Doi cetățeni moldoveni, evacuați din Israel într-un zbor de repatriere organizat de România
Zugo.md, 5 martie 2026 10:30
Doi cetățeni ai Republicii Moldova se numără printre pasagerii unui zbor de repatriere organizat de autoritățile române din Egipt, în contextul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat că aeronava va aduce în Europa 174 de persoane evacuate din Israel. Potrivit autorităților române, aproximativ 16.000
• • •
Doi cetățeni moldoveni, evacuați din Israel într-un zbor de repatriere organizat de România
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Emiratele Arabe Unite, după ce Guvernul de la Chișinău a aprobat Memorandumul de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și conversiunea acestora. Documentul a fost întocmit la Abu Dhabi, la 3 februarie 2026, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite. Ministra Afacerilor
ANRE: Stocurile de produse petroliere din R. Moldova sunt suficiente, consumatorii nu sunt expuși riscurilor # Zugo.md
ANRE: Stocurile de produse petroliere din R. Moldova sunt suficiente, consumatorii nu sunt expuși riscurilor

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind stocurile de produse petroliere din țară, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu și a creșterii cotațiilor internaționale la petrol. Potrivit comunicatului, stocurile existente pe teritoriul Republicii Moldova sunt suficiente și nu prezintă factori de risc sistemic pentru consumatori.
foto | Centralele termice din regiunea transnistreană, oprite. Coloane de mașini la stațiile PECO # Zugo.md
foto | Centralele termice din regiunea transnistreană, oprite. Coloane de mașini la stațiile PECO

În regiunea transnistreană, miercuri au fost oprite toate centralele termice. Tiraspolul se confruntă din nou cu probleme la aprovizionarea cu gaz natural, iar la stațiile de alimentare cu gaz s-au format cozi, transmite corespondentul IPN din regiune. Din cauza opririi centralelor, în localitățile din regiune a fost întreruptă furnizarea căldurii
În perioada 5-7 martie 2026, între ora 08:00 și 21:00, traficul rutier pe str. Meșterul Manole din capitală va fi suspendat integral, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic, informează Primăria Chișinău. Potrivit municipalității, lucrările vor fi efectuate pe etape. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului
Avertismentul Agenției Europene de Mediu: „Poluarea este asociată cu anxietatea și depresia” # Zugo.md
Avertismentul Agenției Europene de Mediu: „Poluarea este asociată cu anxietatea și depresia"

Poluarea aerului, zgomotul și poluarea chimică sunt de vină în special, potrivit agenției UE, citată de ScienceAlert, citat de Mediafax. „Studiile indică în mod constant că poluarea aerului, de exemplu, sub formă de particule fine (PM2,5) și dioxid de azot (NO2), este asociată cu depresia și simptomele depresive", a menționat
Scandal privind ochelarii smart Meta: Filmări intime ar fi vizionate de angajații companiei # Zugo.md
Scandal privind ochelarii smart Meta: Filmări intime ar fi vizionate de angajații companiei

Gigantul american Meta se află în centrul unui nou scandal care afectează imaginea companiei şi intimitatea clienţilor, după ce s-a aflat că filmări intime făcute cu ochelarii inteligenţi ai companiei ajung să fie văzute de terţi contractori. Informaţia a fost adusă în atenţie de publicaţia suedeză Svenska Dagbladet, care a
Munteanu, despre starea de alertă energetică instituită: „Incertitudinea este foarte mare și trebuie să ne gândim la o posibilă escaladare” # Zugo.md
Munteanu, despre starea de alertă energetică instituită: „Incertitudinea este foarte mare și trebuie să ne gândim la o posibilă escaladare"

Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Republica Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, decizia fiind aprobată în ședința Guvernului din 4 martie. Măsura vine în contextul creșterii prețurilor la petrol și al tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Șeful Executivului a declarat
MAE: Orientul Mijlociu rămâne o zonă instabilă, evitați deplasările. Câți moldoveni au solicitat evacuarea # Zugo.md
MAE: Orientul Mijlociu rămâne o zonă instabilă, evitați deplasările. Câți moldoveni au solicitat evacuarea

Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova activează în regim permanent și continuă monitorizarea atentă a evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Până la această oră, nu există victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova aflați în statele monitorizate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, misiunile diplomatice
Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, în contextul evoluțiilor internaționale care ar putea afecta aprovizionarea cu resurse energetice. Inițiativa a fost propusă de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), pe fundalul creșterii prețurilor la petrol, determinată de conflictul din Orientul Mijlociu.
Războiul din Orientul Mijlociu provoacă tot mai multă incertitudine în industria turismului iar efectele se simt și în Republica Moldova. Tot mai mulți își anulează sau reprogrameaza vacanțele în Emiratele Arabe sau Israel. Agențiile de turism spun că numărul solicitărilor de anulare a crescut semnificativ în ultimele zile in timp ce multi turiști se află
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în cursul zilei de marți, 3 martie, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare ale rețelei naționale, pentru a menține drumurile accesibile și sigure pentru toți participanții la trafic. Peste 120 de muncitori se află în teren și desfășoară intervenții pe mai
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România. Fostul adjunct al
Deputata Partidului Socialiștilor din Moldova, Olga Cebotari, a respins acuzațiile potrivit cărora și-ar dori înlăturarea lui Igor Dodon de la conducerea PSRM. Într-un comentariu pentru NewsMaker, parlamentara a precizat că declarațiile sale recente nu vizau acest subiect și că nu îi este clar pe ce se bazează afirmațiile liderului partidului.
video | Controverse în jurul protestului din 25 martie: inițiativă civică sau platformă de destabilizare pentru forțe pro-ruse? # Zugo.md
video | Controverse în jurul protestului din 25 martie: inițiativă civică sau platformă de destabilizare pentru forțe pro-ruse?

Un protest anunțat pentru 25 martie de activistul civic suveranist, Andrei Turtureanu, prezentat inițial drept o acțiune apartinică, continuă să genereze controverse și îngrijorări. Deși organizatorul a subliniat că manifestația ar trebui să fie fără simboluri de partid și fără mesaje politice, evoluțiile recente indică o politizare tot mai accentuată, scrie deschide.md.
Otilia Dandara, doctor habilitat în științe ale educației și profesor universitar, a fost aleasă în funcția de rector al Universitatea de Stat din Moldova (USM), în urma scrutinului desfășurat pe 3 martie 2026. Anunțul a fost făcut de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională, transmite Moldpres. Candidata Otilia Dandara a acumulat
video | Documentarul „Noi suntem acasă”, proiectat în toate școlile din țară în luna martie # Zugo.md
video | Documentarul „Noi suntem acasă", proiectat în toate școlile din țară în luna martie

Pe parcursul lunii martie, în toate instituțiile de învățământ din țară va fi proiectat filmul documentar „Noi suntem acasă", în regia lui Andrei Buruiană (1992), în contextul organizării Decadei „Memoriei și Recunoștinței". Filmul prezintă mărturii ale veteranilor despre războiul de pe Nistru din 1992 și pune accent pe experiențele trăite
„Vor să mă înlăture”: Dodon susține că în interiorul PSRM se pregătește schimbarea sa din funcție # Zugo.md
„Vor să mă înlăture": Dodon susține că în interiorul PSRM se pregătește schimbarea sa din funcție

Igor Dodon acuză o tentativă de preluare a conducerii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), afirmând că mai multe persoane din interiorul formațiunii își doresc condamnarea sa la închisoare. Declarația a fost făcută ieri seară, într-o emisiune televizată, scrie TV8. Potrivit liderului formațiunii, în cadrul PSRM există mai multe tabere care doresc
Un accident rutier s-a produs marți, 3 martie, pe traseul R-11, în localitatea Bîrnova, raionul Ocnița, anunță Poliția Republicii Moldova. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 32 de ani, aflată la volanul unui automobil de model VW Passat, ar fi pierdut controlul mașinii pe un sector de drum acoperit cu
Procuratura municipiului Chișinău anunță că o femeie de 67 de ani a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru omorul unei alte femei, în vârstă de 70 de ani. Pedeapsa urmează să fie executată într-un penitenciar de tip închis pentru femei. Potrivit procurorilor, tragedia s-a produs în seara zilei
video | Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE: „Uniunea Europeană stă ferm alături de Republica Moldova” # Zugo.md
video | Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE: „Uniunea Europeană stă ferm alături de Republica Moldova"

Republica Moldova marchează patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, un pas considerat decisiv în parcursul european al țării. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a amintit că, în iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată,
Magie și comedie la Teatrul „Eugène Ionesco”: „Peter Pan” și „Chirița în provincie”, în acest weekend # Zugo.md
Magie și comedie la Teatrul „Eugène Ionesco": „Peter Pan" și „Chirița în provincie", în acest weekend

Weekend cu povești, umor și emoție pe scena Teatrul Național „Eugène Ionesco". Publicul este invitat la două spectacole îndrăgite: aventura plină de magie „Peter Pan", dedicată tuturor vârstelor, și comedia clasică „Chirița în provincie". PETER PAN Regia: Sergiu CHIRIAC după James Matthew Barrie #spectacol pentru toate vârstele Sâmbătă, 7 martie,
Statele Unite își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” 14 țări din Orientul Mijlociu # Zugo.md
Statele Unite își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat" 14 țări din Orientul Mijlociu

Statele Unite le-au cerut luni cetăţenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu „să plece imediat" din regiune cu zboruri comerciale din cauza riscurilor asociate războiului împotriva Iranului, notează AFP, preluată de Agerpres. Avertismentul se aplică pentru 14 ţări din regiune, inclusiv Egipt, Arabia Saudită, Irak şi Siria, conform unui aviz
Sistemul de Intrare/Ieșire al UE, extins la mai multe puncte de frontieră din Republica Moldova # Zugo.md
Sistemul de Intrare/Ieșire al UE, extins la mai multe puncte de frontieră din Republica Moldova

Începând de marți, 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Poliția de Frontieră anunță că măsura vizează cetățenii
Guvernul Republicii Moldova a emis o avertizare privind o schemă de fraudă care folosește ilegal identitatea platformelor MPay și EVO. Cetățenii primesc mesaje SMS prin care li se comunică o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndrumați să acceseze linkuri false, precum conveniencemd.sbs/md. Autoritățile subliniază că acest link nu aparține Guvernului și reprezintă o … Articolul Guvernul avertizează asupra unei scheme de fraudă cu MPay și EVO apare prima dată în ZUGO.
Unde se câștigă cel mai bine în R. Moldova: topul domeniilor cu salarii de peste 30.000 de lei # Zugo.md
Biroul Național de Statistică anunță că, în trimestrul IV 2025, salariul mediu lunar brut a ajuns la 16.355,1 lei, în creștere cu 8,9% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 5,6% comparativ cu trimestrul III 2025. În termeni reali, ajustat la inflație, avansul a fost de 1,8%. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Datele … Articolul Unde se câștigă cel mai bine în R. Moldova: topul domeniilor cu salarii de peste 30.000 de lei apare prima dată în ZUGO.
Digitalizare la Aeroportul Chișinău: servicii online, plăți electronice și actualizări în timp real # Zugo.md
Î.S. Aeroportul Internațional Chișinău a anunțat lansarea unui proiect strategic de dezvoltare a unei noi platforme digitale, menită să modernizeze infrastructura online a instituției și să îmbunătățească relația cu pasagerii și partenerii comerciali. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului oficial, inițiativa depășește un simplu redesign al paginii web și presupune crearea unui sistem digital … Articolul Digitalizare la Aeroportul Chișinău: servicii online, plăți electronice și actualizări în timp real apare prima dată în ZUGO.
Cea mai mare criză aviatică de la pandemia COVID-19. Sute de mii de pasageri blocați în toată lumea # Zugo.md
Sute de mii de pasageri au rămas blocați pe aeroporturi din toată lumea, în cea mai gravă criză aviatică de după pandemia Covid, declanșată de sutele de zboruri anulate în Orientul Mijlociu din cauza războiului din Iran, scrie StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Alte sute de zboruri au fost anulate și luni, ducând la … Articolul Cea mai mare criză aviatică de la pandemia COVID-19. Sute de mii de pasageri blocați în toată lumea apare prima dată în ZUGO.
În Germania, culegerea ghioceilor sălbatici este ilegală și poate atrage amenzi de până la 50.000 de euro. Protejați prin lege, acești vestitori ai primăverii riscă dispariția, iar reglementările stricte vizează și alte plante protejate, sancționând încălcările sever, potrivit Echo24, citat de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Primii ghiocei își fac apariția timid în grădini și pe … Articolul Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care culeg ghiocei, în Germania apare prima dată în ZUGO.
Premieră istorică: R. Moldova și România vor planta pădure simultan pe ambele maluri ale Prutului # Zugo.md
Pentru prima dată în istorie, cetățenii Republicii Moldova și ai României vor participa la o acțiune comună de împădurire desfășurată simultan pe ambele maluri ale Prutului. Evenimentul va avea loc pe 14 martie 2026 și marchează o premieră în cooperarea transfrontalieră în domeniul protecției mediului, transmite moldpres.md Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anunțul a fost făcut … Articolul Premieră istorică: R. Moldova și România vor planta pădure simultan pe ambele maluri ale Prutului apare prima dată în ZUGO.
Două minore au fost salvate de la înec după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc în seara zilei de 1 martie 2026, în jurul orei 18:40, la lacul din parcul „Valea Trandafirilor”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor, un grup format din patru tinere se afla … Articolul Două minore au fost salvate după ce s-au prăbușit sub gheața unui lac din Chișinău apare prima dată în ZUGO.
Un bărbat de 61 de ani a fost găsit fără viață în subsolul unui bloc de locuit din sectorul Rîșcani al capitalei, în noaptea trecută. Potrivit informațiilor comunicate de Poliție, cadavrul prezenta semne vizibile de moarte violentă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La fața locului s-au deplasat echipele operative, care au constatat că victima era … Articolul Crimă în sectorul Rîșcani: Poliția a deschis focul pentru a reține suspectul apare prima dată în ZUGO.
Autoritățile municipale anunță că, în perioada 2–6 martie, traficul rutier pe șos. Muncești va fi sistat pe tronsonul cuprins între str. Grădina Botanică și str. Băcioii Noi. Reprezentanții municipalității îndeamnă șoferii să evite zonele unde se desfășoară lucrări, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să manifeste răbdare și înțelegere pentru disconfortul creat. Urmărește-ne pe Telegram … Articolul Atenție, șoferi! Traficul rutier pe șoseaua Muncești va fi suspendat în această săptămână apare prima dată în ZUGO.
Escaladare: Hezbollah se implică în conflict și atacă Israelul. Explozii puternice în mai multe state # Zugo.md
În cea de-a treia zi a operațiunii militare americano-israeliene împotriva Iranului, armata israeliană (IDF) continuă luni să lanseze atacuri „pe scară largă” asupra Teheranului și vizează, de asemenea, milițiile șiite libaneze proiraniene Hezbollah, care au atacat Israelul din sudul Libanului pentru prima dată în acest conflict. De la Beirut, premierul libanez condamnă atacurile Hezbollah drept … Articolul Escaladare: Hezbollah se implică în conflict și atacă Israelul. Explozii puternice în mai multe state apare prima dată în ZUGO.
R. Moldova marchează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru. Programul dedicat Zilei Memoriei și Recunoștinței # Zugo.md
Astăzi se împlinesc 34 de ani de la izbucnirea Războiului de pe Nistru. În întreaga țară vor fi organizate acțiuni de comemorare a celor care și-au pierdut viața pentru apărarea independenței și integrității Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Activitățile de comemorare a eroilor căzuți în Războiul de pe Nistru din anul 1992 vor … Articolul R. Moldova marchează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru. Programul dedicat Zilei Memoriei și Recunoștinței apare prima dată în ZUGO.
foto | Rețea nouă de transport public, lansată la Ungheni: taxare electronică și călătorii gratuite în prima săptămână # Zugo.md
În Municipiul Ungheni a fost lansată o nouă rețea de transport public urban complet digitalizat. Peste 30 de mii de locuitori ai municipiului Ungheni și ai localităților învecinate se vor putea deplasa cu autobuze și microbuze moderne, care permit plata electronică și monitorizarea în timp real a rutelor, informează Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Urmărește-ne … Articolul foto | Rețea nouă de transport public, lansată la Ungheni: taxare electronică și călătorii gratuite în prima săptămână apare prima dată în ZUGO.
Vladimir Bolea, despre „Curtea Europeană”: „Nu banii sunt problema, ci capacitatea de implementare” # Zugo.md
Peste 460 de curți din Chișinău au fost incluse în proiectul „Curtea Europeană”, pentru a fi reabilitate. Lucrările însă, începute în octombrie 2025, avansează mai greu decât s-a planificat, recunoaște ministrul Infrastructurii. Invitat la „Cutia Neagră”, Vladimir Bolea a explicat că problema nu ține de lipsa banilor, ci de capacitatea redusă a companiilor de construcții … Articolul Vladimir Bolea, despre „Curtea Europeană”: „Nu banii sunt problema, ci capacitatea de implementare” apare prima dată în ZUGO.
Noaptea trecutǎ, poliția a fost sesizată despre depistarea unei persoane inconștiente într-un apartament din sectorul Botanica din Chișinău. La fața locului, oamenii legii au depistat corpul neînsuflețit al unui bărbat de 49 de ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Preliminar s-a stabilit că victimei i-au fost aplicate mai multe lovituri cu un obiect ascuțit, în … Articolul Bărbat omorât într-un apartament din sectorul Botanica. Un suspect a fost reținut apare prima dată în ZUGO.
Nicanor Ciochină, ex-primarul de Boldurești, condamnat la 7 ani de închisoare după ce a accidentat mortal un băiat de 14 ani # Zugo.md
Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost condamnat la șapte ani de închisoare într-un penitenciar de tip deschis, după ce a accidentat mortal un adolescent de 14 ani și a părăsit locul faptei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pentru a evita răspunderea penală, el ar fi încercat să însceneze un alt accident. Sentința a … Articolul Nicanor Ciochină, ex-primarul de Boldurești, condamnat la 7 ani de închisoare după ce a accidentat mortal un băiat de 14 ani apare prima dată în ZUGO.
foto, video | Sens giratoriu la Aeroport și treceri peste calea ferată, anunță Primăria Chișinău # Zugo.md
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a anunțat că reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană a Primăriei Chișinău urmează să semneze un acord cu Administrația de Stat a Drumurilor și Calea Ferată din Moldova pentru construirea unui sens giratoriu și a unei platforme, pe teren municipal, destinată îmbarcării și debarcării pasagerilor care merg spre sau de la … Articolul foto, video | Sens giratoriu la Aeroport și treceri peste calea ferată, anunță Primăria Chișinău apare prima dată în ZUGO.
foto | Investigație: Doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, ar fi încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova # Zugo.md
Doi moldoveni, care dețin și cetățenia Federației Ruse, au fost implicați într-o operațiune complexă de influențare politică și socială în Republica Moldova, coordonată de ofițerii Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). Este vorba despre Alexandr Ciuprin și Ludmila Corsun – ultima fiind pretendent la funcția de președinte al R. Moldova în cadrul alegerilor din 2024. … Articolul foto | Investigație: Doi moldoveni cu cetățenia rusă, coordonați de FSB, ar fi încercat să se infiltreze în politica din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
Ministerul Educației cere suspendarea din funcție a unui profesor vizat într-un caz de abuz sexual asupra unei eleve # Zugo.md
Ministerul Educației și Cercetării anunță că s-a autosesizat în legătură cu informațiile privind un presupus caz de abuz sexual din partea unui profesor asupra unei eleve, într-o instituție de învățământ din nordul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministerul a solicitat Direcției raionale de învățământ suspendarea imediată a cadrului didactic din funcție pe durata … Articolul Ministerul Educației cere suspendarea din funcție a unui profesor vizat într-un caz de abuz sexual asupra unei eleve apare prima dată în ZUGO.
Imagini intime cu tinere din R. Moldova, distribuite în continuare pe Telegram: „Pozele sunt de când eram minoră” # Zugo.md
Un nou canal de telegram, promovat de mai multe conturi de TikTok, vinde imagini și video intime cu zeci de fete, despre care administratorul afirmă că ar fi din R. Moldova. După ce canalul de Telegram „Car Vertical”, unde erau distribuite imagini intime cu femei din R. Moldova fără acordul lor, a fost închis, fenomenul … Articolul Imagini intime cu tinere din R. Moldova, distribuite în continuare pe Telegram: „Pozele sunt de când eram minoră” apare prima dată în ZUGO.
Aviaţia pakistaneză a bombardat mai multe ţinte din capitala afgană Kabul, în noaptea de joi spre vineri, într-o nouă escaladare a conflictului dintre cele două ţări vecine, scrie StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cel puţin trei explozii au fost auzite în oraş, iar loviturile aeriene au vizat şi provinciile Kandahar şi Paktia, potrivit autorităţilor … Articolul „Suntem în război deschis”: Pakistanul a bombardat Kabul și două provincii din Afganistan apare prima dată în ZUGO.
Procuratura Căușeni, Oficiul Anenii Noi, a anunțat trimiterea în instanță a cauzei penale privind administratorul unei întreprinderi municipale dintr-o localitate a raionului Anenii Noi, acuzat de poluarea mediului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit procurorilor, în perioada 2024–2025, acesta ar fi admis deversarea apelor uzate neepurate direct în râul Râul Bâc, în procesul de prestare … Articolul Administrator din Anenii Noi, trimis în judecată pentru poluarea râului Bâc apare prima dată în ZUGO.
Ofițerii Centrul Național Anticorupție au desfășurat percheziții matinale la Primăria orașului Durlești, într-un dosar ce vizează presupusa delapidare a terenurilor publice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit CNA, printre persoanele vizate se numără primarul și viceprimarul localității. Ancheta îi vizează, de asemenea, pe unii ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali … Articolul ultima oră | Descinderi la Primăria Durlești: Ar fi vizați primarul și viceprimarul apare prima dată în ZUGO.
video | „A fost o întâlnire deloc ușoară”. Discuții în Formatul „1+1” despre predarea limbii române, libera circulație și drepturile omului # Zugo.md
După o pauză de peste un an, Chișinăul și Tiraspolul s-au așezat la masa negocierilor în formatul 1+1. Vicepremierul pe Reintegrare, Valeriu Chiveri, s-a întâlnit cu trimisul regimului separatist Vitali Ignatiev la sediul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) de la Tiraspol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Pe agenda discuțiilor a fost … Articolul video | „A fost o întâlnire deloc ușoară”. Discuții în Formatul „1+1” despre predarea limbii române, libera circulație și drepturile omului apare prima dată în ZUGO.
Concluzii în scandalul motorinei cu parafină: abateri depistate la un singur operator. Aproape toți șoferii, despăgubiți # Zugo.md
La mai bine de o lună după ce zeci de șoferi au reclamat calitatea motorinei, iar mulți dintre ei au ajuns la atelierul de reparație, autoritățile vin cu primele concluzii a investigațiilor. Șeful Inspectoratului pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a declarat pentru Jurnal TV că au fost depistate abateri de la parametrii tehnici … Articolul Concluzii în scandalul motorinei cu parafină: abateri depistate la un singur operator. Aproape toți șoferii, despăgubiți apare prima dată în ZUGO.
Condițiile meteorologice din ultimele săptămâni au „spălat” o porțiune din asfaltul de pe strada Alexei Șciusev. Sub stratul de asfalt, din câte se pare, se află o nouă porțiune de caldarâm. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. #diez a fost la fața locului și a realizat câteva fotografii. Caldarâmul se află la mijlocul carosabilului, în apropierea … Articolul foto | Încă un caldarâm descoperit la Chișinău? Unde se află acesta apare prima dată în ZUGO.
Ucraina ar putea impune embargo asupra vinurilor moldovenești, după disputa privind carnea de pasăre # Zugo.md
Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de hotărâre care ar putea limita semnificativ importul vinurilor și altor produse vitivinicole din Republica Moldova, ca reacție la restricțiile impuse anterior de Chișinău asupra cărnii de pasăre ucrainene. Potrivit documentului pregătit de Cabinetul de Miniștri de la Kiev, importurile moldovenești ar urma să fie supuse regimului de licențiere … Articolul Ucraina ar putea impune embargo asupra vinurilor moldovenești, după disputa privind carnea de pasăre apare prima dată în ZUGO.
