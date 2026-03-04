Tot mai mulți moldoveni își anulează vacanțele din cauza situației în Orientul Mijlociu

11:30

Nicolae Șepeli, cel care ar fi recrutat 11 persoane pentru a comite atentate împotriva unor militari și jurnaliști ucraineni, la comanda serviciilor speciale ruse, ar avea conexiuni cu rețeaua coordonată de condamnatul Ilan Șor pentru a deturna alegerile din R. Moldova. Mai mult, acesta a fost amendat, în decembrie 2025, cu 25.000 …