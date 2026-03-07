Energia electrică s-ar putea ieftini

11:20

Sute de mii de pasageri au rămas blocați pe aeroporturi din toată lumea, în cea mai gravă criză aviatică de după pandemia Covid, declanșată de sutele de zboruri anulate în Orientul Mijlociu din cauza războiului din Iran, scrie StirileProTV. Alte sute de zboruri au fost anulate și luni, ducând la … Articolul Cea mai mare criză aviatică de la pandemia COVID-19. Sute de mii de pasageri blocați în toată lumea apare prima dată în ZUGO.