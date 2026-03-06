Șeful Poliției, despre existența unui „coridor verde” pentru el sau familia sa

09:10

Mai multe canale Telegram afirmă că până la cinci nave ale Flotei Mării Negre au fost lovite într-un atac cu drone asupra Novorossiysk, dar niciuna dintre aceste informații nu a fost confirmată în mod independent. Rapoarte neconfirmate care circulă pe canalele Telegram rusești susțin că mai multe nave de război rusești au fost avariate în