CNAS a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii, în valoare de peste 345 de milioane de lei
Radio Chisinau, 6 martie 2026 16:20
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a finanțat plata mai multor prestații sociale în valoare totală de 345,1 milioane de lei. Este vorba despre ajutorul social, indemnizațiile unice la naștere, indemnizațiile pentru creșterea și îngrijirea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale, indemnizațiile de maternitate, precum și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.
Ucraina va trimite „în curând” militari în Orientul Mijlociu pentru a ajuta Statele Unite și aliații lor din regiune să contracareze atacurile cu drone iraniene, a declarat un oficial de rang înalt ucrainean pentru Agenția France-Presse, scrie Le Monde.
FMI avertizează: Creșterea prețurilor locuințelor creează riscuri pentru Republica Moldova # Radio Chisinau
Creșterea rapidă a prețurilor la imobiliare și extinderea creditării pot genera riscuri pentru stabilitatea financiară a Republicii Moldova. Acest lucru este evidențiat într-un raport al Fondului Monetar Internațional cu privire la stabilitatea sistemului financiar al țării.
Parlamentul a numit doi membri în Comisia de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor. Este vorba despre Bernard Lavigne și Herman von Hebel, propuși de partenerii de dezvoltare. Proiectul de hotărâre a fost votat de 53 de deputați.
Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE | „Decizia fusese pregătită dinaintea invaziei ruse”. Detalii din culise dezvăluite de Nicu Popescu la emisiunea „Dialog European” (AUDIO) # Radio Chisinau
Decizia Republica Moldova de a depune cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022 a fost pregătită diplomatic încă din 2021, însă invazia lansată de Rusia împotriva Ucraina a accelerat acest proces și a schimbat radical contextul regional, a declarant Emisarul Special al președintei Maia Sandu pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, fost ministru de externe, în contextual marcării pe 3 martie a patru ani de la depunerea cererii de aderare la blocul comunitar.
Explicațiile Ungariei după ce a arestat cu trupele antitero angajați bancari ucraineni, în timpul unui transport de aur și valută # Radio Chisinau
Ungaria a declarat vineri că a reținut șapte ucraineni care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur, sub suspiciunea de spălare de bani. Comentariile vin după ce Kievul a acuzat Budapesta că a luat ostatici angajați ai unei bănci, pe fondul unei dispute legate de livrările de petrol, transmite Reuters.
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică. Ministrul Eugen Osmochescu explică motivele modificărilor legislative # Radio Chisinau
Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi declarat obiectiv de infrastructură portuară strategică, conform unui proiect de lege care vizează clarificarea regulilor privind administrarea terenurilor din Port, adoptat astăzi de Parlament în prima lectură. Ministrul dezvoltării economice și digitalizării, Eugen Osmochescu, a precizat în plenul Parlamentului că modificările legislative survin în contextul în care compania care administrează portul și care este deținută de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a fost preluată de către societatea comercială care operează Portul Constanța, transmite Radio Chișinău.
Centru de apel specializat în escrocherii pe internet, destructurat de polițiști. Suspecții estorcau bani de la cetățeni din Australia, India și SUA # Radio Chisinau
Organele de forță au destructurat un centru de apel specializat în escrocherii pe internet. Este vorba de 11 recrutori din Chișinău ai unei rețele internaționale de aproximativ 1 000 de operatori care activează pe mai multe platforme de matrimoniale.
Sectorul energetic din R. Moldova, modernizat cu sprijinul BERD: peste 518 milioane de euro pentru infrastructură și securitate energetică # Radio Chisinau
În Republica Moldova sunt implementate proiecte energetice finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care depășesc 518 milioane de euro. Evoluția acestora și noile investiții planificate pentru modernizarea infrastructurii energetice au fost discutate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu vicepreședintele BERD, Matteo Patrone.
Relațiile moldo-azere, discutate de Mihai Popșoi cu ministrul afacerilor externe al R. Azerbaidjan: „Ne dorim să extindem cooperarea economică și energetică și să valorificăm pe deplin potențialul relațiilor noastre” # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Azerbaidjan, Jeyhun Bayramov, urmată de o conferință de presă comună.
O țară NATO anunță că va accepta prezența armelor nucleare pe teritoriul său, după izbucnirea războiului în Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Finlanda urmează să relaxeze interdicția privind armele nucleare, permițând importul, transportul și depozitarea acestora pe teritoriul său, a declarat joi ministrul Apărării Antti Hakkanen, relatează Politico. Hakkanen a declarat într-o conferință de presă că interdicția legislativă a țării privind armele nucleare, care datează din 1980, nu mai este relevantă în contextul geopolitic actual.
Memorial Basarabean | Galina Sajin: Ambii bunici, primari până în 1940, au fost duși în Ivdel-lag, de unde nu s-au mai întors (Foto, Audio, Partea I) # Radio Chisinau
Invitata emisiunii Memorial Basarabean, vice-președinta Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, filologul Elena Sajin, se consideră un copil al Gulagului. S-a născut la stația Terenozek, regiunea Kîzîlorda, Kazahstan. Provine dintr-o familie întemeiată de doi tineri, descendenți din familiile unor primari deportați din Basarabia în stepele Kazahstanului.
Kiev acuză Budapesta de terorism: Blindate cu aur, milioane de euro blocate și 7 ucraineni reținuți # Radio Chisinau
Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiga, a acuzat vineri Ungaria că a „luat ostatici” șapte angajați ai unei bănci ucrainene din Budapesta care transportau zeci de milioane de euro din Austria, potrivit AFP.
Procurorii cer o pedeapsă mai dură pentru Ion Andronache, complicele lui Nicanor Ciochină, care l-a ajutat pe fostul primar să ascundă urmele accidentului din Boldurești, în urma căruia a murit un adolescent. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a contestat la Curtea de Apel Centru sentința pronunțată în prima instanță.
Poliția: Zeci de șoferi au fost depistați în stare de ebrietate și sub influența drogurilor în mai multe localități # Radio Chisinau
Mai mulți conducători auto au fost depistați de inspectorii de patrulare conducând în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise, în timpul acțiunilor de supraveghere a traficului rutier desfășurate în mai multe localități din R.Moldova.
MAE: Peste 100 de cetățeni ai R. Moldova au solicitat evacuarea din Orientul Mijlociu # Radio Chisinau
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova continuă să monitorizeze situația de securitate din Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor regionale. Potrivit autorităților, până în prezent nu au fost înregistrate victime în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele monitorizate.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 7 februarie - 9 martie.
Peste 14 mii de persoane și-au îmbunătățit vederea în anul 2025, după ce au beneficiat de intervenții chirurgicale pentru tratarea cataractei, acoperite din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Numărul pacienților este în creștere cu aproximativ 2.200 comparativ cu anul 2024.
Peste 90% dintre produsele alimentare analizate în 2025 sunt conforme. ANSA a publicat raportul privind reziduurile de pesticide # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a publicat Raportul anual privind monitorizarea reziduurilor de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală pentru anul 2025, document care arată că majoritatea alimentelor analizate respectă limitele legale privind siguranța alimentară. Potrivit rezultatelor, 91,7% dintre probele analizate au fost conforme, ceea ce indică un nivel ridicat de siguranță a produselor comercializate pe piața Republicii Moldova.
Republica Moldova marchează un an de la aderarea la SEPA: comisioane mai mici și economii de milioane de euro # Radio Chisinau
Republica Moldova marchează un an de la aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), timp în care sistemul național de plăți a înregistrat schimbări semnificative, cu impact direct asupra cetățenilor, mediului de afaceri și relațiilor economice externe. Transferurile prin SEPA au permis obținerea unor economii de milioane de euro pentru cetățeni și antreprenori.
Trafic în creștere la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău: Peste 300 mii de pasageri în februarie 2026 # Radio Chisinau
Traficul aerian la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a continuat să crească în luna februarie 2026, confirmând interesul constant al pasagerilor pentru zborurile operate din și spre capitala Republicii Moldova. Datele statistice publicate de administrația aeroportului arată o evoluție pozitivă a mobilității aeriene și o extindere a rețelei de destinații disponibile pentru călători.
Uniunea Europeană va discuta opțiuni pe termen scurt pentru reducerea prețurilor la energie în următorii ani, înainte ca tranziția verde să ajute la scăderea prețurilor la energie.
Galerie FOTO | În Ungaria a fost inaugurat primul monument dedicat eroilor moldoveni căzuți în toate războaiele. Anatolie Nosatîi: „Păstrăm vie memoria celor care au plătit prețul suprem pentru libertatea” # Radio Chisinau
Orașul Miskolc din Ungaria găzduiește un monument dedicat eroilor originari de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, căzuți în războaie. Este prima operă comemorativă de acest fel ridicată peste hotarele țării în memoria militarilor din spațiul moldovenesc.
„Azerbaidjanul și R. Moldova și-au susținut întotdeauna reciproc integritatea teritorială și suveranitatea”. Mihai Popșoi a fost primit la Baku de președintele azer Ilham Aliyev # Radio Chisinau
Aflat într-o vizită oficială la Baku, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a fost primit de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 6 martie 2026.
Atenție, călători! Trafic intens la postul Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță trafic sporit de călători și mijloace de transport în postul de trecere Sculeni. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
Maia Sandu: „Lumea de astăzi se schimbă foarte tare și trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru ca să ne protejăm” # Radio Chisinau
Evoluțiile de la nivel mondial și situația din Orientul Mijlociu demonstrează că lumea de astăzi și cea de mâine se schimbă rapid și intrăm într-o zonă complicată. În aceste condiții, Republica Moldova trebuie să întreprindă măsurile necesare și să consolideze parteneriatele cu alte state pentru a fi protejată. De această părere este președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, informează MOLDPRES.
Nicușor Dan: „SUA pot lupta în Orientul Mijlociu păstrând în același timp forțele în Europa” # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru TVP World că Bucureștiul acordă prioritate evacuării cetățenilor săi din Orientul Mijlociu și a insistat că Washingtonul are capacitatea de a lupta în regiune păstrând, în același timp, forțele în Europa.
Poliția susține că știe unde se află fugarii condamnați Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, ascunși în stânga Nistrului (REVISTA PRESEI) # Radio Chisinau
Deputații fugari se ascund în regiune transnistreană, în locuri securizate de servicii militare rusești. Alte subiecte reflectate în presă țin de stocurile și prețurile la carburanți. De asemenea, presa reține explicația șefei statului privind schimbările legislative în cazul numirii membrilor Comisiei Vetting.
Primele facturi care includ tarifele micșorate la gaz vor fi emise la începutul lunii martie # Radio Chisinau
Primele facturi calculate conform noului tarif reglementat la gazele naturale, aprobat de Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), vor fi emise la începutul lunii martie 2026. Acestea vor reflecta consumul de gaze naturale înregistrat pe parcursul lunii februarie.
Legea ce prevede fortificarea securității judecătorilor și procurorilor a fost publicată în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Decretul de promulgare semnat de președintele Maia Sandu și Legea nr. 26 din 5 martie 2026 pentru modificarea unor acte normative (fortificarea securității judecătorilor și procurorilor) au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare.
Vladimir Bolea, la Bruxelles. Modernizarea căilor ferate și cooperarea cu UE în domeniul transporturilor, discutate cu oficialii europeni # Radio Chisinau
Modernizarea sectorului feroviar din Republic of Moldova și alinierea acestuia la standardele europene se află în centrul discuțiilor purtate la Bruxelles de viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Oficialul se află în vizită de lucru la Comisia Europeană, unde are o serie de întrevederi dedicate dezvoltării transporturilor și consolidării cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Reforma justiției nu poate fi blocată din cauza lipsei unei majorități de 61 de voturi în Parlament pentru numirea membrilor în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor. Declarația aparține președintei Maia Sandu. Potrivit șefei statului, mecanismul de numire a membrilor comisiilor poate funcționa cu votul majorității simple, pentru ca procesul de curățare a justiției să continue.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță, pentru intervalul 5 martie, ora 20:00 – 6 martie, ora 20:00, vreme relativ stabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Galerie FOTO | La Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău a fost inaugurată sculptura artistului român Mircea Cantor. „În lucrările mele regăsim frecvent elemente din Maramureșul istoric, o zonă deosebită a României” # Radio Chisinau
La Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău a fost inaugurată sculptura artistului român Mircea Cantor, intitulată „Take the world into the world” — „Du lumea în lume". Lucrarea, sub forma unei sfere din lemn cald, natural, sculptată în împletituri groase ce amintesc de motivele tradiționale românești, reunește claritatea formei cu complexitatea mesajului conceptual, specifică stilului autorului. Evenimentul face parte din programul „Luna Sculptorilor Români", organizat în acest an în premieră și la Chișinău, în contextul aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși, transmite Radio Chișinău.
5 martie 2026
Fostul director artistic al Teatrului de Operă și Balet, Mihail Secichin, a decedat # Radio Chisinau
Maestrul Mihail Secichin, Artist al Poporului, dirijor, pianist și profesor universitar s-a stins din viață. Ministerul Culturii și foștii colegi din cadrul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu au transmis mesaje de condoleanțe.
Condiții mai bune pentru locuitorii din Cobusca Nouă: Reparația drumului, finalizată # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor anunță finalizarea lucrărilor de reparație pe sectorul km 9,00 – km 16,08 al drumului G108 M5 – Florești – Anenii Noi (Etapa I). Recepția lucrărilor a avut loc cu participarea reprezentanților instituțiilor responsabile, ai antreprenorului, proiectantului și ai autorităților locale.
Autobuzele de pe ruta municipală nr. 14 „str. Vasile Alecsandri – or. Codru (str. Schinoasa Deal)” vor circula pe un itinerar modificat începând cu data de 7 martie. Primăria municipiului Chișinău anunță că măsura este una provizorie, ca urmare a multiplelor solicitări din partea locuitorilor cartierului Telecentru.
Alexandru Pînzari, directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), a prezentat joi, în ședința plenară a Parlamentului, raportul de activitate al instituției pentru anul 2025.
Rusia și Ucraina au anunțat joi un schimb a câte 200 de prizonieri de război din fiecare tabără, ca parte a acordurilor încheiate în recentele negocieri de pace desfășurate la Geneva,
Asistența juridică garantată de stat, solicitată mai des: peste 65 de mii de cazuri în 2025 # Radio Chisinau
Numărul persoanelor care au beneficiat de asistență juridică garantată de stat a crescut în anul 2025, fiind înregistrate 65 069 de cazuri, cu 4 540 mai multe decât în anul precedent. Datele au fost prezentate în plenul Legislativului de Lilian Darie, director executiv al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.
Parlamentul facilitează exercitarea dreptului la cetățenie: trei inițiative votate în prima lectură de deputați # Radio Chisinau
Parlamentul a votat în prima lectură trei inițiative legislative care oferă soluții normative pentru facilitarea exercitării dreptului la cetățenie. Propunerile au drept scop eliminarea unor dificultăți administrative apărute în practica aplicării legislației privind cetățenia.
R. Moldova și Suedia discută cooperarea în domeniul energetic și extinderea proiectelor # Radio Chisinau
Satul Cociulia din raionul Cantemir devine un punct de referință în tranziția energetică a Republicii Moldova, prin lansarea primului proiect-pilot de comunitate de energie regenerabilă, susținut de Suedia. Inițiativa include instalarea unei centrale fotovoltaice de 49 kW, care va contribui la reducerea costurilor energetice pentru membrii comunității locale.
Zestrea Neamului | Florin Mucea: „Simt o datorie în a duce muzica lui tata mai departe” (Partea a II-a, Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Ce presupune starea de alertă în domeniul energetic. Explicațiile Ministerului Energiei # Radio Chisinau
Starea de alertă în domeniul energetic, introdusă la 4 martie, este o măsură de atenuare și prevenție, menită să protejeze consumul intern și să mențină stabilitatea sistemului electroenergetic. Explicațiile au fost oferite astăzi de Ministerul Energiei.
Un lot de 18.900 de kilograme de rodii a fost depistat ca fiind neconform în urma controalelor consolidate efectuate la punctele de trecere a frontierei asupra produselor de origine vegetală importate, transmite MOLDPRES cu referire la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
Mihai Popșoi: „Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a păstra stabilitatea în Republica Moldova, inclusiv în domeniul energetic” # Radio Chisinau
Autoritățile de la Chișinău depun eforturi pentru a păstra stabilitatea în Republica Moldova, inclusiv în domeniul energetic, și avem încredere că lucrurile vor rămâne în albia stabilității. Afirmația a fost făcută, la Berlin, de vicepremierul Mihai Popșoi, în contextul declarării stării de alertă la nivel național în sectorul energetic, pentru o perioadă de 60 de zile.
„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski: Ucraina și SUA discută despre amânarea negocierilor de pace cu Rusia # Radio Chisinau
Ucraina a discutat cu Statele Unite despre posibilitatea amânării următoarei runde de discuții trilaterale cu Rusia „pentru o perioadă” și a schimbării locului de întâlnire din cauza conflictului iranian, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski.
