războiului, scrie Reuters. „Liderul unității care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost vânat și ucis. Iranul a încercat să-l …
16:40
Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc sau călătoresc în Emiratele Arabe Unite vor putea utiliza și preschimba permisul de conducere într-un mod simplificat, după ce Guvernul de la Chișinău a aprobat Memorandumul de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă a permiselor auto între cele două state. Documentul a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului și stabilește mecanismele prin …
16:10
VIDEO | Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: „Aș vrea să văd mai multe investiții din România în Republica Moldova” # Cotidianul
Guvernatoarea Banca Națională a Moldovei, Anca Dragu, încurajează extinderea investițiilor românești în Republica Moldova, subliniind că mediul economic devine tot mai stabil, iar perspectivele de creștere rămân pozitive. Într-un interviu acordat agenției Agerpres, guvernatoarea BNM a afirmat că și-ar dori ca mai multe companii din România să investească peste Prut, profitând de apropierea economică și …
16:00
O rachetă balistică lansată din Iran și care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei, după ce a traversat Irak și Siria, a fost interceptată și distrusă de sistemele NATO de apărare aeriană și antirachetă din estul Mării Mediterane, au anunțat autoritățile turce. Potrivit Ministerului turc al Apărării, proiectilul a fost detectat în timp ce …
15:50
Mojtaba Khamenei, fiul influent al liderului suprem iranian ucis Ali Khamenei, este în viață și este considerat favorit pentru a-i succeda tatălui în fruntea Iranului, au declarat două surse iraniene pentru Reuters. Potrivit surselor citate de Reuters, Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, nu se afla la Teheran în momentul atacului aerian israelian …
15:20
Diplomație discretă la Washington. Friedrich Merz mizează pe dialog direct cu Donald Trump pentru dosarul ucrainean # Cotidianul
Cancelarul german Friedrich Merz a ales o abordare diplomatică rezervată în cadrul întrevederii cu fostul președinte american Donald Trump, evitând confruntările publice și optând pentru negocieri purtate departe de camerele de filmat. Strategia, descrisă de publicația Politico drept „diplomație privată”, a avut ca obiectiv obținerea unor rezultate concrete, în special în ceea ce privește războiul …
15:00
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a participat la ceremonia de inaugurare a Oficiului Consulatului onorific al Republicii Moldova la Hamburg, în cadrul vizitei de lucru efectuate în Germania. Oficiul consular va fi condus de consulul onorific al Republicii Moldova la Hamburg, Andre Pilling, și va avea rolul de a consolida prezența Republicii Moldova în nordul …
14:50
Cancelaria de Stat își suplimentează personalul pentru integrarea în UE. Buzu: „Nu este vorba de 40 de milioane” # Cotidianul
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a confirmat că în cadrul Cancelariei de Stat au fost alocate fonduri pentru majorarea personalului, însă a precizat că nu este vorba despre suma de 40 de milioane de lei, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. Potrivit oficialului, această alocare de resurse este legată de angajamentul Guvernului privind …
14:40
VIDEO | CSJ respinge recuzarea completului din dosarul „kuliok”. Avocații lui Dodon acuză presiuni asupra martorului Vladimir Plahotniuc # Cotidianul
Curtea Supremă de Justiție a respins cererea de recuzare depusă de avocații fostului președinte Igor Dodon împotriva completului de judecată care examinează dosarul „kuliok”. Apărătorii au susținut că instanța ar fi manifestat lipsă de imparțialitate după ce a dispus aducerea silită în instanță a lui Vladimir Plahotniuc, citat în calitate de martor, acuzații respinse însă …
14:30
Navă de război iraniană scufundată în largul Sri Lankăi: 32 de persoane salvate, mai multe cadavre recuperate # Cotidianul
O navă de război iraniană s-a scufundat în largul coastelor Sri Lankăi, iar autoritățile locale au reușit să salveze 32 de persoane aflate la bord și au recuperat mai multe cadavre din mare, au anunțat oficialii de la Colombo. Ministrul de Externe al Sri Lankăi, Vijitha Herath, a declarat în Parlament că nava, identificată drept …
13:40
Slusari avertizează asupra unei posibile crize de motorină înaintea campaniei agricole: „Prețul angro a devenit mai mare decât cel la pompă” # Cotidianul
Aprovizionarea cu motorină a agricultorilor riscă să devină o problemă majoră chiar înainte de startul lucrărilor agricole de primăvară. Avertizarea vine din partea fostului deputat Alexandr Slusari. Acesta afirmă că tot mai mulți fermieri întâmpină dificultăți în procurarea combustibilului necesar, în pofida existenței stocurilor pe piață, situație care ar putea afecta desfășurarea sezonului agricol. Într-o …
13:10
Separatiștii din Transnistria au testat sistemul de alertă: locuitorii au primit SMS-uri de avertizare # Cotidianul
Autoritățile din regiunea transnistreană au testat miercuri sistemul de alertare de urgență a populației. Verificarea a avut loc la data de 4 martie, la ora 10:00. Potrivit informațiilor comunicate de administrația locală, testul a presupus lansarea planificată a sistemului de alertă, prin transmiterea unui mesaj de avertizare către populație. Semnalul a fost transmis sub formă …
12:50
Vești rele pentru șoferi: benzina și motorina se scumpesc. ANRE anunță noile prețuri la carburanți # Cotidianul
Vești proaste pentru șoferi. Carburanții se scumpesc din nou, potrivit noilor prețuri stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care vor intra în vigoare miercuri, 5 martie. Astfel, benzina se va scumpi cu 20 de bani, iar motorina – cu 56 de bani. Un litru de benzină va costa 24 de lei și …
12:40
Ambasadorul Rusiei în R. Moldova, Oleg Ozerov, observat la Ministerul Afacerilor Externe # Cotidianul
Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost observat astăzi ieșind din sediul Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, scrie IPN. Deocamdată nu este clar care a fost scopul vizitei diplomatului rus la instituția responsabilă de politica externă a Republicii Moldova. Autoritățile nu au oferit, până la această oră, detalii despre …
12:20
Ministru Economiei: Licențierea importului de vin și struguri în Ucraina nu înseamnă embargo # Cotidianul
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Oscmochescu, a declarat înainte de ședința Guvernului din 4 martie că produsele din Republica Moldova – în special strugurii, vinurile și băuturile spirtoase – nu vor fi supuse unui embargo pe piața ucraineană. Ministrul a precizat că autoritățile ucrainene analizează doar posibilitatea introducerii unui regim de licențiere. „Nu vorbim …
12:20
R. Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din Comunitatea Statelor Independente: „După denunțare, bugetul de stat va economisi aproximativ 3,1 milioane de lei anual” # Cotidianul
Republica Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord, precum și a Statutului CSI. Inițiativa a fost propusă de Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că valorile și principiile …
12:10
Guvernul analizează extinderea infrastructurii aeroportuare și valorificarea aeroportului Mărculești # Cotidianul
Republica Moldova analizează extinderea capacităților aeroportuare și dezvoltarea unui sistem integrat de transport aerian, în contextul creșterii accelerate a traficului de pasageri și al interesului tot mai mare al investitorilor externi. Modernizarea Aeroportului Internațional Chișinău și valorificarea aeroportului din Mărculești ca platformă logistică regională au fost principalele subiecte discutate de vicepremierul și ministrul Infrastructurii și …
11:40
VIDEO | Republica Moldova va institui stare de alertă energetică pentru 60 de zile, pe fondul riscurilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău analizează instituirea unei stări de alertă în sectorul energetic, ca măsură preventivă în contextul instabilității regionale provocate de escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu și al riscurilor asupra piețelor internaționale de energie. Decizia este propusă de Centrul Național de Management al Crizelor, în coordonare cu Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare …
11:30
Noul ambasador al R. Moldova la București a înmânat copiile scrisorilor de acreditare președintelui României, Nicușor Dan # Cotidianul
Ambasadorul agreat al Republicii Moldova în România, Mihai Mîțu, a înmânat copiile scrisorilor de acreditare președintelui Nicușor Dan. Ceremonia oficială s-a desfășurat pe 3 martie la Palatul Cotroceni. Cu această ocazie, Mihai Mîțu a transmis mesajele de salut din partea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Totodată, ambasadorul s-a referit și la sprijinul solid în relațiile …
11:10
Nicolae Țîu: Transnistria a fost instrumentul prin care Moscova a încercat să blocheze Reîntregirea # Cotidianul
Conflictul transnistrean nu a fost un accident al istoriei, ci un mecanism geopolitic utilizat de Moscova pentru a menține Republica Moldova în zona sa de influență și pentru a împiedica apropierea de România. Declarația aparține lui Nicolae Țîu, primul ministru de Externe al Republicii Moldova, care a rememorat culisele anilor 1990-1992 în cadrul unei întâlniri …
11:10
Ambasadorul Qatarului în R. Moldova: „Diplomația trebuie să producă rezultate, nu doar declarații” # Cotidianul
Războiul din Ucraina, migrația forței de muncă și rolul diplomației într-o lume tensionată au fost principalele teme abordate de ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova, Turki bin Abdullah Al-Mahmoud, în cadrul conferinței organizate pe platforma Zilelor Studentului FRIȘPA 2026. În fața studenților, diplomatul a vorbit despre modul în care statele mici pot naviga într-un context …
3 martie 2026
20:00
Alertă pentru moldovenii care călătoresc în Cipru: posibile perturbări ale zborurilor din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu # Cotidianul
Cetățenii Republicii Moldova aflați în Republica Cipru, cei care tranzitează insula sau planifică deplasări în perioada următoare sunt avertizați asupra unor posibile perturbări ale traficului aerian, generate de situația de securitate din Orientul Mijlociu. Atenționarea a fost emisă pe 3 martie de Ambasada Republicii Moldova în Republica Cipru, cu reședința la Atena. Autoritățile diplomatice recomandă …
19:20
Scumpiri spontane pe piața gazelor: prețurile din Europa sar cu 40% după atacul asupra infrastructurii energetice din Qatar # Cotidianul
Piața energetică europeană este din nou sub presiune, după ce prețurile gazelor naturale au înregistrat o creștere bruscă, alimentată de temerile privind perturbarea livrărilor globale de gaz lichefiat din Orientul Mijlociu. Închiderea celei mai mari instalații de export LNG din lume, situată în Qatar, a declanșat reacții imediate pe bursele europene și a readus riscurile …
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.