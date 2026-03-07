Trump nu insistă pentru un Iran democratic și „nu îl deranjează liderii religioși”. Condițiile puse de președintele SUA

09:30

Permisele de muncă ale unor lucrători străini din Israel ar putea fi prelungite automat până la 30 iunie 2026. Măsura îi vizează pe cei angajați în sectoarele îngrijirii, agriculturii și construcțiilor. Informația a fost comunicată de Ambasada Republicii Moldova în Israel. Autoritățile israeliene analizează aplicarea unei prelungiri fără depunerea unei cereri, dacă lucrătorii îndeplinesc condițiile […]