Panică printre milionarii din Dubai. Ultra-bogații plătesc sute de mii de dolari pentru a evada din calea războiului

Un nou canal de telegram, promovat de mai multe conturi de TikTok, vinde imagini și video intime cu zeci de fete, despre care administratorul afirmă că ar fi din R. Moldova. După ce canalul de Telegram „Car Vertical”, unde erau distribuite imagini intime cu femei din R. Moldova fără acordul lor, a fost închis, fenomenul … Articolul Imagini intime cu tinere din R. Moldova, distribuite în continuare pe Telegram: „Pozele sunt de când eram minoră” apare prima dată în ZUGO.