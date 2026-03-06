Parlamentul a numit doi membri în Comisia de evaluare externă a procurorilor

14:35

Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică, conform unui proiect de lege care vizează clarificarea regulilor privind administrarea terenurilor din Port, adoptat astăzi de Parlament în prima lectură. Ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugen Osmochescu, a precizat în plenul Parlamentului că modificările legislative survin în contextul în care compania care administrează portul și care este deținută de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost preluată de către societatea comercială care operează Portul Constanța, transmite Radio Chișinău.