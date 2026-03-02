Curs valutar 2 martie 2026: Cât valorează un euro și un dolar

22:40

Preşedintele american Donald Trump ar fi luat în considerare proiectul unui ordin executiv redactat de avocaţi apropiaţi care i-ar acorda prerogative de urgenţă pentru a exercita control asupra alegerilor „midterm” din Congesul SUA, transmite antena3.ro. Textul de 17 pagini ar folosi presupusa ingerinţă chineză, în alegerile prezidențiale din SUA din 2020, pentru a justifica declararea […] Articolul Trump se gândește să declare stare de urgență pentru a controla alegerile din Congesul SUA din noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.