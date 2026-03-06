Donald Trump, acuzat de agresiune sexuală în noi documente din dosarul Epstein. Reacția Casei Albe

08:40

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri eliberarea a doi prizonieri de război cu dublă cetăţenie ucraineană şi ungară, capturaţi de Moscova pe frontul din Ucraina, un nou semn al apropierii tot mai mari dintre Kremlin şi Budapesta, transmite Agerpres. „Sunt cetăţeni cu dublă cetăţenie ucraineană şi ungară. Au fost recrutaţi cu forţa. Am decis