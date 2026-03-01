MAE: Niciun cetățean moldovean nu a fost afectat de incidentele din Orientul Mijlociu

20:10

Poliția norvegiană a arestat un adolescent în vârstă de 17 ani suspectat că plănuia să comită un atentat cu ajutorul unor explozivi împotriva unei structuri NATO din sud-vestul țării, a informat vineri postul public de televiziune NRK, relatează Agerpres. Născut și crescut în Norvegia, suspectul ar fi fost văzut la școală cu un steag al […]