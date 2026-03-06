VIDEO | Reforma administrației publice locale, consultată în 29 de raioane: „Ne dorim o reformă care să ajute comunitățile să se dezvolte și să ofere servicii publice mai bune”

08:20

Reforma justiției nu poate fi blocată din cauza lipsei unei majorități de 61 de voturi în Parlament pentru numirea membrilor în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Declarația aparține președintei Maia Sandu. Potrivit șefei statului, mecanismul de numire a membrilor comisiilor poate funcționa cu votul majorității simple, pentru ca procesul de curățare a justiției să continue.