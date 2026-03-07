Iranul își cere scuze de la vecini pentru că i-a bombardat. Pune condiții pentru a opri atacurile
7 martie 2026
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a transmis că își cere scuze față de țările vecine atacate de armata sa. El a anunțat apoi că va opri atacurile doar dacă țările respective vor respecta condițiile Iranului. „Consiliul de conducere interimar a decis (vineri) că nu vor mai exista atacuri asupra ţărilor vecine,
Situația de securitate din Orientul Mijlociu este monitorizată în regim permanent de Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe, iar până în prezent nu au fost raportate victime în rândul cetățenilor moldoveni aflați în statele din regiune. Potrivit actualizării de astăzi, 7 martie 2026, a Ministerului Afacerilor Externe, monitorizarea evoluțiilor
Rusia se pregătește pentru un posibil conflict militar cu NATO, susțin serviciile de informații din Lituania
Rusia își antrenează și consolidează trupele de la granița cu NATO în războiul din Ucraina și le poate folosi ca centre într-un conflict cu NATO după război, au declarat vineri serviciile de informații lituaniene în evaluarea anuală a amenințărilor la adresa securității, conform Reuters. Dacă sancțiunile vor fi ridicate, Rusia poate fi pregătită pentru un „conflict militar
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința lui Egor Vîrlan, consilier local în Consiliul local Dănceni, raionul Ialoveni. Decizia a fost luată în urma unei sesizări privind posibile nereguli în declarațiile de avere depuse de acesta. Potrivit procesului-verbal emis la 5 martie 2026
În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în trei zile decât în Ucraina din 2022 până în prezent
Peste 800 de rachete Patriot au fost lansate în trei zile de lupte în Orientul Mijlociu, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Ucraina nu a avut niciodată atât de multe rachete pentru a respinge atacurile" pe parcursul întregii invazii rusești la scară largă, a spus liderul de la Kiev, joi,
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 07-08 martie 2026, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a susține producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În perioada 10 februarie – 10 martie 2026,
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti mai puțin pentru energia electrică, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a lansat spre consultări vineri, 6 martie, noi tarife mai reduse decât cele actuale și decât cele solicitate de furnizori. Potrivit proiectelor, tarifele propuse ar urma să fie: Premier
Maia Sandu respinge zvonurile privind al treilea mandat prezidențial și candidatura la Președinția României
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins speculațiile apărute în spațiul public privind posibilitatea de a candida pentru încă un mandat sau chiar pentru funcția de președinte al România. Șefa statului a declarat că respectă prevederile Constituției și a îndemnat oamenii să nu mai promoveze astfel de idei. Maia Sandu
„Nu putem interveni". IGP: Constantinov se ascunde la un prieten în Tiraspol, alți condamnați – în spații protejate de Rusia
Poliția R. Moldova cunoaște locul aflării mai multor condamnați care se ascund de justiție, printre aceștia fiind Dmitri Constantinov, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. Cu toate acestea, nu poate interveni în acele locații, reieșind din competența teritorială și riscurile la care pot fi supuși polițiștii. Ex-președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, s-a stabilit într-un
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că rețelele de trafic de droguri din Republica Moldova folosesc în principal aplicația Telegram pentru a vinde substanțe narcotice. Potrivit acestuia, poliția a trimis sute de solicitări către administrația platformei pentru blocarea canalelor implicate în comercializarea drogurilor, însă majoritatea acestor cereri ar fi fost ignorate. Declarațiile au
Procurorii contestă pedeapsa aplicată complicelui lui Ciochină în cazul accidentului mortal de la Boldurești
Procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au contestat pedeapsa stabilită pentru complicele fostului primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat în dosarul accidentului rutier mortal din 2024. Acuzatorii de stat consideră că sancțiunea aplicată este prea blândă și solicită majorarea acesteia. Potrivit procurorilor, complicele l-a
Zelenski avertizează că războiul cu Iranul ar putea afecta livrările de arme către Ucraina
În cadrul unui podcast al publicației The Independent, Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina ar putea rămâne mai vulnerabilă în contextul în care Trump alocă resurse în operațiunea împotriva Iranului, scrie Mediafax. Liderul ucrainean și-a exprimat îngrijorarea cu privire la impactul pe care îl are conflictul din Orientul Mijlociu, care
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, propune din nou negocieri cu Rusia pentru achiziția de gaze naturale, pe fondul crizei energetice și al instabilității de pe piața europeană a energiei. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, liderul socialist susține că autoritățile de la Chișinău ar trebui să înceapă „de urgență" discuții cu Moscova pentru
Maia Sandu: „Obiectivul primordial al Republicii Moldova este aderarea la UE cât mai rapid"
Aderarea la Uniunea Europeană rămâne obiectivul primordial al Republicii Moldova, iar autoritățile își doresc ca acest proces să se realizeze cât mai rapid, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. Aceasta a subliniat că integrarea europeană este importantă atât pentru securitatea țării, cât și pentru dezvoltarea economică și îmbunătățirea
Kievul a declarat vineri dimineață că Budapesta a reținut fără explicații șapte angajați ai băncii de stat Oschadbank. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a precizat că aceștia transportau numerar între Austria și Ucraina, parte a activității lor obișnuite, scrie Kyiv Post, citat de Mediafax. „Astăzi, la Budapesta, autoritățile ungare
O firmă din România, creată de doi moldoveni, a făcut un sistem de apărare inteligent împotriva dronelor de război. Cum funcționează sistemul
O firmă din România, înființată de doi ingineri originari din Republica Moldova, a făcut un sistem de apărare inteligent împotriva dronelor de război, botezat Drone Wall, și afirmă că încearcă să deschidă o fabrică în zona Bucureștiului. Cum în ultimii 4 ani războiul Rusia – Ucraina a arătat că dronele
„Îți tai picioarele, te ucid": apelul pe Messenger care a dus la patru ani de procese în cazul activistului Marin Pavlescu
O bere și un apel făcut pe Messenger într-o seară de duminică, în iunie 2022, l-a adus pe Marin Melnic, un bărbat din R. Moldova aflat în Italia, în fața instanței. După ce a văzut pe Facebook o fotografie de la marșul Pride din Chișinău, acesta l-a sunat pe activistul Marin Pavlescu. Convorbirea s-a transformat
Mark Rutte: Aliații NATO continuă să ajute militar Ucraina, în pofida războiului din Orientul Mijlociu
Aliații din NATO vor continua să sprijine Ucraina împotriva Rusiei, în pofida războiului pornit de SUA și Israel împotriva Iranului, a promis joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timp ce șefa diplomației europene, Kaja Kallas, s-a declarat îngrijorată că acest război ar putea redirecționa către Orientul Mijlociu rachete interceptoare necesare Ucrainei pentru respinge
Panică printre milionarii din Dubai. Ultra-bogații plătesc sute de mii de dolari pentru a evada din calea războiului
„Este timpul să plecăm": ultra-bogaţii din Dubai caută prin toate mijloacele să părăsească acest paradis fiscal cosmopolit, cheltuind uneori sute de mii de dolari pentru a fugi din calea unui război regional care ar putea să se prelungească, scrie AFP, citat de StirileProTV. Între deşert şi mare, acest oraş din
„Încalcă dreptul": Consiliul Europei critică interzicerea cerșetoriei în unele orașe din Franța
Decretele anti-cerșetorie adoptate de primarii unor orașe din Franța contravin Cartei Sociale Europene, deoarece încalcă dreptul la protecție împotriva sărăciei și excluziunii sociale, a decis joi Comitetul european al drepturilor sociale, organism de experți aflat sub egida Consiliului Europei. Comitetul european al drepturilor sociale, care reuneşte 13 experţi independenţi, a
Actualizări Celula de criză a MAE: Peste 80 de cetățeni ai R. Moldova au ajuns la Chișinău din Dubai
82 de cetățeni ai Republicii Moldova au revenit în această dimineață în siguranță la Chișinău, cu un zbor pe ruta Dubai–Chișinău. În același timp, doi moldoveni aflați în Israel au părăsit țara cu sprijinul ambasadelor Republicii Moldova și României de la Tel Aviv, ajungând în siguranță la București. Ministerul Afacerilor Externe precizează că, până în
Adio, fond de ten de tip „mască"! Cremele BB coreene care tratează pielea în timp ce o uniformizează
Deși astăzi este sinonim cu perfecțiunea coreeană, conceptul de BB Cream (Blemish Balm) s-a născut în cabinetele dermatologice din Germania, fiind creat inițial pentru a proteja și a
Igor Grosu: Unele benzinării ar putea profita de criză. Cetățenii sunt îndemnați să sesizeze ANRE # Zugo.md
Unele benzinării, precum și transportatori din R. Moldova ar încerca să profite de pe urma crizei din domeniul energetic, generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, și ar fi scumpit ilegal prețurile la motorină și benzină sau biletele de călătorie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cel puțin, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că a fost … Articolul Igor Grosu: Unele benzinării ar putea profita de criză. Cetățenii sunt îndemnați să sesizeze ANRE apare prima dată în ZUGO.
„Panica nu are sens”: Expertul Tofilat explică măsurile luate de Guvern pentru securitatea energetică # Zugo.md
Expertul în energetică Sergiu Tofilat afirmă că nu există motive de panică în ceea ce privește situația energetică, chiar dacă autoritățile au adoptat mai multe măsuri preventive pentru a proteja piața internă. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit expertului, Guvernul a aprobat trei … Articolul „Panica nu are sens”: Expertul Tofilat explică măsurile luate de Guvern pentru securitatea energetică apare prima dată în ZUGO.
Republica Moldova va găzdui, în premieră, Campionatul Mondial de judo pentru cadeți, ediția din 2027, care va reuni tineri sportivi din întreaga lume. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acordul a fost semnat la Tașkent, Uzbekistan, între președintele Federației Internaționale de Judo, Marius Vizer, și președintele Federației de Judo din Republica Moldova, Andrei Golban. Federația Internațională … Articolul Republica Moldova va găzdui, în premieră, Campionatul Mondial de judo pentru cadeți apare prima dată în ZUGO.
Doi cetățeni moldoveni, evacuați din Israel într-un zbor de repatriere organizat de România # Zugo.md
Doi cetățeni ai Republicii Moldova se numără printre pasagerii unui zbor de repatriere organizat de autoritățile române din Egipt, în contextul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat că aeronava va aduce în Europa 174 de persoane evacuate din Israel. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorităților române, aproximativ 16.000 … Articolul Doi cetățeni moldoveni, evacuați din Israel într-un zbor de repatriere organizat de România apare prima dată în ZUGO.
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Emiratele Arabe Unite, după ce Guvernul de la Chișinău a aprobat Memorandumul de Înțelegere privind recunoașterea reciprocă și conversiunea acestora. Documentul a fost întocmit la Abu Dhabi, la 3 februarie 2026, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministra Afacerilor … Articolul Permisele moldovenești, recunoscute în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în ZUGO.
ANRE: Stocurile de produse petroliere din R. Moldova sunt suficiente, consumatorii nu sunt expuși riscurilor # Zugo.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu precizări privind stocurile de produse petroliere din țară, în contextul tensiunilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu și a creșterii cotațiilor internaționale la petrol. Potrivit comunicatului, stocurile existente pe teritoriul Republicii Moldova sunt suficiente și nu prezintă factori de risc sistemic pentru consumatori. Urmărește-ne pe … Articolul ANRE: Stocurile de produse petroliere din R. Moldova sunt suficiente, consumatorii nu sunt expuși riscurilor apare prima dată în ZUGO.
foto | Centralele termice din regiunea transnistreană, oprite. Coloane de mașini la stațiile PECO # Zugo.md
În regiunea transnistreană, miercuri au fost oprite toate centralele termice. Tiraspolul se confruntă din nou cu probleme la aprovizionarea cu gaz natural, iar la stațiile de alimentare cu gaz s-au format cozi, transmite corespondentul IPN din regiune. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Din cauza opririi centralelor, în localitățile din regiune a fost întreruptă furnizarea căldurii … Articolul foto | Centralele termice din regiunea transnistreană, oprite. Coloane de mașini la stațiile PECO apare prima dată în ZUGO.
În perioada 5-7 martie 2026, între ora 08:00 și 21:00, traficul rutier pe str. Meșterul Manole din capitală va fi suspendat integral, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic, informează Primăria Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit municipalității, lucrările vor fi efectuate pe etape. În perioada executării lucrărilor, circulația transportului … Articolul Traficul rutier va fi suspendat pe o stradă din capitală până la sfârșitul săptămânii apare prima dată în ZUGO.
Avertismentul Agenției Europene de Mediu: „Poluarea este asociată cu anxietatea și depresia” # Zugo.md
Poluarea aerului, zgomotul și poluarea chimică sunt de vină în special, potrivit agenției UE, citată de ScienceAlert, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Studiile indică în mod constant că poluarea aerului, de exemplu, sub formă de particule fine (PM2,5) și dioxid de azot (NO2), este asociată cu depresia și simptomele depresive”, a menționat … Articolul Avertismentul Agenției Europene de Mediu: „Poluarea este asociată cu anxietatea și depresia” apare prima dată în ZUGO.
Scandal privind ochelarii smart Meta: Filmări intime ar fi vizionate de angajații companiei # Zugo.md
Gigantul american Meta se află în centrul unui nou scandal care afectează imaginea companiei şi intimitatea clienţilor, după ce s-a aflat că filmări intime făcute cu ochelarii inteligenţi ai companiei ajung să fie văzute de terţi contractori. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Informaţia a fost adusă în atenţie de publicaţia suedeză Svenska Dagbladet, care a … Articolul Scandal privind ochelarii smart Meta: Filmări intime ar fi vizionate de angajații companiei apare prima dată în ZUGO.
Munteanu, despre starea de alertă energetică instituită: „Incertitudinea este foarte mare și trebuie să ne gândim la o posibilă escaladare” # Zugo.md
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Republica Moldova instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, decizia fiind aprobată în ședința Guvernului din 4 martie. Măsura vine în contextul creșterii prețurilor la petrol și al tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șeful Executivului a declarat … Articolul Munteanu, despre starea de alertă energetică instituită: „Incertitudinea este foarte mare și trebuie să ne gândim la o posibilă escaladare” apare prima dată în ZUGO.
MAE: Orientul Mijlociu rămâne o zonă instabilă, evitați deplasările. Câți moldoveni au solicitat evacuarea # Zugo.md
Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova activează în regim permanent și continuă monitorizarea atentă a evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Până la această oră, nu există victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova aflați în statele monitorizate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, misiunile diplomatice … Articolul MAE: Orientul Mijlociu rămâne o zonă instabilă, evitați deplasările. Câți moldoveni au solicitat evacuarea apare prima dată în ZUGO.
Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, în contextul evoluțiilor internaționale care ar putea afecta aprovizionarea cu resurse energetice. Inițiativa a fost propusă de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), pe fundalul creșterii prețurilor la petrol, determinată de conflictul din Orientul Mijlociu. Urmărește-ne … Articolul ultima oră | Guvernul instituie stare de alertă în sectorul energetic pentru 60 de zile apare prima dată în ZUGO.
Războiul din Orientul Mijlociu provoacă tot mai multă incertitudine în industria turismului iar efectele se simt și în Republica Moldova. Tot mai mulți își anulează sau reprogrameaza vacanțele în Emiratele Arabe sau Israel. Agențiile de turism spun că numărul solicitărilor de anulare a crescut semnificativ în ultimele zile in timp ce multi turiști se află … Articolul Tot mai mulți moldoveni își anulează vacanțele din cauza situației în Orientul Mijlociu apare prima dată în ZUGO.
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în cursul zilei de marți, 3 martie, echipele de intervenție au acționat pe mai multe sectoare ale rețelei naționale, pentru a menține drumurile accesibile și sigure pentru toți participanții la trafic. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Peste 120 de muncitori se află în teren și desfășoară intervenții pe mai … Articolul Drumurile naționale, în reparație: lucrări pe 26 de sectoare apare prima dată în ZUGO.
Metode clasice de spionaj adaptate erei digitale, un telefon ascuns într-o geantă Faraday și rapoarte scrise în rusă după o întâlnire la Budapesta. Sunt detaliile care conturează dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Fostul adjunct al … Articolul Spionaj prin „căsuțe draft”: Cum comunica Alexandru Bălan cu ofițerii KGB din Belarus apare prima dată în ZUGO.
Deputata Partidului Socialiștilor din Moldova, Olga Cebotari, a respins acuzațiile potrivit cărora și-ar dori înlăturarea lui Igor Dodon de la conducerea PSRM. Într-un comentariu pentru NewsMaker, parlamentara a precizat că declarațiile sale recente nu vizau acest subiect și că nu îi este clar pe ce se bazează afirmațiile liderului partidului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul Olga Cebotari neagă că ar dori înlăturarea lui Igor Dodon de la conducerea PSRM apare prima dată în ZUGO.
video | Controverse în jurul protestului din 25 martie: inițiativă civică sau platformă de destabilizare pentru forțe pro-ruse? # Zugo.md
Un protest anunțat pentru 25 martie de activistul civic suveranist, Andrei Turtureanu, prezentat inițial drept o acțiune apartinică, continuă să genereze controverse și îngrijorări. Deși organizatorul a subliniat că manifestația ar trebui să fie fără simboluri de partid și fără mesaje politice, evoluțiile recente indică o politizare tot mai accentuată, scrie deschide.md. Urmărește-ne pe Telegram … Articolul video | Controverse în jurul protestului din 25 martie: inițiativă civică sau platformă de destabilizare pentru forțe pro-ruse? apare prima dată în ZUGO.
Otilia Dandara, doctor habilitat în științe ale educației și profesor universitar, a fost aleasă în funcția de rector al Universitatea de Stat din Moldova (USM), în urma scrutinului desfășurat pe 3 martie 2026. Anunțul a fost făcut de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională, transmite Moldpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Candidata Otilia Dandara a acumulat … Articolul Otilia Dandara va fi noua rectoră a Universității de Stat din Moldova apare prima dată în ZUGO.
video | Documentarul „Noi suntem acasă”, proiectat în toate școlile din țară în luna martie # Zugo.md
Pe parcursul lunii martie, în toate instituțiile de învățământ din țară va fi proiectat filmul documentar „Noi suntem acasă”, în regia lui Andrei Buruiană (1992), în contextul organizării Decadei „Memoriei și Recunoștinței”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Filmul prezintă mărturii ale veteranilor despre războiul de pe Nistru din 1992 și pune accent pe experiențele trăite … Articolul video | Documentarul „Noi suntem acasă”, proiectat în toate școlile din țară în luna martie apare prima dată în ZUGO.
„Vor să mă înlăture”: Dodon susține că în interiorul PSRM se pregătește schimbarea sa din funcție # Zugo.md
Igor Dodon acuză o tentativă de preluare a conducerii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), afirmând că mai multe persoane din interiorul formațiunii își doresc condamnarea sa la închisoare. Declarația a fost făcută ieri seară, într-o emisiune televizată, scrie TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit liderului formațiunii, în cadrul PSRM există mai multe tabere care doresc … Articolul „Vor să mă înlăture”: Dodon susține că în interiorul PSRM se pregătește schimbarea sa din funcție apare prima dată în ZUGO.
Un accident rutier s-a produs marți, 3 martie, pe traseul R-11, în localitatea Bîrnova, raionul Ocnița, anunță Poliția Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie de 32 de ani, aflată la volanul unui automobil de model VW Passat, ar fi pierdut controlul mașinii pe un sector de drum acoperit cu … Articolul Accident grav la Ocnița: o femeie a ajuns la reanimare apare prima dată în ZUGO.
Procuratura municipiului Chișinău anunță că o femeie de 67 de ani a fost condamnată la 13 ani de închisoare pentru omorul unei alte femei, în vârstă de 70 de ani. Pedeapsa urmează să fie executată într-un penitenciar de tip închis pentru femei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit procurorilor, tragedia s-a produs în seara zilei … Articolul Crimă la o masă de pomenire: O femeie, condamnată la ani grei de închisoare apare prima dată în ZUGO.
video | Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE: „Uniunea Europeană stă ferm alături de Republica Moldova” # Zugo.md
Republica Moldova marchează patru ani de la depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană, un pas considerat decisiv în parcursul european al țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a amintit că, în iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată, … Articolul video | Patru ani de la depunerea cererii de aderare la UE: „Uniunea Europeană stă ferm alături de Republica Moldova” apare prima dată în ZUGO.
Magie și comedie la Teatrul „Eugène Ionesco”: „Peter Pan” și „Chirița în provincie”, în acest weekend # Zugo.md
Weekend cu povești, umor și emoție pe scena Teatrul Național „Eugène Ionesco”. Publicul este invitat la două spectacole îndrăgite: aventura plină de magie „Peter Pan”, dedicată tuturor vârstelor, și comedia clasică „Chirița în provincie”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. PETER PAN Regia: Sergiu CHIRIAC după James Matthew Barrie #spectacol pentru toate vârstele Sâmbătă, 7 martie, … Articolul Magie și comedie la Teatrul „Eugène Ionesco”: „Peter Pan” și „Chirița în provincie”, în acest weekend apare prima dată în ZUGO.
Statele Unite își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” 14 țări din Orientul Mijlociu # Zugo.md
Statele Unite le-au cerut luni cetăţenilor lor din aproape tot Orientul Mijlociu „să plece imediat” din regiune cu zboruri comerciale din cauza riscurilor asociate războiului împotriva Iranului, notează AFP, preluată de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Avertismentul se aplică pentru 14 ţări din regiune, inclusiv Egipt, Arabia Saudită, Irak şi Siria, conform unui aviz … Articolul Statele Unite își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” 14 țări din Orientul Mijlociu apare prima dată în ZUGO.
Sistemul de Intrare/Ieșire al UE, extins la mai multe puncte de frontieră din Republica Moldova # Zugo.md
Începând de marți, 2 martie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene a devenit operațional la mai multe puncte de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România. Poliția de Frontieră anunță că măsura vizează cetățenii statelor terțe care efectuează șederi de scurtă durată în UE, de până la 90 de zile într-o perioadă … Articolul Sistemul de Intrare/Ieșire al UE, extins la mai multe puncte de frontieră din Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
Guvernul Republicii Moldova a emis o avertizare privind o schemă de fraudă care folosește ilegal identitatea platformelor MPay și EVO. Cetățenii primesc mesaje SMS prin care li se comunică o pretinsă „taxă de drum restantă” și sunt îndrumați să acceseze linkuri false, precum conveniencemd.sbs/md. Autoritățile subliniază că acest link nu aparține Guvernului și reprezintă o … Articolul Guvernul avertizează asupra unei scheme de fraudă cu MPay și EVO apare prima dată în ZUGO.
