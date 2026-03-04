Scandal privind ochelarii smart Meta: Filmări intime ar fi vizionate de angajații companiei

17:00

Parlamentul a adoptat o Declarație de susținere a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, cu ocazia împlinirii a patru ani de la invazia militară la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă. Proiectul de hotărâre, inițiat de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate", a fost votat de 65