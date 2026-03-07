Inspectorii intensifică verificările în transportul rutier. Zeci de șoferi au fost sancționați în ultima săptămână

12:20

Au recrutat operatori care pretindeau că sunt în căutarea iubirii pe internet și au convins persoane din mai multe țări să plătească bani pentru conversații romantice. Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, au destructurat la Chișinău un centru de apel implicat într-o schemă internațională de escrocherii online. Potrivit anchetatorilor, 11 recrutori din […] Articolul VIDEO | Au pretins că oferă relații romantice, dar au cerut bani. Un call-center de escrocherii, destructurat la Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.