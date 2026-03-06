Nicușor Dan, întâlnire cu premierul polonez Donald Tusk: Republica Moldova şi Ucraina, printre temele discutate

06:10

Turcia se alătură inițiativei de a interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani Partidul AK, condus de președintele turc Tayyip Erdogan, a înaintat miercuri parlamentului un proiect de lege care ar interzice accesul la rețelele sociale copiilor cu vârsta sub 15 ani, scrie Mediafax. Prin acest proiect de lege, Turcia urmează exemplul Australiei, al mai multor […]