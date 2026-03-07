„Crime de război”: Maia Sandu condamnă atacurile rusești asupra Ucrainei

12:50

„Este timpul să plecăm”: ultra-bogaţii din Dubai caută prin toate mijloacele să părăsească acest paradis fiscal cosmopolit, cheltuind uneori sute de mii de dolari pentru a fugi din calea unui război regional care ar putea să se prelungească, scrie AFP, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Între deşert şi mare, acest oraş din … Articolul Panică printre milionarii din Dubai. Ultra-bogații plătesc sute de mii de dolari pentru a evada din calea războiului apare prima dată în ZUGO.