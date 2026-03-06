CNAS a finanțat plata indemnizațiilor pentru familiile cu copii, în valoare de peste 345 de milioane de lei

18:25

La Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău a fost inaugurată sculptura artistului român Mircea Cantor, intitulată „Take the world into the world” — „Du lumea în lume". Lucrarea, sub forma unei sfere din lemn cald, natural, sculptată în împletituri groase ce amintesc de motivele tradiționale românești, reunește claritatea formei cu complexitatea mesajului conceptual, specifică stilului autorului. Evenimentul face parte din programul „Luna Sculptorilor Români", organizat în acest an în premieră și la Chișinău, în contextul aniversării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuși, transmite Radio Chișinău.