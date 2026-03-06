Maia Sandu: Parcursul european garantează securitatea și prosperitatea țării
SafeNews, 6 martie 2026 09:50
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a declarat că aderarea la Uniunea Europeană rămâne obiectivul primordial al Republicii Moldova, iar autoritățile își doresc ca acest proces să avanseze cât mai rapid. În cadrul unei emisiuni, șefa statului a subliniat că integrarea europeană este esențială atât pentru securitatea țării, cât și pentru dezvoltarea economică și îmbunătățirea condițiilor
• • •
Kristi Noem va părăsi funcția de șefă a Departamentului Securității Interne al SUA, a anunțat președintele țării, Donald Trump. În locul ei, începând cu 31 martie, va fi numit senatorul republican din Oklahoma, Markwayne Mullin. Trump i-a mulțumit Kristi Noem pentru activitatea sa în funcția de șefă a Securității Interne. Potrivit acestuia, ea „a servit
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 6 martie 2026.
Cea mai mare parte a drogurilor, în Republica Moldova, este comercializată prin intermediul platformei Telegram, unde funcționează numeroase canale închise dedicate traficului de substanțe narcotice. O spune șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit lui, poliția a transmis numeroase solicitări către administrația Telegram pentru blocarea canalelor în care sunt promovate și vândute droguri, însă
Polițiștii din Rezina au desfășurat o acțiune de control în trafic, cu accent pe comportamentul pietonilor. Oamenii legii au verificat modul în care sunt respectate regulile de circulație pe drumurile din raion. Acțiunea a avut loc pe 4 martie. În urma controalelor, polițiștii au documentat 14 pietoni care au traversat neregulamentar carosabilul. Cinci dintre aceștia
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Poliția de Frontieră anunță aglomerație pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit autorităților, în această perioadă se înregistrează un flux major de călători și mijloace de transport. Timpul de așteptare poate crește din cauza procedurilor suplimentare de control aplicate la frontieră. În punctul de trecere
Vremea se menține relativ blândă vineri, 6 martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță cer variabil și temperaturi maxime de până la 10 grade Celsius. Potrivit datelor prezentate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, valorile termice din timpul zilei vor oscila între 7 și 10°C. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până
VIDEO | Maia Sandu: Reforma justiției nu poate fi oprită din cauza lipsei a 61 de voturi în Parlament # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că reforma justiției trebuie să continue chiar dacă în Parlament nu există 61 de voturi pentru anumite decizii. Declarația vine după adoptarea unui amendament care permite numirea lui Herman von Hebel în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor cu majoritate simplă de 51 de voturi. Șefa statului a
Nicușor Dan, întâlnire cu premierul polonez Donald Tusk: Republica Moldova şi Ucraina, printre temele discutate # SafeNews
Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că a avut o întâlnire productivă cu premierul polonez Donald Tusk, în cadrul căreia cei doi au discutat despre responsabilitatea comună a României și Poloniei în consolidarea securității flancului estic și a întregului continent. Președintele României a mai transmis că Bucureștiul și Varșovia rămân angajate în sprijinirea
Scumpirea motorinei riscă să declanșeze un efect în lanț în economie, iar primele consecințe s-ar putea vedea chiar în prețurile alimentelor. Avertismentul vine din Parlament, unde se discută deja despre posibile măsuri pentru a reduce presiunea asupra fermierilor, în plin sezon agricol. Președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură, Serghei Ivanov, spune că majorarea prețului la combustibil
O firmă din România, creată de doi moldoveni, a făcut un sistem de apărare inteligent împotriva dronelor de război # SafeNews
O firmă din România, înființată de doi ingineri originari din Republica Moldova, a făcut un sistem de apărare inteligent împotriva dronelor de război, botezat Drone Wall, și afirmă că încearcă să deschidă o fabrică în zona Bucureștiului. Cum în ultimii 4 ani războiul Rusia – Ucraina a arătat că dronele au ajuns poate cel mai
Iranul nu a cerut sprijin militar Rusiei de când Statele Unite și Israelul au început să lanseze, a anunțat joi Kremlinul, în timp ce războiul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă. Deşi Teheranul nu are alianţă militară cu Moscova, este unul dintre cei mai apropiați parteneri. Rusia nu a primit nicio cerere de ajutor
55 de deputați au susținut inițiativa legislativă care urmărește creșterea protecției persoanelor ce activează în sistemul de justiție. Proiectul a fost elaborat de deputați din fracțiunea PAS, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Autorii susțin că siguranța judecătorilor și procurorilor influențează direct independența actului de justiție. Lipsa unor mecanisme clare de protecție poate crea presiuni
Ajutoarele sociale pentru refugiații ucraineni din Polonia încep să fie reduse treptat. O nouă lege a intrat în vigoare joi și limitează accesul la unele servicii sociale, după mai bine de patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Actul normativ, adoptat la sfârșitul lunii ianuarie, introduce reguli mai stricte privind sprijinul
Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest și interdicție de a ieși din țară
Britney Spears a fost arestată în California, în urma unui incident petrecut miercuri seara. Potrivit documentelor judiciare americane, citate de BBC, cântăreața a fost reținută de Poliția Autostrăzi în jurul orei 21:30, ora locală. Artista a fost eliberată în primele ore ale dimineții de joi, însă va trebui să se prezinte în fața Curții Superioare
Autobuzul nr. 14 va circula pe un traseu modificat începând cu 7 martie. Primăria Chișinău anunță că schimbarea este temporară și are scopul de a îmbunătăți accesul la transport public pentru locuitorii din zona Telecentru. Decizia a fost luată după mai multe solicitări venite din partea locuitorilor din cartier, dar și în urma adresărilor repetate
Vadim Vieru: Reducerea pragului de la 61 la 51 de voturi slăbește garanțiile reformei justiției # SafeNews
Avocatul Vadim Vieru critică decizia Parlamentului de a reduce pragul de vot necesar pentru numirea membrilor Comisiilor de Vetting, de la 61 la 51 de voturi. El afirmă că modificarea a fost adoptată fără dezbatere separată și fără consultări, printr-un amendament introdus într-un proiect de lege diferit, votat în aceeași ședință, în lectură a doua.
Drona care a lovit aeroportul din Cipru a căzut peste un hangar cu avioane de spionaj americane strict secrete, potrivit The Sun # SafeNews
Drona care a explodat la baza aeriană britanică din Cipru a lovit un hangar folosit de avioane de spionaj americane strict secrete, dezvăluie joi The Sun. Secretarul britanic al apărării, John Healey, a afirmat că pagubele cauzate de atacul asupra bazei britanice Akrotiri au fost „minime", dar o fotografie obţinută de The Sun arată o
Avocatul Poporului cere reguli mai stricte pentru folosirea artificiilor, după ce instituțiile medicale și autoritățile publice au raportat mai multe incidente în perioada sărbătorilor de iarnă. Recomandările apar într-un raport transmis Parlamentului. Documentul a fost prezentat Comisiei parlamentare pentru mediu, climă și tranziție verde și include date colectate între decembrie 2025 și februarie 2026. Analiza
Favoritul democraților pentru prezidențialele din SUA, criticat dur: „Pare așa de mic în fața marelui război împotriva Occidentului” # SafeNews
Atacurile SUA din Iran l-a făcut pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, să condamne moartea fetelor de la o școală din Minab, în sudul Iranului. Lui Newsom i s-a replicat că „acesta este un război împotriva celor care urăsc Declarația Drepturilor, literatura, muzica, drepturile minorităților, drepturile individului". „Trebuie să înțelegem de ce au fost folosite bombele
Parlamentul simplifică procedurile privind cetățenia. Trei proiecte au trecut de prima lectură # SafeNews
Parlamentul a aprobat în prima lectură trei proiecte de lege care urmăresc simplificarea procedurilor legate de obținerea și confirmarea cetățeniei Republicii Moldova. Inițiativele legislative vin cu soluții pentru problemele administrative apărute după aplicarea noii Legi a cetățeniei, intrată în vigoare la 24 decembrie 2025. Proiectele au fost propuse de fracțiunile parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate",
Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului” # SafeNews
În doar trei zile de luptă în Orientul Mijlociu, au fost folosite peste 800 de rachete Patriot — mai multe decât a primit Ucraina pe parcursul întregii invazii rusești, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă pe 5 martie, scrie Digi24.RO. Declarația vine în contextul în care tensiunile continuă să escaladeze
DOC | Maia Sandu promulgă legea care deblochează numirea lui Herman von Hebel în Comisia de Vetting # SafeNews
Legea care permite numirea olandezului Herman von Hebel în Comisia de evaluare externă a procurorilor a fost promulgată în aceeași zi în care a fost votată în Parlament. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de promulgare, documentul fiind publicat pe site-ul oficial al Președinției. Actul legislativ a fost adoptat mai devreme de majoritatea parlamentară PAS,
Carburanții, sub control strict. Guvernul introduce restricții pentru exporturile din Giurgiulești # SafeNews
Guvernul a activat starea de alertă în sectorul produselor petroliere, iar exporturile din Portul Internațional Liber Giurgiulești vor fi limitate. Autoritățile spun că măsura este necesară pentru a proteja stocurile interne și pentru a evita eventuale probleme de aprovizionare pe piața din Republica Moldova. Hotărârea Guvernului nr. 81/2026 a intrat în vigoare astăzi, 5 martie.
Panică printre bloggerii militari ruși după ce SUA au folosit drone Lucas, similare Shahed, împotriva Iranului # SafeNews
Bloggerii militari ruși au urmărit cu îngrijorare noile drone de atac unidirecționale ale armatei SUA, Low-Cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS), după prima lor utilizare raportată în luptă împotriva Iranului în acest weekend, relatează Business Insider. Acești bloggeri pro-război, mulți dintre ei având legături apropiate cu Kremlinul, s-au arătat în mod special preocupați de terminalele
LIVE | Conferință de presă susținută de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul # SafeNews
Conferință de presă susținută de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul.
VIDEO | Doi aleși ai Partidului Nostru, verificați de ANI pentru posibile diferențe de avere # SafeNews
Doi politicieni din municipiul Bălți, colegi de partid – deputata Elena Grițco și consilierul municipal Eduard Pleșca, ambii aleși pe listele formațiunii „Partidul Nostru", au intrat aproape simultan în vizorul Autorității Naționale de Integritate (ANI). Inspectorii de integritate au inițiat controale privind averea și interesele personale ale celor doi, după ce o analiză preliminară a
Un grup de deputate din Parlamentul Republicii Moldova s-a întâlnit la Parlamentul European din Bruxelles cu eurodeputatul român Siegfried Mureșan. Discuțiile au vizat cooperarea interparlamentară și parcursul european al țării. Eurodeputatul a menționat că
Începând cu ziua de azi, 5 martie, traficul rutier pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei va fi temporar sistat. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic. Lucrările vor fi efectuate pe etape, după cum urmează: Reorganizarea circulației transportului public în etapa I Reorganizarea circulației […] Articolul Circulație limitată timp de trei zile pe strada Meșterul Manole apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
La Washington, activiști necunoscuți au creat „Aleea Rușinii”, dedicată celebrităților menționate în documentele declasificate din dosarul lui Jeffrey Epstein. „Aleea Rușinii” este amplasată în apropierea Casei Albe, în Piața Farragut. Ea constă în autocolante pe trotuar, stilizate ca stelele de pe Hollywood Walk of Fame. Fiecare stea poartă numele unei persoane menționate în documentele recent […] Articolul La Washington a apărut „Aleea Rușinii” cu numele persoanelor din dosarele Epstein apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ambasada Moldovei: Permisele unor lucrători din Israel ar putea fi extinse până la 30 iunie 2026 # SafeNews
Permisele de muncă ale unor lucrători străini din Israel ar putea fi prelungite automat până la 30 iunie 2026. Măsura îi vizează pe cei angajați în sectoarele îngrijirii, agriculturii și construcțiilor. Informația a fost comunicată de Ambasada Republicii Moldova în Israel. Autoritățile israeliene analizează aplicarea unei prelungiri fără depunerea unei cereri, dacă lucrătorii îndeplinesc condițiile […] Articolul Ambasada Moldovei: Permisele unor lucrători din Israel ar putea fi extinse până la 30 iunie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Până la cinci nave rusești din Flota Mării Negre au fost avariate în Novorossiisk. Fregata Amiral Grigorovici, posibil distrusă # SafeNews
Mai multe canale Telegram afirmă că până la cinci nave ale Flotei Mării Negre au fost lovite într-un atac cu drone asupra Novorossiysk, dar niciuna dintre aceste informații nu a fost confirmată în mod independent. Rapoarte neconfirmate care circulă pe canalele Telegram rusești susțin că mai multe nave de război rusești au fost avariate în […] Articolul Până la cinci nave rusești din Flota Mării Negre au fost avariate în Novorossiisk. Fregata Amiral Grigorovici, posibil distrusă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Comentatorul Tomasz Jankowski vorbește despre presiuni asupra opoziției în Republica Moldova și critică modul în care este examinat dosarul lui Vlad Plahotniuc # SafeNews
Opoziția din Moldova se confruntă cu presiuni uriașe, iar în societate domnesc frica, deznădejdea și neputința în fața puterii. Este concluzia comentatorului politic Tomasz Jankowski, exprimată într-un amplu articol despre situația din țara noastră, publicat pe site-ul myslpolska.info, scrie unimedia.md. În articolul intitulat: „Moldova: laborator al globalismului” autorul scrie că „Partidul Acțiune și Solidaritate a creat […] Articolul Comentatorul Tomasz Jankowski vorbește despre presiuni asupra opoziției în Republica Moldova și critică modul în care este examinat dosarul lui Vlad Plahotniuc apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Vicepreședinta Comisiei de vetting: La Procuratura Anticorupție 10 procurori și-au dat demisia înainte de evaluare # SafeNews
Vicepreședinta Comisiei de vetting a procurorilor, Virginia Moraru, a oferit detalii despre situația evaluării externe la Procuratura Anticorupție, menționând că mai mulți procurori au ales să plece din sistem înainte de a fi supuși verificărilor. „În cazul Procuraturii Anticorupție, am primit o listă pentru a notifica 67 de procurori. Dintre aceștia, 10 și-au dat demisia. […] Articolul VIDEO | Vicepreședinta Comisiei de vetting: La Procuratura Anticorupție 10 procurori și-au dat demisia înainte de evaluare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Putin a ordonat eliberarea a doi prizonieri de război cu dublă cetăţenie ucraineană şi ungară # SafeNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri eliberarea a doi prizonieri de război cu dublă cetăţenie ucraineană şi ungară, capturaţi de Moscova pe frontul din Ucraina, un nou semn al apropierii tot mai mari dintre Kremlin şi Budapesta, transmite Agerpres. „Sunt cetăţeni cu dublă cetăţenie ucraineană şi ungară. Au fost recrutaţi cu forţa. Am decis […] Articolul Putin a ordonat eliberarea a doi prizonieri de război cu dublă cetăţenie ucraineană şi ungară apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Autoritățile analizează reformarea sistemului fiscal: impozit unic pe salarii și reguli noi pentru taxe locale # SafeNews
Guvernul lucrează la o nouă politică fiscală pentru anul viitor. Reforma ar putea schimba modul în care sunt impozitate salariile, activitatea companiilor și proprietățile imobiliare. Proiectul se află în faza de elaborare și este discutat cu reprezentanții mediului de afaceri și cu partenerii internaționali. Una dintre direcțiile principale vizează simplificarea taxării salariilor. Ministrul Finanțelor, Andrian […] Articolul Autoritățile analizează reformarea sistemului fiscal: impozit unic pe salarii și reguli noi pentru taxe locale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Serviciul Vamal a suspendat ancheta internă inițiată după ce, în luna noiembrie a anului trecut, a fost depistat un camion cu armament la vama Leușeni. Decizia a fost luată pe fondul investigațiilor desfășurate în acest caz de structurile judiciare, a declarat șeful instituției, Radu Vrabie, în cadrul talk show-ului „1 la 1” de la ONE […] Articolul Autoritățile suspendă ancheta internă privind camionul cu armament depistat la vamă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Guvernul menține sprijinul pentru fermieri, statul acoperă 70% din prima de asigurare agricolă # SafeNews
Guvernul menține sprijinul pentru asigurarea culturilor agricole. Statul va continua să acopere 70% din costul primei de asigurare, iar fermierii vor plăti restul de 30%. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Autoritățile spun că măsura ajută agricultorii să își protejeze producția în fața fenomenelor extreme. Seceta, grindina, înghețul sau inundațiile provoacă pierderi frecvente […] Articolul Guvernul menține sprijinul pentru fermieri, statul acoperă 70% din prima de asigurare agricolă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Avionul de vânătoare european de generația a șasea este „mort” în momentul de față, avertizează șeful Dassault # SafeNews
Directorul producătorului francez de avioane de luptă Dassault Aviation a declarat că a luat act de ceea ce el a descris drept refuzul Airbus de a colabora cu compania la un avion de vânătoare de nouă generație și că proiectul FCAS ( Future Combat Air System) este „mort”, dacă această poziție nu se schimbă, relatează […] Articolul Avionul de vânătoare european de generația a șasea este „mort” în momentul de față, avertizează șeful Dassault apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Republica Moldova și Ucraina sunt aproape de reluarea exporturilor de carne de pasăre, după ce autoritățile sanitar-veterinare din cele două țări au convenit asupra unui mecanism tehnic de control. Acordul a fost discutat în cadrul unei întâlniri de lucru dintre reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța […] Articolul Moldova și Ucraina se apropie de reluarea exporturilor de carne de pasăre apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Guvernul Slovaciei a aprobat miercuri rezilierea contractului privind livrările de electricitate de urgență către Ucraina, potrivit publicației slovace Denník N, citată de Ukrainska Pravda. Solicitarea de reziliere unilaterală a contractului dintre operatorul slovac al rețelei de transport al energiei electrice, SEPS, și Ukrenergo, operatorul sistemului energetic al Ucrainei, a fost înaintată de premierul slovac Robert […] Articolul Slovacia oprește livrările de electricitate de urgență către Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
O mare companie aeriană ia măsuri împotriva pasagerilor ce nu își pun căști când își folosesc dispozitivele mobile # SafeNews
Pasagerii care obișnuiesc să se uite cu sunetul pornit la videoclipuri de pe TikTok sau să asculte alte feluri de înregistrări ar trebui să își revizuiască obiceiurile înainte să se îmbarce într-o cursă a United Airlines întrucât ar putea primi o interdicție permanentă din partea companiei aeriene, a doua cea mai mare din SUA raportat […] Articolul O mare companie aeriană ia măsuri împotriva pasagerilor ce nu își pun căști când își folosesc dispozitivele mobile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Curtea Supremă de Justiție a respins solicitarea avocaților ex-președintelui Igor Dodon de a recuza completul de judecători în dosarul „Kuliok” (Sacoșa). Decizia a fost pronunțată pe 4 martie, cererea fiind examinată de un alt complet de judecată. Avocații inculpatului au invocat presupuse abateri procedurale ale completului de judecată format din judecătorii Stella Bleșceaga, Ghenadie Eremciuc […] Articolul CSJ respinge cererea de recuzare a completului de judecată în dosarul „Kuliok” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
China şi Rusia nu sunt „factori relevanţi” în războiul din Iran, spune Hegseth. Beijingul trimite un mediator în regiune # SafeNews
Şeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat miercuri că SUA se concentrează pe a pune capăt „ambiţiilor nucleare ale Iranului”, iar China şi Rusia nu sunt factori relevanţi în această problemă, relatează The Guardian. „Nu am niciun mesaj pentru ele, nu sunt un factor în această situaţie, iar problema noastră nu este cu ele”, a declarat […] Articolul China şi Rusia nu sunt „factori relevanţi” în războiul din Iran, spune Hegseth. Beijingul trimite un mediator în regiune apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Reacția Olgăi Cebotari după ce Dodon a declarat că ea ar dori să-l înlăture din fruntea PSRM # SafeNews
Deputatul socialist Olga Cebotari afirmă că nu a înțeles scopul declarației șefului său de partid, Igor Dodon, „Olea, ferește-te de dorințele tale, astfel încât, ferească Dumnezeu, să se împlinească”, și că funcția pe care o deține în cadrul PSRM îi permite să participe la „viața politică a formațiunii”. „Dacă s-a referit la răspunsurile mele din […] Articolul Reacția Olgăi Cebotari după ce Dodon a declarat că ea ar dori să-l înlăture din fruntea PSRM apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ungaria roagă Rusia să nu îi scumpească gazele și petrolul după ce prețurile au crescut rapid pe piețe # SafeNews
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a cerut miercuri la Moscova ca Rusia să nu crească prețul hidrocarburilor pentru Ungaria, deși cursul internațional al acestora a crescut puternic de la începutul loviturilor americano-israeliene împotriva Iranului, transmite AFP și Agerpres. „Sunt aici pentru a obține garanții că, în ciuda schimbărilor de situație și a crizei energetice mondiale, […] Articolul Ungaria roagă Rusia să nu îi scumpească gazele și petrolul după ce prețurile au crescut rapid pe piețe apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Peste o mie de funcții din cadrul Poliției Naționale rămân vacante din cauza moratoriului instituit încă din 2017. Informația a fost prezentată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unor audieri organizate de către Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, în prezent în sistem sunt […] Articolul Cernăuțeanu: Moratoriul din 2017 lasă peste o mie de posturi neocupate în Poliție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Administrația SUA va scuti unitatea germană a companiei ruse Rosneft de sancţiunile împotriva marelui producător de petrol pe termen nelimitat, a relatat miercuri Bloomberg News, citând o persoană familiarizată cu acest subiect. „Suntem într-un dialog strâns şi foarte constructiv cu autorităţile americane relevante, în vederea extinderii scutirii americane cât mai curând posibil”, a declarat totodată, […] Articolul SUA exclude Rosneft Germania de la sancţiunile împotriva Rusiei pe termen nelimitat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică dă asigurări că Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de carburanți și că aprovizionarea pieței interne nu este în pericol. Directorul general al ANRE, Alexei Taran, a subliniat că nu există motive de panică și i-a îndemnat pe cetățeni să nu facă cozi la benzinării. ANRE precizează că, în […] Articolul ANRE dă asigurări: stocurile de carburanți sunt suficiente în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
