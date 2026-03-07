Serviciul 112 raportează o creștere cu 10 la sută a apelurilor la început de martie
SafeNews, 7 martie 2026 07:10
Serviciul de urgență Serviciul 112 înregistrează o creștere a numărului de apeluri la începutul lunii martie. Potrivit instituției, solicitările au crescut cu aproximativ 10 la sută față de săptămâna precedentă. Datele arată că, în primele zile ale lunii martie, operatorii au recepționat în medie circa 5.800 de apeluri pe zi. O mare parte dintre acestea […]
Acum 5 minute
07:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune reducerea tarifelor la energia electrică pentru consumatorii din Republica Moldova. Proiectele au fost publicate pe 6 martie și sunt supuse consultărilor publice. Potrivit calculelor autorității de reglementare, consumatorii deserviți de Premier Energy ar putea achita 3,50 lei pentru un kilowatt-oră. Tariful este cu 33 de bani mai mic […]
Acum 15 minute
07:40
Trei femei de naționalitate română au fost arestate în Italia, fiind acuzate de exploatare prin muncă și sprijinirea imigrației ilegale, victimele fiind muncitori moldoveni, inclusiv minori. Una dintre suspecte a fost dusă în penitenciar, iar celelalte două au fost plasate în arest la domiciliu, transmite Rotalianul.com. Anchetatorii le atribuie, în principal, două capete de acuzare: […]
Acum 30 minute
07:30
FOTO | Maia Sandu, în sudul Moldovei. Siguranța copiilor online și modernizarea porturilor pe agenda vizitei # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat o vizită de lucru în sudul țării, unde a avut întâlniri la Cahul și Giurgiulești. Agenda a inclus discuții cu tineri, profesori și specialiști din domeniul sănătății, dar și vizite la infrastructura portuară din regiune. La Cahul, șefa statului a participat la o dezbatere dedicată sănătății mintale și […]
Acum o oră
07:20
Trump nu insistă pentru un Iran democratic și „nu îl deranjează liderii religioși”. Condițiile puse de președintele SUA # SafeNews
„Iran nu este aceeași țară care era acum o săptămână", a declarat președintele american Donald Trump, vineri, într-un scurt interviu telefonic pentru CNN, în care a spus că a fost „neutralizată" conducerea de la Teheran și că își dorește acolo o administrație care să trateze bine Statele Unite și Israelul, chiar și în cazul în care […]
07:10
Serviciul de urgență Serviciul 112 înregistrează o creștere a numărului de apeluri la începutul lunii martie. Potrivit instituției, solicitările au crescut cu aproximativ 10 la sută față de săptămâna precedentă. Datele arată că, în primele zile ale lunii martie, operatorii au recepționat în medie circa 5.800 de apeluri pe zi. O mare parte dintre acestea […]
Acum 24 ore
14:00
Peste 100 de cetățeni ai Republicii Moldova au cerut evacuarea din statele din Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor de securitate din regiune. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, solicitările au fost înregistrate în special din Emiratele Arabe Unite, iar autoritățile continuă să monitorizeze situația prin Celula de Criză. Ministerul precizează că, până în prezent, nu au fost […]
13:50
Acuzațiile apărute în spațiul online despre un presupus „coridor verde" în trafic pentru șeful Poliției sau familia sa sunt neadevărate. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, după ce pe unele canale de Telegram au apărut informații potrivit cărora traficul ar fi dirijat zilnic în favoarea sa. Potrivit acestor informații, […]
12:30
VIDEO | Un nou centru de escrocherii online, destructurat. Rețeaua avea circa 1000 de operatori # SafeNews
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger", au destructurat un nou centru de apel implicat în escrocherii online prin platforme de matrimoniale. Potrivit oamenilor legii, rețeaua ar fi avut aproximativ 1000 de […]
12:20
Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein. Reacția Casei Albe # SafeNews
Departamentul de Justiție de la Washington a publicat trei interviuri realizate de FBI cu o femeie care a susținut că președintele Donald Trump a agresat-o sexual atunci când era o adolescentă foarte tânără, după ce i-a fost prezentată de Jeffrey Epstein, relatează Politico și Reuters, citate de Hotnews. Acuzația centrală a femeii, potrivit rezumatelor FBI […]
12:20
VIDEO | Au pretins că oferă relații romantice, dar au cerut bani. Un call-center de escrocherii, destructurat la Chișinău # SafeNews
Au recrutat operatori care pretindeau că sunt în căutarea iubirii pe internet și au convins persoane din mai multe țări să plătească bani pentru conversații romantice. Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, au destructurat la Chișinău un centru de apel implicat într-o schemă internațională de escrocherii online. Potrivit anchetatorilor, 11 recrutori din […]
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, a anunțat noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile în acest weekend. Potrivit instituției, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 24,54 lei. Un litru de motorină va costa cel mult 22,87 lei. Noile valori indică o scumpire a […]
12:00
Au ascuns bani în pașapoarte și i-au întins polițiștilor de frontieră la control, sperând să treacă mai ușor granița. Cinci astfel de tentative de mituire au fost prevenite în această săptămână la punctele de trecere Sculeni și Leușeni. Potrivit Poliției de Frontieră, călătorii au pus bancnotele direct în documente și le-au oferit odată cu pașaportul. […]
11:20
Doi cetățeni străini, ambii în vârstă de 23 de ani, au fost reținuți pentru 72 de ore de polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, fiind suspectați de distribuirea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinău. Potrivit poliției, cei doi ar face parte dintr-un grup criminal organizat implicat în comercializarea substanțelor narcotice. În momentul reținerii, oamenii legii au depistat […]
11:10
Radu Marian: Criticile opoziției la adresa lui Herman von Hebel urmăresc blocarea reformei justiției # SafeNews
Deputatul PAS, Radu Marian, susține că criticile opoziției la adresa lui Herman von Hebel reprezintă o tentativă de blocare a reformei justiției și a procesului de vetting din Republica Moldova. Potrivit lui Marian, până în prezent nu au fost prezentate argumente serioase care să pună la îndoială integritatea candidatului. Deputatul afirmă că von Hebel a […]
11:00
FOTO | Tentativă de transportare ilegală a unui lot de bijuterii, dejucată la Aeroportul Chișinău # SafeNews
Polițiștii de frontieră și funcționarii vamali au depistat un lot de bijuterii nedeclarate în bagajele unei pasagere care urma să zboare spre Paris, pe Aeroportul Internațional Chișinău. Controlul a avut loc în cadrul verificărilor de rutină asupra pasagerilor. O valiză a stârnit suspiciuni, iar echipa mixtă formată din polițiști de frontieră și vameși a dispus […]
10:50
Partidul Liberal Democrat din Moldova critică modificarea legislației privind numirea membrilor Comisiei de Vetting a procurorilor și acuză majoritatea parlamentară că încearcă să controleze procesul de reformă a justiției. Într-o declarație publică, Partidul Liberal Democrat din Moldova susține că decizia de a reduce pragul de vot pentru numirea membrilor Comisiei de Vetting de la 61 […]
10:20
Complicele lui Nicanor Ciochină ar putea primi o pedeapsă mai mare după apelul procurorilor # SafeNews
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au contestat sentința aplicată complicelui lui Nicanor Ciochină în dosarul accidentului mortal produs în 2024 la Boldurești. Aceștia consideră că pedeapsa stabilită de instanță este prea blândă și cer o sancțiune mai dură. Potrivit PCCOCS, complicele l-a ajutat pe fostul primar, care a lovit […]
10:20
Statul New York ar putea interzice chatboţii de inteligenţă artificială care oferă informaţii şi sfaturi din domenii în care activează oameni specializaţi, precum medicii sau avocaţii. O astfel de propunere a fost făcută în cea mai recentă şedinţă a Comitetului local pentru Internet şi Tehnologie şi ar putea intra în vigoare, dacă va fi votată. […]
10:00
Kristi Noem va părăsi funcția de șefă a Departamentului Securității Interne al SUA, a anunțat președintele țării, Donald Trump. În locul ei, începând cu 31 martie, va fi numit senatorul republican din Oklahoma, Markwayne Mullin. Trump i-a mulțumit Kristi Noem pentru activitatea sa în funcția de șefă a Securității Interne. Potrivit acestuia, ea „a servit […]
10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 6 martie 2026.
09:50
Cea mai mare parte a drogurilor, în Republica Moldova, este comercializată prin intermediul platformei Telegram, unde funcționează numeroase canale închise dedicate traficului de substanțe narcotice. O spune șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit lui, poliția a transmis numeroase solicitări către administrația Telegram pentru blocarea canalelor în care sunt promovate și vândute droguri, însă […]
09:50
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a declarat că aderarea la Uniunea Europeană rămâne obiectivul primordial al Republicii Moldova, iar autoritățile își doresc ca acest proces să avanseze cât mai rapid. În cadrul unei emisiuni, șefa statului a subliniat că integrarea europeană este esențială atât pentru securitatea țării, cât și pentru dezvoltarea economică și îmbunătățirea condițiilor […]
09:40
Polițiștii din Rezina au desfășurat o acțiune de control în trafic, cu accent pe comportamentul pietonilor. Oamenii legii au verificat modul în care sunt respectate regulile de circulație pe drumurile din raion. Acțiunea a avut loc pe 4 martie. În urma controalelor, polițiștii au documentat 14 pietoni care au traversat neregulamentar carosabilul. Cinci dintre aceștia […]
09:40
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Poliția de Frontieră anunță aglomerație pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit autorităților, în această perioadă se înregistrează un flux major de călători și mijloace de transport. Timpul de așteptare poate crește din cauza procedurilor suplimentare de control aplicate la frontieră. În punctul de trecere […]
08:30
Vremea se menține relativ blândă vineri, 6 martie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță cer variabil și temperaturi maxime de până la 10 grade Celsius. Potrivit datelor prezentate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, valorile termice din timpul zilei vor oscila între 7 și 10°C. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de până […]
08:20
VIDEO | Maia Sandu: Reforma justiției nu poate fi oprită din cauza lipsei a 61 de voturi în Parlament # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că reforma justiției trebuie să continue chiar dacă în Parlament nu există 61 de voturi pentru anumite decizii. Declarația vine după adoptarea unui amendament care permite numirea lui Herman von Hebel în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor cu majoritate simplă de 51 de voturi. Șefa statului a […]
08:20
Nicușor Dan, întâlnire cu premierul polonez Donald Tusk: Republica Moldova şi Ucraina, printre temele discutate # SafeNews
Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că a avut o întâlnire productivă cu premierul polonez Donald Tusk, în cadrul căreia cei doi au discutat despre responsabilitatea comună a României și Poloniei în consolidarea securității flancului estic și a întregului continent. Președintele României a mai transmis că Bucureștiul și Varșovia rămân angajate în sprijinirea […]
08:10
Scumpirea motorinei riscă să declanșeze un efect în lanț în economie, iar primele consecințe s-ar putea vedea chiar în prețurile alimentelor. Avertismentul vine din Parlament, unde se discută deja despre posibile măsuri pentru a reduce presiunea asupra fermierilor, în plin sezon agricol. Președintele
08:00
O firmă din România, creată de doi moldoveni, a făcut un sistem de apărare inteligent împotriva dronelor de război # SafeNews
O firmă din România, înființată de doi ingineri originari din Republica Moldova, a făcut un sistem de apărare inteligent împotriva dronelor de război, botezat Drone Wall, și afirmă că încearcă să deschidă o fabrică în zona Bucureștiului. Cum în ultimii 4 ani războiul Rusia – Ucraina a arătat că dronele au ajuns poate cel mai […] Articolul O firmă din România, creată de doi moldoveni, a făcut un sistem de apărare inteligent împotriva dronelor de război apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Iranul nu a cerut sprijin militar Rusiei de când Statele Unite și Israelul au început să lanseze, a anunțat joi Kremlinul, în timp ce războiul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă. Deşi Teheranul nu are alianţă militară cu Moscova, este unul dintre cei mai apropiați parteneri. Rusia nu a primit nicio cerere de ajutor […] Articolul Reacția Kremlinului, întrebat dacă Putin va oferi ajutor militar Iranului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ieri
07:50
55 de deputați au susținut inițiativa legislativă care urmărește creșterea protecției persoanelor ce activează în sistemul de justiție. Proiectul a fost elaborat de deputați din fracțiunea PAS, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. Autorii susțin că siguranța judecătorilor și procurorilor influențează direct independența actului de justiție. Lipsa unor mecanisme clare de protecție poate crea presiuni […] Articolul Parlamentul a înăsprit sancțiunile pentru amenințarea judecătorilor și procurorilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Ajutoarele sociale pentru refugiații ucraineni din Polonia încep să fie reduse treptat. O nouă lege a intrat în vigoare joi și limitează accesul la unele servicii sociale, după mai bine de patru ani de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Actul normativ, adoptat la sfârșitul lunii ianuarie, introduce reguli mai stricte privind sprijinul […] Articolul După patru ani de război, Polonia limitează ajutoarele pentru refugiații din Ucraina apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest și interdicție de a ieși din țară Articolul Părinții care nu plătesc pensia alimentară riscă arest și interdicție de a ieși din țară apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Britney Spears a fost arestată în California, în urma unui incident petrecut miercuri seara. Potrivit documentelor judiciare americane, citate de BBC, cântăreața a fost reținută de Poliția Autostrăzi în jurul orei 21:30, ora locală. Artista a fost eliberată în primele ore ale dimineții de joi, însă va trebui să se prezinte în fața Curții Superioare […] Articolul FLASH | Britney Spears, arestată în California. Ce spun documentele judiciare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Autobuzul nr. 14 va circula pe un traseu modificat începând cu 7 martie. Primăria Chișinău anunță că schimbarea este temporară și are scopul de a îmbunătăți accesul la transport public pentru locuitorii din zona Telecentru. Decizia a fost luată după mai multe solicitări venite din partea locuitorilor din cartier, dar și în urma adresărilor repetate […] Articolul De vineri, autobuzul nr. 14 va circula pe un itinerar temporar modificat. Detalii apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
Vadim Vieru: Reducerea pragului de la 61 la 51 de voturi slăbește garanțiile reformei justiției # SafeNews
Avocatul Vadim Vieru critică decizia Parlamentului de a reduce pragul de vot necesar pentru numirea membrilor Comisiilor de Vetting, de la 61 la 51 de voturi. El afirmă că modificarea a fost adoptată fără dezbatere separată și fără consultări, printr-un amendament introdus într-un proiect de lege diferit, votat în aceeași ședință, în lectură a doua. […] Articolul Vadim Vieru: Reducerea pragului de la 61 la 51 de voturi slăbește garanțiile reformei justiției apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Drona care a lovit aeroportul din Cipru a căzut peste un hangar cu avioane de spionaj americane strict secrete, potrivit The Sun # SafeNews
Drona care a explodat la baza aeriană britanică din Cipru a lovit un hangar folosit de avioane de spionaj americane strict secrete, dezvăluie joi The Sun. Secretarul britanic al apărării, John Healey, a afirmat că pagubele cauzate de atacul asupra bazei britanice Akrotiri au fost „minime”, dar o fotografie obţinută de The Sun arată o […] Articolul Drona care a lovit aeroportul din Cipru a căzut peste un hangar cu avioane de spionaj americane strict secrete, potrivit The Sun apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
Avocatul Poporului cere reguli mai stricte pentru folosirea artificiilor, după ce instituțiile medicale și autoritățile publice au raportat mai multe incidente în perioada sărbătorilor de iarnă. Recomandările apar într-un raport transmis Parlamentului. Documentul a fost prezentat Comisiei parlamentare pentru mediu, climă și tranziție verde și include date colectate între decembrie 2025 și februarie 2026. Analiza […] Articolul Ombudsmanul cere modificarea legislației privind produsele pirotehnice apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:30
Favoritul democraților pentru prezidențialele din SUA, criticat dur: „Pare așa de mic în fața marelui război împotriva Occidentului” # SafeNews
Atacurile SUA din Iran l-a făcut pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, să condamne moartea fetelor de la o școală din Minab, în sudul Iranului. Lui Newsom i s-a replicat că „acesta este un război împotriva celor care urăsc Declarația Drepturilor, literatura, muzica, drepturile minorităților, drepturile individului”. „Trebuie să înțelegem de ce au fost folosite bombele […] Articolul Favoritul democraților pentru prezidențialele din SUA, criticat dur: „Pare așa de mic în fața marelui război împotriva Occidentului” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Parlamentul simplifică procedurile privind cetățenia. Trei proiecte au trecut de prima lectură # SafeNews
Parlamentul a aprobat în prima lectură trei proiecte de lege care urmăresc simplificarea procedurilor legate de obținerea și confirmarea cetățeniei Republicii Moldova. Inițiativele legislative vin cu soluții pentru problemele administrative apărute după aplicarea noii Legi a cetățeniei, intrată în vigoare la 24 decembrie 2025. Proiectele au fost propuse de fracțiunile parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate”, […] Articolul Parlamentul simplifică procedurile privind cetățenia. Trei proiecte au trecut de prima lectură apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului” # SafeNews
În doar trei zile de luptă în Orientul Mijlociu, au fost folosite peste 800 de rachete Patriot — mai multe decât a primit Ucraina pe parcursul întregii invazii rusești, a declarat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă pe 5 martie, scrie Digi24.RO. Declarația vine în contextul în care tensiunile continuă să escaladeze […] Articolul Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
5 martie 2026
19:30
DOC | Maia Sandu promulgă legea care deblochează numirea lui Herman von Hebel în Comisia de Vetting # SafeNews
Legea care permite numirea olandezului Herman von Hebel în Comisia de evaluare externă a procurorilor a fost promulgată în aceeași zi în care a fost votată în Parlament. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de promulgare, documentul fiind publicat pe site-ul oficial al Președinției. Actul legislativ a fost adoptat mai devreme de majoritatea parlamentară PAS, […] Articolul DOC | Maia Sandu promulgă legea care deblochează numirea lui Herman von Hebel în Comisia de Vetting apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
Carburanții, sub control strict. Guvernul introduce restricții pentru exporturile din Giurgiulești # SafeNews
Guvernul a activat starea de alertă în sectorul produselor petroliere, iar exporturile din Portul Internațional Liber Giurgiulești vor fi limitate. Autoritățile spun că măsura este necesară pentru a proteja stocurile interne și pentru a evita eventuale probleme de aprovizionare pe piața din Republica Moldova. Hotărârea Guvernului nr. 81/2026 a intrat în vigoare astăzi, 5 martie. […] Articolul Carburanții, sub control strict. Guvernul introduce restricții pentru exporturile din Giurgiulești apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Panică printre bloggerii militari ruși după ce SUA au folosit drone Lucas, similare Shahed, împotriva Iranului # SafeNews
Bloggerii militari ruși au urmărit cu îngrijorare noile drone de atac unidirecționale ale armatei SUA, Low-Cost Unmanned Combat Attack System (LUCAS), după prima lor utilizare raportată în luptă împotriva Iranului în acest weekend, relatează Business Insider. Acești bloggeri pro-război, mulți dintre ei având legături apropiate cu Kremlinul, s-au arătat în mod special preocupați de terminalele […] Articolul Panică printre bloggerii militari ruși după ce SUA au folosit drone Lucas, similare Shahed, împotriva Iranului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
LIVE | Conferință de presă susținută de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul # SafeNews
Conferință de presă susținută de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul. Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul federal de externe al Germaniei, Johann Wadephul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
VIDEO | Doi aleși ai Partidului Nostru, verificați de ANI pentru posibile diferențe de avere # SafeNews
Doi politicieni din municipiul Bălți, colegi de partid – deputata Elena Grițco și consilierul municipal Eduard Pleșca, ambii aleși pe listele formațiunii „Partidul Nostru”, au intrat aproape simultan în vizorul Autorității Naționale de Integritate (ANI). Inspectorii de integritate au inițiat controale privind averea și interesele personale ale celor doi, după ce o analiză preliminară a […] Articolul VIDEO | Doi aleși ai Partidului Nostru, verificați de ANI pentru posibile diferențe de avere apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:30
Un grup de deputate din Parlamentul Republicii Moldova s-a întâlnit la Parlamentul European din Bruxelles cu eurodeputatul român Siegfried Mureșan. Discuțiile au vizat cooperarea interparlamentară și parcursul european al țării. Eurodeputatul a menționat că instituțiile europene vor continua să sprijine Parlamentul de la Chișinău în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Sprijinul vizează atât componenta […] Articolul Siegfried Mureșan s-a întâlnit la Bruxelles cu deputate din Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Începând cu ziua de azi, 5 martie, traficul rutier pe strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al capitalei va fi temporar sistat. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de restabilire a învelișului asfaltic. Lucrările vor fi efectuate pe etape, după cum urmează: Reorganizarea circulației transportului public în etapa I Reorganizarea circulației […] Articolul Circulație limitată timp de trei zile pe strada Meșterul Manole apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:50
La Washington, activiști necunoscuți au creat „Aleea Rușinii”, dedicată celebrităților menționate în documentele declasificate din dosarul lui Jeffrey Epstein. „Aleea Rușinii” este amplasată în apropierea Casei Albe, în Piața Farragut. Ea constă în autocolante pe trotuar, stilizate ca stelele de pe Hollywood Walk of Fame. Fiecare stea poartă numele unei persoane menționate în documentele recent […] Articolul La Washington a apărut „Aleea Rușinii” cu numele persoanelor din dosarele Epstein apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:30
Ambasada Moldovei: Permisele unor lucrători din Israel ar putea fi extinse până la 30 iunie 2026 # SafeNews
Permisele de muncă ale unor lucrători străini din Israel ar putea fi prelungite automat până la 30 iunie 2026. Măsura îi vizează pe cei angajați în sectoarele îngrijirii, agriculturii și construcțiilor. Informația a fost comunicată de Ambasada Republicii Moldova în Israel. Autoritățile israeliene analizează aplicarea unei prelungiri fără depunerea unei cereri, dacă lucrătorii îndeplinesc condițiile […] Articolul Ambasada Moldovei: Permisele unor lucrători din Israel ar putea fi extinse până la 30 iunie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
